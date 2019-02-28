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 Судно "Норд" больше не будут выставлять на торги, - Нацагентство по розыску и управлению активами

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, намерены передать судно "Норд" в управление государственным морским академиям для эксплуатации в научных и учебных целях.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), больше не будет выставлять судно "Норд" на торги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества… Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами", – сказано в заявлении.

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В АРМА намерены передать судно "Норд" "в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях".

В Нацагентстве по розыску и управлению активами добавили, что на результаты торгов могло повлиять негативное информационное поле, сформированное Россией, что "потенциально уменьшает возможность покупки сейнера за пределами территориальных вод Украины". 

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С октября 2018 года Украина несколько раз выставляла судно "Норд" на государственном онлайн-аукционе OpenMarket (предприятия СЕТАМ). На первых торгах стартовая цена судна составляла 1,626 млн грн, на вторых – 1,468 млн грн. Судно до сих пор не продали. Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из оккупированной Керчи 25 марта 2018 года в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114159
 
 
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заминировать и на керченский мост!!!)
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А кто его купит если в море могут запросто конфисковать феэсбешники, только порезать на лом и все.
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Тоді треба замінувати цей Норд, а після арешта покинути судно і дистанційно підірвати його Судно "Норд" больше не будут выставлять на торги, - Нацагентство по розыску и управлению активами - Цензор.НЕТ 8628
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Кацапы всех запугали. Товар меченый, неликвид. Ему вообще дальше километра в море заплывать нельзя. Рашка обязательно попытается вернуть.
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не проще его на металлолом продать?

смысл вешать на шею государству судно которое никогда не сможет выйти из азовского моря?
в научных целях)
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Всё правильно... И один из вариантов - переделать его в тральщик... Пусть "курсачи" учатся тралить мины... Уходя из Крыма, "ихтамнеты" постараются максимально "засрать" Керченский пролив и прибрежную зону Крыма этой "пакостью"... (Или я ничего не понимаю в "кацапах"...).
Есть длинный анекдот, о том, кто с чем идёт в гости и возвращается из гостей, из которого я приведу только выдержку: Возвращается русский, с подбитым глазом и с мыслью: "Хоть мне морду и набили, но настроение я им всем довольно подпортил...".
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