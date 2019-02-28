EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  634  6
Материалы по теме:
Все про:взятка (4392) Винницкая область (515) чиновник (1307)

 Чиновника на Виннитчине осудили к 5 годам тюрьмы за взятки

Суд в Винницкой области приговорил к п'яти годам лишения свободы чиновника, которого поймали на взятках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует прокуратура Винницкой области.

Отмечается, что в июне 2017 года было установлено, что начальник Управления городского строительства и архитектуры одного из городских советов Винницкой области требовал деньги за свои "услуги". Мужчина обещал посодействовать в оформлении документов необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура. ФОТО

Тогда чиновнику сообщили о подозрении. Дальше дело рассматривали в Козятинском городском районном суде.

Чиновника удалось признать виновным и приговорить к 5-ти годам лишения свободы. Мужчине также на три года запретили занимать должности связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Также у чиновника конфисковали все имущество, которое является его личной собственностью, за исключением жилья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместитель директора госпредприятия задержан на взятке 25 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114158
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потому что нельзя, нельзя красть и не отстегивать долю главкому и его банде
 показать весь комментарий
 
 
То дріб'язок..
Починати потрібно з верхів, тоді і низам буде страшнувато країну дерибанити.
 показать весь комментарий
 
Одна штука маловато,у ревки проверяльщики все взяточники,ни одного не посадили.
 показать весь комментарий
 
Це все перефирія, коли черга дійде до обласного центру, Вінниці особливо міської ради????
 показать весь комментарий
 
 
А шо там, страшно воруют во главе с Моргуновым или просто всех посадить, бо то Винница?
 показать весь комментарий
 
под выборы затеяли политическую провокацию???? Невинного оговорили и посадили...?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновника на Виннитчине осудили к 5 годам тюрьмы за взятки
 
 
 
 
 
 вверх