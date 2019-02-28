 Чиновника на Виннитчине осудили к 5 годам тюрьмы за взятки

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует прокуратура Винницкой области.

Отмечается, что в июне 2017 года было установлено, что начальник Управления городского строительства и архитектуры одного из городских советов Винницкой области требовал деньги за свои "услуги". Мужчина обещал посодействовать в оформлении документов необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта.

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Тогда чиновнику сообщили о подозрении. Дальше дело рассматривали в Козятинском городском районном суде.

Чиновника удалось признать виновным и приговорить к 5-ти годам лишения свободы. Мужчине также на три года запретили занимать должности связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Также у чиновника конфисковали все имущество, которое является его личной собственностью, за исключением жилья.

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