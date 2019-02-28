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Все про:КНДР (497) США (14700) Ким Чен Ын (111) Трамп (2183)

 Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать

Санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - сказал президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

"Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров. - Ред.)", - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

"Мы говорили об этом. Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать" , - сказал Трамп.

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В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в четверг выразил надежду на скорый прогресс в переговорах с Северной Кореей.

"Я надеюсь, что мы достигнем прогресса на протяжении ближайших недель", - сказал Помпео, выступая по итогам саммита США-КНДР в Ханое.

"Я думаю, если мы продолжим работать в этом направлении, мы можем достичь прогресса и того, что хочет мировое сообщество, - денуклеаризации (Корейского полуострова. - Ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.

Источник: https://censor.net.ua/n3114153
 
 
 Топ комментарии
 
"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером.

Это так на американском произносится слово "е2анутый".
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Как противно смотреть на то, как президент бывшей великой страны лебезит на полусогнутых перед ничтожным черненьким хомячком. Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать - Цензор.НЕТ 8537
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Как противно смотреть на то, как президент бывшей великой страны лебезит на полусогнутых перед ничтожным черненьким хомячком.
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рыжий еще тот переговорщик, то от ху#ла в восторге то от Ина, а по факту действий "0" ,чтобы сломать позвоночник и одному и другому, по примеру Рейгана, такой себе барыга пиндосовский получился - бла,бла,бла. Трамп про переговори з Кім Чен Ином: Північна Корея хотіла, щоб США повністю зняли санкції, але ми не можемо цього зробити - Цензор.НЕТ 2207
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***** лишился плацдарма для побега от гаагского трибунала ? теперь только в антарктиду свалить можно ?
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Его Монголия примет. Морду для эмиграции уже подготовил.
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мне кажется что его даже пингвины в антарктиде не примут
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"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером.

Это так на американском произносится слово "е2анутый".
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это сложности перевода слова "butthead" )))
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Московия смогла в Чечне сделать и платит дань,может и Трамп согласиться пойти по пути кремлёвского Фюрера Трамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать - Цензор.НЕТ 264
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США долго вводят санкции, но снимают их ещё дольше. Возможно лет эдак через 30-50 санкции и снимут. Вспомнил поправку Джексона-Вэника...
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Как только путлер перестанет поставлять плохишу заряды, так и сразу перестанет....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп о переговорах с Ким Чен Ыном: Северная Корея хотела, чтобы США полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать
 
 
 
 
 
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