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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге

Всеукраинское объединение "Батькивщина" заявляет, что располагает данными о запланированной на четверг провокации, подготовленной администрацией президента и штабом "Блока Петра Порошенко "Солидарность" с целью дискредитации "Батькивщины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Приближение момента ответственности за все свои преступления перед Украиной заставляет ее нынешнего президента снова и снова прибегать к грязным технологиям сохранения у власти. Главной из которых Петр Порошенко давно определил дискредитацию политических оппонентов. Из достоверных источников нам стало известно, что на четверг, 28 февраля, Администрация Президента запланировала очередную провокацию. Нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии "Батькивщина", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента, которого поймали на коррупции", - говорится в завлении.

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"Весь процесс "организации заказного митинга" должны снимать пропагандисты карманного канала "Прямой", купленного Петром Порошенко у Александра Януковича в обход санкций". - отметили в партии.

"Верим, что люди давно поняли торгашескую сущность нынешнего режима и фейковость подобных акций будет для них очевидной. Но в то же время должны подчеркнуть: партия "Батькивщина" не собирает митингов за деньги, не покупает голосов избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. И самое главное - не зарабатывает на крови миллиарды гривен, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами. Призываем журналистов не вестись на ничтожные провокации власти, которая опозорила себя сотрудничеством с врагом, и не становиться орудиями манипуляций с сознанием общества. Правда победит! А наказание настигнет не только заказчиков и организаторов подобных провокаций, но и их непосредственных исполнителей", - резюмировали в "Батькивщине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3114152
 
   
 Топ комментарии
 
Все как обычно, в штаны БЮТ насрали люди из АП...
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А якщо Йулі кіт в лабутени накакав - це теж провокація Пороха?
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здрали!, дай те хоть один адрес, телефон, где дают????
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Який підлий "соперник"!!! Викрив жулькіну кремлядську піраміду!! Ату його, падлюку!!!
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Ну так в суд и в тюрьму, или петя своих аХентов не сажает?
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Это поможет барыжному кодлу, как мертвому припарки.
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Так это и козе понятно, сделали из народа нищее быдло которое за 100 гривен берет на себя грех лжесвидетельства, посмотрите этот цирк. Чем, скажите мне, чем порошенковский канал "Прямой" отличается от "Киселев ТВ"???????????
https://youtu.be/AFQqjueMomo
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Можна подумати що на якийсь мітинг хтось ходить безкоштовно. Це хіба що когось примусово привезуть.
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"Зуби шелкают у ніх,
Відно каждий хочєт в міг,
Кончіть дєло і насать дєліть добичу!"
Коломойський і Боголюбов подали позов про визнання незаконною націоналізації Приватбанку!
Не можуть дочекатися, сподіваються на реванш!
Голосуйте за попок Коломойського, за Зєєєюю, чи за Йууулю!
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Приходтить Жулька с корпоратива пьяная ився обрыганая
Встречает её служанка
-Не смотри на меня это Порошенко пьяная свинья меня обрыгал.
-Да ваша милость он ещё вам и в штаны насрал!
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Хто перечитав коменти порохоботів,які знаходяться на утриманні в агента російських спецслужб Порошенка зрозумів,що ця заява"Батьківщини"відповідає дійсності.У мене все!!!
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Я перечитал коменты Жулелизов и адептов партии "Родина" находящимися на содержании у ВВП в миру ***** и понял что они уже тупо истерят!
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Що ж таке, ще й провокація не відбулась, є лише попередженння про неї, а дупи мінстеця і лахти-2 почали дебело рватися на червону зірку "Батьківщина" звинуватила АП у провокації: Найняті штабом БПП люди від імені нашої партії мають роздавати гроші за участь у мітингу - Цензор.НЕТ 8636 припікає припіздєнтському лайну, ой, припікає
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Не прав северный мышебратишка. Патриоты Украины которых ты называешь минстецем вас из Лахты 2 мордой мокают в ваше же дерьмо!
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Постав собі ще один лайк, луб'янське лайно, ще допоможе, бугага
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Я себе принципиально лайки не ставлю, нас у украинцев есть честь! Это вы мокшане без чести без родины без флага
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Не дивно, адже чесних виборів ніхто не чекає від пороха! Передвиборні маніпуляції та такого роду заняття! Вважаю, що ця заява "Батьківщини" відповідає дійсності!
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почему -то высеры йулеботов и риторика карликов похожи как две капли воды
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Оборжака... Бабця хоче нас запевнити, що Порох платить людям для агітації конкурента? Це достойний пункт поруч з гаслами про газ вдвічі, тарифи втричі, та ні реформам, а просто ляж відпочинь, я для вас сама Рай зроблю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге
 
 
 
 
 
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