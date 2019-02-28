 Лидер КНДР пообещал приостановить ядерные испытания, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, северокорейский лидер пообещал ему, что не будет проводить ядерные испытания.

"Одна из вещей, которую Ким пообещал мне вчера вечером, независимо от итогов саммита, что он не собирается проводить испытания ракет ... Я верю ему, я верю ему на слово", - подчеркнул Трамп.

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Он также уточнил, что не будет торопиться с заключением ядерной сделки с Северной Кореей.