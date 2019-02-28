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Все про:ракеты (748) Ким Чен Ын (111) Трамп (2183)

 Лидер КНДР пообещал приостановить ядерные испытания, - Трамп

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Ханое пообещал приостановить ядерные и ракетные испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, северокорейский лидер пообещал ему, что не будет проводить ядерные испытания.

"Одна из вещей, которую Ким пообещал мне вчера вечером, независимо от итогов саммита, что он не собирается проводить испытания ракет ... Я верю ему, я верю ему на слово", - подчеркнул Трамп.

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Он также уточнил, что не будет торопиться с заключением ядерной сделки с Северной Кореей.

Источник: https://censor.net.ua/n3114151
 
   
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В который раз "пообещал"? Трамп что, "лох"? Или "лохом прикидывается", потому что "нихера" не добился?
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Скоро и в Америке выборы. На внешнем фронте у Трампа не густо, если не сказать хреново.
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"Пообіцяв призупинити" Лідер КНДР пообіцяв призупинити ядерні випробування, - Трамп - Цензор.НЕТ 4117
Схоже що хтось когось "дрючить" по-дорослому.
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Пухлый у нас ресурсов маловато для продолжения испытаний.Що скажешь Трампу?
-Скажу,шо готовы приостановить,пока не накопим
Лідер КНДР пообіцяв призупинити ядерні випробування, - Трамп - Цензор.НЕТ 5826
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.....имея грустный пример УКРАИНЫ , ЫН может только обещать !!! вы чё , ......ть думаете он ИДИЁТ ???!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидер КНДР пообещал приостановить ядерные испытания, - Трамп
 
 
 
 
 
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