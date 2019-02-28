EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество
  263  22
Все про:Госпогранслужба (3195) Красный Крест (234) гуманитарная помощь (803)

 Красный Крест отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проехали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

Грузовики перевозили продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения общим весом 213 тонн.

Источник: https://censor.net.ua/n3114148
 
 
 Топ комментарии
 
А все помнят как Дамбасс кормил всю Украину?

Красный Крест отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6680
 показать весь комментарий
 
І нахріна... У них все є - дві пенсії, рюзьгє мір. Нема бендер і можна звиздіти на руськом...
 показать весь комментарий
 
усім світом сєпаратістов вигодовують. Перемагає вовк, якого годують (С)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Неужели руководители Лугандонии их не спалят?
 показать весь комментарий
 
 
- трі порції шашлика
- вибросіла в пропасть (С)
 показать весь комментарий
 
 
Это действительно помощь, а не то из паРаши лопаты присылают, чтобы из шахт Буки выкапывали для защиты "молодых республик"...
 показать весь комментарий
 
 
судя по плакату мог бы и Евросоюз кормить)))
 показать весь комментарий
 
 
В мАлАдіы рИспубликак, как и в Америке скоро ожирение нации станет проблемой № 1.
 показать весь комментарий
 
 
Хвилюються щоб не охляли сепари в війні проти України.
 показать весь комментарий
 
 
усім світом сєпаратістов вигодовують. Перемагає вовк, якого годують (С)
 показать весь комментарий
 
 
Тут много пишут, что Украина одна из беднейших стран Европы. так почему же эти фуры не идут на Львов, Киев, Харьков и тд тоже? Значит, Украина стала такой благодаря этим "развивающимся" республикам?
 показать весь комментарий
 
 
почемуто лугандонию надо кормить
а Украину не надо? Червоний Хрест відправив понад 200 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3361
трусняк с педрой великим доведут до голода Червоний Хрест відправив понад 200 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9455
 показать весь комментарий
 
шо таке 213 тонн для лугандону - капля в морє. Хватить тіко главарям та прібліжоним
 показать весь комментарий
 
 
І нахріна... У них все є - дві пенсії, рюзьгє мір. Нема бендер і можна звиздіти на руськом...
 показать весь комментарий
 
 
Х...йло й ЧХ--гумдо.Ми--електрику й воду."Мєня тєрзают смутниє сомненія"(с).
 показать весь комментарий
 
 
Переживают, чтоб ихтамнеты с голоду не подохли, а то рашка шлет только стреляющую гречку и лапшу. Или может наивно полагают, что все это достанется мирняку? Разве частичка за хорошие денежки.
 показать весь комментарий
 
 
Практически вся гумка идет в распоряжение российских наемников. Единственное, что доходило до населения, это гумка от Ахметова. Мое сознание говорит о том, что весь народ Украины усердно финансирует российский бюджет платя по тарифам за газ и отопление.
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс кажется, но мы платим за войну против самих себя, платим за убийство своих сограждан.
 показать весь комментарий
 
 
Я гражданин Украины и обязан жить по законам от верховной рады и постановлениям совета министров. Они обязывают меня финансировать бюджет государства-агрессора.
 показать весь комментарий
 
 
КК-пособники террористов.
или не террористов....
ведь мы еще оплачиваем им свет,воду,газ...
благодаря пыне потужному.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх