 Красный Крест отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проехали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

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Грузовики перевозили продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения общим весом 213 тонн.