 Красный Крест отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проехали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.
Грузовики перевозили продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения общим весом 213 тонн.
- вибросіла в пропасть (С)
а Украину не надо?
трусняк с педрой великим доведут до голода
или не террористов....
ведь мы еще оплачиваем им свет,воду,газ...
благодаря пыне потужному.