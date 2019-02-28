 "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

Украинская певица Руслана Лыжичко выступила против отказа Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2019". Об этом она написала в Facebook 27 февраля, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лыжичко, для нее это "очень болезненная новость": "Я категорически против решения об отказе Украины от участия в Евровидении-2019!". Она рассказала, что в 2004 году двое из трех претендентов отказались ехать на "Евровидение", а она согласилась "без лишних размышлений".
"Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня. Для исполнителя такие факторы, пожалуй, можно найти. Для организатора их просто нет, кроме откровенного форс-мажора. Что мы этим хотим сказать или доказать? Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на "Евровидении", – написала певица.
Она подчеркнула, что ей не нравится принятое решение об отказе от участия в конкурсе, и предложила провести еще один отбор.
"Я уверена, что если Украина, а точнее, ответственные за это решение, захотят найти решение, оно будет найдено. Отказ – это шаг назад. А нам надо идти только вперед. Все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы – молодая и прогрессивная страна. Мы не можем отказываться от "Евровидения". Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины. Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шанса. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе – для меня этот вопрос даже не конкурса, а лица страны", – заявила Лыжичко.
https://www.youtube.com/watch?v=GiZkn3kHGOI
Это ежегодный обязательный взнос.
сначала надо выгнать аласанию и протащенных им ватников с суспильного,а потом уже проводить конкурс.
Другое дело, откуда взялась эта ватная Аласания и кто ее продвигал
Специально, что бы имидж Украины опустить... Вредители.
Ведь знали же прекрасно, что эта певица гастролирует в рашке или у неё запланированы гастроли в рашке... Почему допустили её к конкурсу?
Ведь её место в отборе могли занять другие проукраинские певцы...
так нет же, специально это всё заварили...
Виноваты ватные организаторы отбора...
И вместо того, что бы отвечать за свои антиукраинские действия, организаторы легко спрыгнули... Типа ничего не знаем, никого не направляем...
Но в дальнейшем они и дальше будут гадить Украине исподтежка.
тому не буду сперечатись.
Сумніваюсь, що її таланти мають попит на заході.
А як заговорили про заборону гастролей по Росії - взагалі всі лише сплюнули.
Но стремление поехать нужно внести в конституцию.
И не ездить.
Сколько там в бюджете (!) денег на формирование позитивного имиджа Украины?
67 миллионов?
Накупить на них контрабандного металлолома в мордоре.
И побольше,побольше, множить на 2,5.
И все передать в войска.
"Юный Арэл", не?
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
". Стесняюсь спросить, а кто, кроме АББЫ, стал всемирно знаменитым после того уровня? Ну, кроме Кончиты, конечно
Специально, что бы имидж Украины опустить... Вредители.
Ведь знали же прекрасно, что эта певица гастролирует в рашке или у неё запланированы гастроли в рашке... Почему допустили её к конкурсу?
Ведь её место в отборе могли занять другие проукраинские певцы...
так нет же, специально это всё заварили...
Виноваты ватные организаторы отбора..и судьи.
И вместо того, что бы отвечать за свои антиукраинские действия, организаторы легко спрыгнули... Типа ничего не знаем, никого не направляем...
Но в дальнейшем они и дальше будут гадить Украине исподтежка.
Полностью с ней согласен, у нас много талантов.
Комиссия подошла к отбору чисто технически, а потом организаторам стало лень этим заниматься.