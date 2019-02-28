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 "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

Певица Руслана Лыжичко считает, что Украине нельзя отказываться от участия в "Евровидении-2019".

Украинская певица Руслана Лыжичко выступила против отказа Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2019". Об этом она написала в Facebook 27 февраля, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лыжичко, для нее это "очень болезненная новость": "Я категорически против решения об отказе Украины от участия в Евровидении-2019!". Она рассказала, что в 2004 году двое из трех претендентов отказались ехать на "Евровидение", а она согласилась "без лишних размышлений".

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"Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня. Для исполнителя такие факторы, пожалуй, можно найти. Для организатора их просто нет, кроме откровенного форс-мажора. Что мы этим хотим сказать или доказать? Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на "Евровидении", – написала певица.

Она подчеркнула, что ей не нравится принятое решение об отказе от участия в конкурсе, и предложила провести еще один отбор.

"Я уверена, что если Украина, а точнее, ответственные за это решение, захотят найти решение, оно будет найдено. Отказ – это шаг назад. А нам надо идти только вперед. Все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы – молодая и прогрессивная страна. Мы не можем отказываться от "Евровидения". Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины. Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шанса. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе – для меня этот вопрос даже не конкурса, а лица страны", – заявила Лыжичко. 

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Отказ - это шаг назад, - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на Евровидение-2019 01
Отказ - это шаг назад, - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на Евровидение-2019 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114147
 
   
 Топ комментарии
 
Согласен с Русланой...
Отказ это не только позор, это отказ от рекламы Украины в Европе, в мире... Типа мы такие убогие, что даже у нас нет певцов, которых бы могли отправить на конкурс Евровидения...
Это саботаж и подрыв имиджа Украины.
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Руслана має надію що безмозгла "сердюк(чка)" когось достойного вибрати може???
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надо уметь вовремя остановится.что бы не наделать много глупостей.
сначала надо выгнать аласанию и протащенных им ватников с суспильного,а потом уже проводить конкурс.
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Да там много прекрасных голосов. Нужна песня.
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19 млн. народных денег (именно такой сумме равен ежегодный членский взнос в Европейский вещательный союз) - коту под хвост.
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Нафиг нужно эти евровидение - конкурс для имбицилов. Бабки лишние лучше детям в детдом отдайте.
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Бабки 19 млн. грн. уже уплачены.
Это ежегодный обязательный взнос.
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Руслана права. Выгнать напрочь эти старые , заплесневелые мозги, которые думают только о своем барыше. Они ни про что другое думать просто не могут. Молодые артисты , певцы сами разберутся как организовать, отобрать и кого куда послать.Государственные органы показали свою несостоятельность, если не саботаж в вопросе престижа Украины.
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зачем?, они бабло попилили, а на имидж Страны им насрать!...
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Послушать-так без евровидения Украина пропала. Ну что за горячечный бред? Але,Руслана-оглянись вокруг. Кругом ворьё и коррупция. А тебе на балалайках лишь бы бренчать.
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Я смотрю, кроме балалайки других духовых инструментов ты не знаешь.
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Ой,как мы рефлексируем на кацапские инструменты. Хорошо,а бандура подойдет?
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Ты не кури план по утрам и не начинай утро с пива. Тебе еще детей заводить, мне даже страшно представить какими они будут.
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Ну, я не умею делать точных диагнозов, ну судя по всему что, что-то придуркавастое в тебе есть. "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 9558
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Нет, перед нами типичный пример пустоголового изберателя пецикрысы. А что касается всяких их росказней, так куда им с их второсортным умишком придумать складную, правдивую и интересную историю, что не трынданут - так купи не тримаэться.
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надо уметь вовремя остановится.что бы не наделать много глупостей.
сначала надо выгнать аласанию и протащенных им ватников с суспильного,а потом уже проводить конкурс.
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Почему порохоботы против Евровидения? Все как один это пишут, что типа нах нам этот конкурс! Прям как на россии!
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Есть передача Голос Украины с прекрасными голосами. Дайте ребятам идею подготовить кандидата на Евровидение. Ну и конечно все должны быть осведомленны с правилами и контрактами ещё до выступлений.
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Украину надо представлять украинской, а не посылать певцов с песней на анг. А на Голосе большинство только и поют популярное, но не украинское. Я уже писала, что смотрю все на конкурсах. Так что варианты есть, выбор есть, нужно лишь желание чиновников.
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Успех сего мероприятия зависит не только от исполнителя, но и от песни (номера), и порой даже больше от второго, чем от первого. Кроме того к песне есть требования - ей должно быть не более полугода от роду и до начала отбора она не должна нигде звучать. Есть у исполнителей с "Голоса країни" такие песни? Ведь там они поют чужие песни. Добыть или создать песню, способную победить на Евровидении, или хотя бы составить там какую-то конкуренцию другим, чтобы выйти в финал, это отдельная непростая задача и не решается за несколько дней. И, как по мне, уж лучше не участвовать, чем впервые в истории не пройти квалификацию и не попасть в финал.
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Не проблема найти достойного.
Другое дело, откуда взялась эта ватная Аласания и кто ее продвигал
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да что вы, за него так топили здесь все, вплоть до депутатов, а вот отбор и показал, что правильно уволили. Я прослушала вчера специально отобранных. Это ужас
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Да, такое впечатление что отбор проводился на окружной Харькова, недалеко от стоянки тягачей "Белое Озеро". Причем стояло ограничение до 25 у.е. за ночь, потому чт о в категории до 50 у.е. есть куда более красивые создания, не знаю как поют, но все остальное делают отлично за свои деньги.
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А что не понятно? От Украины едет либо кто-то из пропарашинских, либо никто. Вот такая политика получается. Так уж пусть лучше никто не поедет.
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Виноваты организаторы, почему сразу такое условие не поставили?
Специально, что бы имидж Украины опустить... Вредители.
Ведь знали же прекрасно, что эта певица гастролирует в рашке или у неё запланированы гастроли в рашке... Почему допустили её к конкурсу?
Ведь её место в отборе могли занять другие проукраинские певцы...
так нет же, специально это всё заварили...
Виноваты ватные организаторы отбора...
И вместо того, что бы отвечать за свои антиукраинские действия, организаторы легко спрыгнули... Типа ничего не знаем, никого не направляем...
Но в дальнейшем они и дальше будут гадить Украине исподтежка.
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Потому что щикаладные идиоты. Ну не пойдет же нормальный, умный профессионал работать в Пецекрысину прогнившую, ворующую во время войны систему работать.
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Там у финал вывели всех, кто завязан так или иначе на паРаше, даже та же казка безголосая. Поэтому пропарашинское жюри с Сердючкой, Филатовым и плюс Джамала туда же, потому как реально зарезала Хаята, который как раз и вписывался в формат Евровидения, делало все для этого. Мол, дурные хохлы на один из парашинских крючков да клюнут. Потом поняли, что не проканает, и решили вообще зарубить участие Украины в Евровидении. А посему нужно набрать проукраинское жюри из специалистов, а не хер знает что. Причем расшыренное, человек 30. Пусть спецы отбирают путем выставления баллов за все - текст, оранжировку, костюм и пр., а не фальсифицируют СМС-голосованием. В условтя обязательно выставить, что участник никогда не выступал в паРаше и не имеет никаких связей плюс свободно владеет украинским и разговаривает на всех этапах участия.
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Якщо встигаємо, то можна і провести ще один відбір.
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Але не з цим пропарашинським складом журі і з новими умовами. І взагалі, повинне бути журі зі спеціалістів у кількості кілька десятків.
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не слідкувала за відбором взагалі
тому не буду сперечатись.
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"Космос" - вне конкуренции с "Любимайя майя" "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 1960
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Имхо,Мишаня Поплавский смотрит на всех претендентов как на говно..))
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Не встигаємо, на жаль. І нема кому проводити. Всі троє членів журі після 2014р. виступали в Росії. Марув точно перемогла б, тут у єврофанів сумнівів майже немає, а тепер, ясна річ, найбільше шансів на перемогу у Лазарєва. Аласанії в кріслі восени вже не буде, Вальцмана і Кириленка теж, тому слід очікувати що там сидітимуть якісь слугонародівці, які скасують заборону на участь у ** в Росії. Якось так. І відборів на СТБ більше не буде, принаймні у такому форматі. Або закритий відбір на Першому, або відкритий, наприклад, на 1+1
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Марув би перемогла ? ЧИМ ?
Сумніваюсь, що її таланти мають попит на заході.
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Кацапа так думает, что ************ победили фальсифицированным СМС-голосованием "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 9162
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Щоб не сумніватися, передивіться графіки її гастролей: в основному це не Росія, а Європа та Америка, буде і всеукраїнський тур. Досить в багатьох країнах вона відома. А те, що після її перемоги в фіналі відбору Україна за день піднялася у букмекерів з 20-го місця на 4-е вам ні про що не говорить? До речі, пісні від Росії і Швеції (залишаються на 1-2 місцях) досі не відомі, і щодо Швеції є великі сумніви, на даному етапі не знають, кого туди запхати.
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якби так і було то вона би погодлась їхати на конкурс, бо це відкривало би їй шлях на захід, але вона обрала росію.
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Мені ще раз повторити. що вона виступає всюди? В Україні немає відділення Warner Brothers, тому їй доводиться працювати з російським. Ні від якої іншої країни Марув їхати на ** не збирається, бо патріотка України, де б ні виступала. А тепер і в Україні не братиме участі, хіба що наступного разу без відбору може погодитися.
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Сегодняшняя система отбора претендентов себя полностью дискредитировала, доверять этой системе можно только мытье туалетов, не понятно желание любой ценой попасть на этот конкурс.
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А по мне,не участие Украины,ещё больше привлечёт внимания к Украине,чем як би Украина участвовала "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 337
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На этот раз должны отбирать Кириленко, Скрыпин, Притула и Фарион с электрошокером. Умение петь необязательно.
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А наличие голых-полуголых женщин обязательно? Потому что, в основном, такие "певцы" и едут от Украины.
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Радуйся что голые женщины, а не мужики, как любят в Европе.
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да мне как-то все-равно, мужчина или женщина - не хочу, что бы стриптизерши-фрики Украину представляли!
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Да, где они вообще настолько тупое, дикое и прокацапское ******* нашли? Спецотбор какой то на окружной Харькова проводили? А еще тупее там не было? Отборщики хреновы...
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Нужно взять эту Аласанию железной рукой за яйца и предложить этому ********, либо его место на фонарном столбе, либо пусть одевает костюм Марув и киздует на Евровидение. "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 5906
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Roman Rjevskiy - скинь посилання на орігінальне фото, якщо маєш.
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https://comments.ua/society/652332-skandal-evrovideniem-sotsseti-vismeyali.html
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Значит надо организовать письменное обращение артистов. певцов художников , общественных активистов к всем структурам власти и уже сегодня самостоятельно начать конкурс отбора. Арендуйте зал, хоть на площади. Но по морде дать надо. Просите Мару об участии. Но что то делайте!
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Слишком много внимания этому конкурсу ахтунгов и фриков. Евровидение умерло в конце 80-х.
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А что, так можна? Тогда давайте! Израиль наш партнер и огорчится, если никто не приедет. Подумает - бойкот .
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Всё правильно. И неплохо добавить правило - отказался ехать на Евровидение, больше к конкурсу тебя никогда не допустят.
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судя по прошлому году этот конкурс вообще не предсказуем! послав туда даже, условно говоря Марфу Васильевну с бензоколонки, нельзя быть уверенным что она не притащит это в Украину, а оно нам надо!
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Тепер весь світ вкотре переконається, що на Україні не так вже і багато бажаючих кричати "Крим це Україна" та стверджувати що "на Донбасі Україна воює з Росією".
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"весь світ" это не только у тебя под лампочкой "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 4296
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Вообще странно. В отборе было 16 участников. Неужели нельзя отправить кого-то из них. Че сразу нет?
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Вони ж не перемогли, і мало шансів потрапити до фіналу. Ризик великих репутаційних втрат - весь бруд полився б на них. + з солідарності
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Ніхто не погодився кричати "Крим це Україна" та стверджувати що "на Донбасі Україна воює з Росією".
А як заговорили про заборону гастролей по Росії - взагалі всі лише сплюнули.
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.....женщина ОГОНЬ !!! поддерживаю , только ДАНИЛКЕ по лицу НАДАВАЙТЕ и пошлите работать на УКРЗАЛИЗНЫЦЮ мойщицей вагонов !!!!
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И не очень то и хотелось ехать на тот евро )
Но стремление поехать нужно внести в конституцию.
И не ездить.
Сколько там в бюджете (!) денег на формирование позитивного имиджа Украины?
67 миллионов?
Накупить на них контрабандного металлолома в мордоре.
И побольше,побольше, множить на 2,5.
И все передать в войска.
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Да, было бы неплохо. Он же народный - вот хай на народ и работает! Хотя, в Тель Авиве шлендры работают на законных основаниях, налоги платят. Он же медосмотр не пройдет и лицензию на свой основной вид деятельности не получит!
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И какой умник решил, чтобы не учавствовать на конкурсе? Почему за всю страну решил? Кто допустил участников регулярно посещавших рашу? В то время когда их задницы защищают на передовой. Это не свинство и плевок всем украинцам любящих свою землю, это эпик предательства. Любители развлекать богатую публику россии, которая с удовольствием следит за новостями кисилева, с наслаждением ловит каждое слово ху ла какие они победители в Сирии над детьми, Украины над жилыми городами, уже и в Африку залезли, и скоро Белорусия наш и т д, пусть уйдут вообще с экранов страны . Посмотрите Голос Країни, сколько прекрасных талантов у нас! Вцепились в эту шмару мару, казку которая в россию ездит, еще хватает совести петь на украинсом языке, пусть исчезнут со сцены Украины нафик
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.. почему вообще певца от Украины отбирают с помощью платных СМС? Типа, если патриот и хочешь, что бы стриптизерша не поехала от Украины - будь добр заплати?
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Все, к чему прикасаются щиколадные превращается в гавно!
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А твои любимые ботоксные, в смерть?
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Посмотри внимательно - щиколадные провалили даже отбор певички третьесортной попсы. В Украине. Еще вопросы об уровне компетентности щиколадных имбецилов есть?
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"Мероприятие такого уровня
". Стесняюсь спросить, а кто, кроме АББЫ, стал всемирно знаменитым после того уровня? Ну, кроме Кончиты, конечно
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тут выступают представители стран, а не просто певцы , представляющие сами себя..
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МАКСУ:Ну, если мою страну представляют трусы, то ну его нах., такое представительство. Действительно, лучше отказаться.
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Виноваты организаторы, почему сразу такое условие не поставили?
Специально, что бы имидж Украины опустить... Вредители.
Ведь знали же прекрасно, что эта певица гастролирует в рашке или у неё запланированы гастроли в рашке... Почему допустили её к конкурсу?
Ведь её место в отборе могли занять другие проукраинские певцы...
так нет же, специально это всё заварили...
Виноваты ватные организаторы отбора..и судьи.
И вместо того, что бы отвечать за свои антиукраинские действия, организаторы легко спрыгнули... Типа ничего не знаем, никого не направляем...
Но в дальнейшем они и дальше будут гадить Украине исподтежка.
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Почему порохоботы против конкурса? Смотрю и Гыга подключили, дело серьёзное. "Відмова - це поступ назад", - Руслана пропонує провести ще один відбір і відправити представника від України на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 3108 Зачем вы хотите испортить имидж нашей страны?
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Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня.
Полностью с ней согласен, у нас много талантов.
Комиссия подошла к отбору чисто технически, а потом организаторам стало лень этим заниматься.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"
 
 
 
 
 
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