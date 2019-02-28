 "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

Украинская певица Руслана Лыжичко выступила против отказа Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2019". Об этом она написала в Facebook 27 февраля, передает Цензор.НЕТ.



По словам Лыжичко, для нее это "очень болезненная новость": "Я категорически против решения об отказе Украины от участия в Евровидении-2019!". Она рассказала, что в 2004 году двое из трех претендентов отказались ехать на "Евровидение", а она согласилась "без лишних размышлений".

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"Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня. Для исполнителя такие факторы, пожалуй, можно найти. Для организатора их просто нет, кроме откровенного форс-мажора. Что мы этим хотим сказать или доказать? Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на "Евровидении", – написала певица.



Она подчеркнула, что ей не нравится принятое решение об отказе от участия в конкурсе, и предложила провести еще один отбор.



"Я уверена, что если Украина, а точнее, ответственные за это решение, захотят найти решение, оно будет найдено. Отказ – это шаг назад. А нам надо идти только вперед. Все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы – молодая и прогрессивная страна. Мы не можем отказываться от "Евровидения". Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины. Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шанса. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе – для меня этот вопрос даже не конкурса, а лица страны", – заявила Лыжичко.

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