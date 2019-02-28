 Рада сегодня рассмотрит предварительный отчет ВСК по Гандзюк и "языковой" законопроект

Об этом сообщается в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Языковой" законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Рассмотрение этого документа является 15 вопросом повестки дня и, ориентировочно, депутаты возьмутся за него в начале вечернего пленарного заседания. В первом чтении Рада приняла его в октябре 2018 года. Председатель ВР Андрей Парубий прогнозирует, что рассмотрение поправок к законопроекту продлится около недели.

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В начале же заседания депутаты собираются продолжить второе чтение проекта закона №3665 "О медиации". Накануне из 396-ти поправок было рассмотрено 118. После этого должен быть утвержден предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов (проект постановления №10020). Рада создала эту ВСК 6 ноября прошлого года и определила сроком ее деятельности три месяца. Председатель ВСК Борислав Береза ​​впоследствии заявлял, что во время отчета будет предлагать парламенту продлить ее работу еще как минимум на три месяца.

В парламенте также запланировано рассмотрение правительственного законопроекта №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов выполнения Главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны)". Как акцентировал Председатель ВР Андрей Парубий, этот документ важен для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Далее Рада намерена перейти к вопросам ратификации и экологической политики.

Следующим запланировано рассмотрение блока вопросов культуры, в котором и предусмотрено второе чтение проекта закона о языке. Кроме того, согласно повестке дня, второе чтение в парламенте должен пройти законопроект №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". Им предлагается внести изменения в законы Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об оперативно-розыскной деятельности", которым устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям управлений центрального аппарата и руководителю подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников.