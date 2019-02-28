EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1035  85
Материалы по теме:
Все про:ВР (22673) ВСК (139) ратификация (381) язык (3366) Гандзюк (251)

 Рада сегодня рассмотрит предварительный отчет ВСК по Гандзюк и "языковой" законопроект

Верховная Рада в четверг планирует начать рассмотрение поправок к законопроекту 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщается в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Языковой" законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Рассмотрение этого документа является 15 вопросом повестки дня и, ориентировочно, депутаты возьмутся за него в начале вечернего пленарного заседания. В первом чтении Рада приняла его в октябре 2018 года. Председатель ВР Андрей Парубий прогнозирует, что рассмотрение поправок к законопроекту продлится около недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по предотвращению коррупции обсудил расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. СТЕНОГРАММА

В начале же заседания депутаты собираются продолжить второе чтение проекта закона №3665 "О медиации". Накануне из 396-ти поправок было рассмотрено 118. После этого должен быть утвержден предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов (проект постановления №10020). Рада создала эту ВСК 6 ноября прошлого года и определила сроком ее деятельности три месяца. Председатель ВСК Борислав Береза ​​впоследствии заявлял, что во время отчета будет предлагать парламенту продлить ее работу еще как минимум на три месяца.

В парламенте также запланировано рассмотрение правительственного законопроекта №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов выполнения Главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны)". Как акцентировал Председатель ВР Андрей Парубий, этот документ важен для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Далее Рада намерена перейти к вопросам ратификации и экологической политики.

Следующим запланировано рассмотрение блока вопросов культуры, в котором и предусмотрено второе чтение проекта закона о языке. Кроме того, согласно повестке дня, второе чтение в парламенте должен пройти законопроект №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". Им предлагается внести изменения в законы Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об оперативно-розыскной деятельности", которым устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям управлений центрального аппарата и руководителю подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников.

Источник: https://censor.net.ua/n3114145
 
   
 Топ комментарии
 
Дураки в Украине тоже из-за Порошенко?
 показать весь комментарий
 
пусть те суки продажные свои языки себе в жопы засунут.
 показать весь комментарий
 
А какое отношения работа ВР к расследованию имеет, может на период всех расследований работу ВР останавливать? Голосование по закону планировалось задолго до вброса Бигуса
Один логичный вопрос пердачек кацапский подгорает по языковому законопроекту?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не обязательно проплаченные, кто-то же за подобных Лукашенко и Жириновскому голосует...
 показать весь комментарий
 
 
А какое отношения работа ВР к расследованию имеет, может на период всех расследований работу ВР останавливать? Голосование по закону планировалось задолго до вброса Бигуса
Один логичный вопрос пердачек кацапский подгорает по языковому законопроекту?
 показать весь комментарий
 
 
отчет ВСК по Гандзюк бьет как раз больше по "народной артистке" у которой и так рейтинг валитсяРада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 5499
 показать весь комментарий
 
 
ну если не задумываться кто отвечает за следствие , и кто плокулол , то конечко фсе Юлька!
 показать весь комментарий
 
Шо нужно, что бы отвлечь от подкупа юлиных избирателей- якобы "сенсация" , типа "журналистское расследование" о злоупотреблениях в сфере оборонки, которой уже несколько лет и дело вот-вот передадут в суд.
 показать весь комментарий
 
пусть те суки продажные свои языки себе в жопы засунут.
 показать весь комментарий
 
 
лучше ты свой их ********** вытащи...заодно и подышишь вдоволь
 показать весь комментарий
 
 
Не будет никакого заседания сегодня , к соевой банде много вопросов,будку будут валить Рада сегодня рассмотрит предварительный отчет ВСК по Гандзюк и "языковой" законопроект - Цензор.НЕТ 922
 показать весь комментарий
 
Ну где то на это кацапло и рассчитывает, принятие языкового законопроекта им точно не нужно.
 показать весь комментарий
 
 
как только будка начинает качаться ,сразу возникает вопрос мовы, бросьте эту дурь дайте старшему поколению сдохнуть, их дети и внуки прекрасно общаются на мове без вашей дури. При союзе учили в школах английский ,немецкий,французкий ..... и что много выучили?Мир,дружба,жвачка.?
 показать весь комментарий
 
 
Пока твое старшее поколение сдохнет оно русский мир еще на половину страны позовёт с воплями о ущемлении русскоязычных. Искоренить нахер все кацапское. Ты только подтвердил мой первый комент.
 показать весь комментарий
 
 
Ну искорени,что дальше?Оттого что подойдя к холодильнику ты на мове скажешь ....холодильник дай пожерти он полный не станет
 показать весь комментарий
 
Есть совет Бандеру почитай не глупый дядька был:Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный.
 показать весь комментарий
 
 
пока ты получишь реальную свободу ,а не слова страна сдохнет экономически ,а подданные чоколадного королевства разбегутся,к этому дело и идет, если заниматься мовой ,отмазкой воров,роттердамом , а не экономикой, дураков уже нет..... вам мову,томос ,тарифы,субсидию а нам мальдивы ,легализацию украденного
 показать весь комментарий
 
А что там у нас с умиранием экономики? Есть что почитать? Интересно же.
 показать весь комментарий
 
 
не обращай внимания на типочка , типичное проху#ловское недоразумение с сепарским душком и опусами о мове Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 4161
 показать весь комментарий
 
 
на почитай ...
На Украине масштабы трудовой миграции достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики, написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.
Однако это очень скромные оценки, поскольку за пределами станы может находится минимум треть всех ее трудовых ресурсов, а это чревато колоссальными потрясениями для Украины.

ну как там с ростом экономики ?
 показать весь комментарий
 
"На Украине"... Ну шо ж ты так невнимательно цитируешь сруру Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 2079
 показать весь комментарий
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936741996408594&id=100002184378189
 показать весь комментарий
 
Так ты бы полный текст выкладывал: Я раніше вже писав, що східноєвропейскі держави у свій час також наражалися на масштабну еміграцію своїх громадян. Причому східні європейці почали масово мігрували в Західну Європу ще до вступу їх країн до ЄС, сильний відтік спостерігався і в країнах, які не входять до складу Союзу. Основними напрямками руху поляків, латвійців та литовців були Великобританія та Ірландія, естонці поїхали до Фінляндії, а румуни - до Італії та Іспанії.
Наприклад, за 1990-2005 роки з Румунії виїхало 9%! населення. Тільки в 1990 році майже 100 000 румунських громадян оселилися за кордоном на постійне проживання, у наступні кілька років населення виїжджало у порівняних обсягах. Згідно з доповіддю ОЕСР, в перші роки румунська еміграція в основному зачіпала етнічні меншини, потім шукачі роботи. До 2007 року, коли Румунія приєдналася до ЄС, більшість румунських емігрантів вже виїхали з країни.

На мою думку, Україна повторює шлях інших східноєвропейських держав.
І теорія, і практика доводять, що на короткостроковому горизонті міграція може принести дуже великі вигоди як для мігрантів та їхніх родин, так і для країни походження.

Зменшення безробіття і неповної зайнятості, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту - далеко неповний перелік позитивних наслідків міграції для мігрантів та їх сімей. Часто вони включають поліпшення інших аспектів людського розвитку, таких як освіта та охорона здоров'я. Держава, у свою чергу, отримує більші обсяги грошових переказів, які зазвичай є менш волатильними і надійнішими джерелами іноземної валюти, ніж інші потоки капіталу в багатьох країнах, що розвиваються. До речі, обсяги приватних грошових переказів зросли і в Україні - до 8.4% ВВП у 2017 році (за новою методологією НБУ) і продовжують стрімко зростати і цього року (у січні-травні вони на 30% перевищили минулорічний показник і сягнули 4.5 млрд дол.).

В Польше в период реформ была тоже дикся миграция трудовая и это при том что там войны не было, а у нас плюс ко всему переселенцы и т.д. Стандартный процесс. Ток фактов каких то про умирание экономики не увидел статистика может какая то, цифры?
 показать весь комментарий
 
 
от тебя ромка с твоим "холодильником" сепарком потягивает, не Бениным ли тролем Зе Лениным хочешь " будку" развалить. Если именно так- то Петрухе печалиться не о чем . БабЮля уже за бортом и рейтинг только вниз и прет, Тюлень Зе - вообще подарок, только люмпены и в восторге от карлика готового пасть на колени перед ботоксным карликом Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 6916
 показать весь комментарий
 
 
Если у тебя пустой холодильник, то грош цена тебе в базарный день как мужчине, как семьянину, как добытчику и как родителю.
 показать весь комментарий
 
если у тебя полный какого хера у МВФ бабло берешь? Оставляешь любим детям и внукам спадщину Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 8269То ты их по надкусывай еще,накажи детей и внуков Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 4097
 показать весь комментарий
 
это никому не нужно,всем насрать
людей убивают ,президент ворует, страна воюет - есть вопросы поважнее
 показать весь комментарий
 
 
вах...ванятко,прикрывшись финским флагом переживает за матушку русь...ты бы готовился как то более менее прилично карелию финам вернуть Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 7835
 показать весь комментарий
 
 
Ну так говорите на русском в Финляндии, зачем финский учить, есть и поважнее вопросы, там вон Нарву у кацапов отжать надо.
 показать весь комментарий
 
 
в Австрии на австрийском , в Бельгии на бельгийском , в Швейцарии на швейцарском ,,,,список длинный ! живут люди , наверно плохо ?! и у каждой по автокефалии , а то страна зависимая !
 показать весь комментарий
 
Они как то с кацапами граничат или немцы грозят за притеснение немецкоязычных? Или может у них есть свой язык, но они его учить не хотят?
 показать весь комментарий
 
когда появился украинский язык ? раньше был старославянский , может стоит возродить ?а то напридумали , белоруский ,русский ,украинский ? ять аки-паки , зело полеже !
 показать весь комментарий
 
неучь ! по картинкам историю не учат, не было тогда никакой Украины , и украинцев тоже
читай История Древней Руси
 показать весь комментарий
 
можешь еще и про историю украинского языка поискать , тоже интересно
 показать весь комментарий
 
рассмешил про бельгийский и швейцарский языки. Оказывается, есть такие Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 6684 Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 6684 Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 6684
 показать весь комментарий
 
ну, так русский же есть , а самой нациАнальности русской нетРада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 859
 показать весь комментарий
 
валят-повалят,повалить не могут Рада сьогодні розгляне попередній звіт ТСК щодо Гандзюк і "мовний" законопроект - Цензор.НЕТ 7470
это нужное и архиважное дело-"повалить будку" за месяц до выборов.
значит других,легитимных шансов стаь президентом ни у кого больше нет.
что и требовалось доказать
 показать весь комментарий
 
 
Важнейшие вопросы решает ВР. Моя бы воля, я продлил срок этой ВР еще на пять лет. Особенно если возьмутся за экологию, раньше все было заросшим, а теперь вырубили и видно соседнее село. ПРОСТОР.
 показать весь комментарий
 
 
комплімент не за адресою.Це ти маєш дякувати своїй сільській раді
 показать весь комментарий
 
 
Ага, сильска рада зробыла большинство нищими, шо нечем за газ платить. Вот и пилят для сугрева, а делки для продажу. Закон то не для всех. Так шо приходиться дякуваты власти. УМНЯГА.
 показать весь комментарий
 
 
тю!То ти кажеш,що задоволений діями сільської роди(хоча приписав їх Верховній),то тепер вважаєш,що твоя сільрада зробила більшість населення"ницими".Ти вже визначись,хороша рада в твоєму селі чи погана
 показать весь комментарий
 
 
а те що за 2018 вивезли з україни близько 2 млн т. як дрова теж винні сільські ради?
 показать весь комментарий
 
саме так.Винні не в тому,що вивезли.Винні в тому,що вирубали і не посадили нові садженці.Як мінімум,треба 2 садженці на 1 вирубане дерево
 показать весь комментарий
 
ви знаєте скільки років треба щоб дерево виросло наприклад дуб чи ясень?
 показать весь комментарий
 
Мовний закон має бути прийнятий цим парламентом, бо по прогнозах, дякуючи мудрості народу, наступна рада буде в рази гіршою
 показать весь комментарий
 
 
Не треба відходити від теми зловживання оточенням пороха. Мова не залежить від законів. Всі ці закони, обговорення, виступи лише для того, щоб відволікти народ від того, що чиновники і депутати просто грабують державу.
 показать весь комментарий
 
 
Мовний закон це одне з ключових питань державотворення, по досвід демонструє, росія прийщла туди, де не було української мови.
 показать весь комментарий
 
 
Основа держави - армія, яку грабують порошенко і його команда, а мовний закон знову "всплив", лише щоб відволікати людей від скандалу про розкрадання державних коштів в обронній сфері. Крім того, Конституція України, (Стаття 10) визначає, що "Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".
І раша "прийшла" лише тому, що всі роки просто уроди-політики грабували армію і державу.
 показать весь комментарий
 
мовний закон всплив давно.
та все ніяк не можуть прийняти..
якби вчасно все робилось, то і війни би не було ні крадіїв.
 показать весь комментарий
 
 
Ви в якій реальності живете? Вони просто крадуть наші гроші, в тому числі "вчасно", а зараз просто відволікають увагу від скандалу з закупівлі списаних та по завищенним цінам запчастин для армії.
 показать весь комментарий
 
Гроші крадуться постійно. А мене зараз цікавить мовний закон.
 показать весь комментарий
 
Ага, в Одессе много украиноязычных людей, зато как летел отсюда рускей мир? Вопрос языка это искусственно создаваемый конфликт властьимущими между людьми. Какая нам разница на каком языке мы говорим если понимаем друг друга? Достаточно одной статьи конституции о том что украинский язык - государственный, и несколько подзаконных актов регулирующих документооборот на государственном языке. Все! Конфликт окончен! И не поднимать больше эту тему. Неужели вам так важно, вас грабят украиночзычные или русскоязычные правители? Главные вопросы значимые для «государствообрпзования» -это вопросы соблюдения законодательства, искоренение коррупции. Сейчас воасти попались на вранье и грабеже, им надо перевести тему на что то другое, решили использовать чзыковой вопрос
 показать весь комментарий
 
"Рада создала эту ВСК 6 ноября прошлого года и определила сроком ее деятельности три месяца. Председатель ВСК Борислав Береза ​​впоследствии заявлял, что во время отчета будет предлагать парламенту продлить ее работу еще как минимум на три месяца.
Источник: https://censor.net.ua/n3114145"

Так быстро только кошки родятся?
 показать весь комментарий
 
 
Агония ***** :D

"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
 показать весь комментарий
 
 
с ху@лом Украинский народ справится и без поросенка...
 показать весь комментарий
 
беня между прочим первым дал отпор кацапам....Жидобандеровец. Не?
 показать весь комментарий
 
Защищал свой бизнес, не?
И чем его личная защита Иловайска добробатами закончилась?
 показать весь комментарий
 
Парадом и пополнением офщорных счетов порошенки...
 показать весь комментарий
 
Экс-командир «Правого сектора»: «Корбан обещал за взятие Иловайска 300 тысяч долларов»
http://antifashist.com/item/pravyj-sektor-obvinil-korbana-za-to-chto-pognal-patriotov-v-ilovajskij-kotel-za-300-tysyach-dollarov.html

Кто сообщил в Киев, что Иловайск освобождён?
 показать весь комментарий
 
тебе со мной будет сложно, я идейный, у меня высшее образование и хорошая память...
 показать весь комментарий
 
Уявляю, що почнуть говорити різні коментатори штибу антифа . Один яскравий представник цього антиукраїнського спрямування буває на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
 
Рада НЕрада - вы уже мётрвые уши от давно неживого осла но в рукавах чьейто
жылётки............
 показать весь комментарий
 
Достижения Порошенко

Порошенко удержал экономическую ситуацию, после того как Россия перестала покупать наши товары и забрала нашу промышленность Донбасса

Порошенко подписал ассоциацию, которую всеми силами пытался не допустить пуйло
Порошенко договорился за безвиз, который подкупом и шантажом пытался не допустить кремль.
Украину, обороняющуюся от российской агрессии, поддерживают крупные субьекты геополитики. В 2017 и 2018 годах ЕС продлил санкции против России, США - санкции усилили. Расчет России снять/ослабить санкции, в том числе за счет военной кампании в Сирии, провалился. Сюда же: "Нафтагаз" выиграл по иску у "Газпрома" в Стокгольмском суде, а 19 украинских истцов от Украины выиграли в Третейском суде в Гааге по иску против России. Ну и Международный Суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал РФ принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Порошенко заставил россиян при въезде в нашу страну сдавать отпечатки пальцев
Порошенко запретил въезд многим российским говнозвездам
Порошенко закрыл российские говносоцсети
После экономического спада, вызванного последствиями деятельности Януковича и агрессией России, Украины перешла хоть и к незначительному, но росту экономики: золотовалютные резервы выросли в три раза (от 5,5 млрд. долл в 2015 году до 18,4 млрд. долл. на начало мая 2018 года); ВВП Украины растет девятый квартал подряд после четырнадцати кварталов падения, которое началось еще в 2013 году. По данным НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году составил 1,9%, в 2018 году - составит 3%, в 2019 году - 4%. Индекс стоимости украинской биржевой системы Ukrainian Equities Index вырос с 900 долл. (2014 год) до 1700 долл (2018 год).
Проведена бюджетная децентрализация - сегодня более 50% бюджетных средств автоматически поступают на места и распределяются местными бюджетами. В итоге, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз. Более трети населенных пунктов Украины уже объединились в Объединенные территориальные общины.
Сокращено вмешательства государства в работу бизнеса: на 50% сокращено количество разрешений, на 87% - уменьшено количество необходимых сертификатов, отменены 15 тыс законов советских времен. Внедряется принцип единого окна на таможне, по этой технологии уже оформляется около 80% таможенных деклараций.
Получение Томоса.
 показать весь комментарий
 
 
Це все було, але вкрай низькі зарплати і дуже висока комуналка. Тому треба враховувати плюси і мінуси.
 показать весь комментарий
 
100 миллиардов Долларов это только прямой ущерб нанесённый агрессией паРаши...
При указании минусов также необходимо учитывать обустройство беженцев, возросшие или даже вновь появившиеся расходы на отражение агрессии, уменьшение количества налогоплательщиков, которые не захотели нести ношу агрессии..
 показать весь комментарий
 
Вони ту нашу мову таки доб"ють...Шарпають її законами то з однієї,то з другої сторони...Залиште її в спокою,дайте мові трохи відпочити...На людей зверніть увагу,не на мову...Не буде людей - не буде і мови...
 показать весь комментарий
 
 
5 квартал все равно смешнее чем заседание зрады.
 показать весь комментарий
 
А где избирательный закон о пропорциональной системе с открытыми списками? Коалиция кричала о нем на всех углах!

А где закон об импичменте? Мальдивский главнокомандующий и БПП клялась и божилась в нем!

Барыги, сплошные барыги у власти. А выборы для них - это развод лохов. Гилляка уже рыдает...
 показать весь комментарий
 
Человека смеющегося над физическими недостатками других кроме как мудачьем сложно как то назвать. Скунс он и есть Скунс. Ты хуже тех кацапов про котопых пишешь.
 показать весь комментарий
 
 
А я забыл ты же из ЗеДебилов, тогда вопросов нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит предварительный отчет ВСК по Гандзюк и "языковой" законопроект
 
 
 
 
 
 вверх