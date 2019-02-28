 Рада сегодня рассмотрит предварительный отчет ВСК по Гандзюк и "языковой" законопроект

Об этом сообщается в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Языковой" законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Рассмотрение этого документа является 15 вопросом повестки дня и, ориентировочно, депутаты возьмутся за него в начале вечернего пленарного заседания. В первом чтении Рада приняла его в октябре 2018 года. Председатель ВР Андрей Парубий прогнозирует, что рассмотрение поправок к законопроекту продлится около недели.
В начале же заседания депутаты собираются продолжить второе чтение проекта закона №3665 "О медиации". Накануне из 396-ти поправок было рассмотрено 118. После этого должен быть утвержден предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов (проект постановления №10020). Рада создала эту ВСК 6 ноября прошлого года и определила сроком ее деятельности три месяца. Председатель ВСК Борислав Береза впоследствии заявлял, что во время отчета будет предлагать парламенту продлить ее работу еще как минимум на три месяца.
В парламенте также запланировано рассмотрение правительственного законопроекта №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов выполнения Главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны)". Как акцентировал Председатель ВР Андрей Парубий, этот документ важен для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Далее Рада намерена перейти к вопросам ратификации и экологической политики.
Следующим запланировано рассмотрение блока вопросов культуры, в котором и предусмотрено второе чтение проекта закона о языке. Кроме того, согласно повестке дня, второе чтение в парламенте должен пройти законопроект №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". Им предлагается внести изменения в законы Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об оперативно-розыскной деятельности", которым устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям управлений центрального аппарата и руководителю подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников.
Один логичный вопрос пердачек кацапский подгорает по языковому законопроекту?
На Украине масштабы трудовой миграции достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики, написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.
Однако это очень скромные оценки, поскольку за пределами станы может находится минимум треть всех ее трудовых ресурсов, а это чревато колоссальными потрясениями для Украины.
ну как там с ростом экономики ?
Наприклад, за 1990-2005 роки з Румунії виїхало 9%! населення. Тільки в 1990 році майже 100 000 румунських громадян оселилися за кордоном на постійне проживання, у наступні кілька років населення виїжджало у порівняних обсягах. Згідно з доповіддю ОЕСР, в перші роки румунська еміграція в основному зачіпала етнічні меншини, потім шукачі роботи. До 2007 року, коли Румунія приєдналася до ЄС, більшість румунських емігрантів вже виїхали з країни.
На мою думку, Україна повторює шлях інших східноєвропейських держав.
І теорія, і практика доводять, що на короткостроковому горизонті міграція може принести дуже великі вигоди як для мігрантів та їхніх родин, так і для країни походження.
Зменшення безробіття і неповної зайнятості, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту - далеко неповний перелік позитивних наслідків міграції для мігрантів та їх сімей. Часто вони включають поліпшення інших аспектів людського розвитку, таких як освіта та охорона здоров'я. Держава, у свою чергу, отримує більші обсяги грошових переказів, які зазвичай є менш волатильними і надійнішими джерелами іноземної валюти, ніж інші потоки капіталу в багатьох країнах, що розвиваються. До речі, обсяги приватних грошових переказів зросли і в Україні - до 8.4% ВВП у 2017 році (за новою методологією НБУ) і продовжують стрімко зростати і цього року (у січні-травні вони на 30% перевищили минулорічний показник і сягнули 4.5 млрд дол.).
В Польше в период реформ была тоже дикся миграция трудовая и это при том что там войны не было, а у нас плюс ко всему переселенцы и т.д. Стандартный процесс. Ток фактов каких то про умирание экономики не увидел статистика может какая то, цифры?
людей убивают ,президент ворует, страна воюет - есть вопросы поважнее
читай История Древней Руси
это нужное и архиважное дело-"повалить будку" за месяц до выборов.
значит других,легитимных шансов стаь президентом ни у кого больше нет.
что и требовалось доказать
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".
І раша "прийшла" лише тому, що всі роки просто уроди-політики грабували армію і державу.
та все ніяк не можуть прийняти..
якби вчасно все робилось, то і війни би не було ні крадіїв.
Источник: https://censor.net.ua/n3114145"
Так быстро только кошки родятся?
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
И чем его личная защита Иловайска добробатами закончилась?
http://antifashist.com/item/pravyj-sektor-obvinil-korbana-za-to-chto-pognal-patriotov-v-ilovajskij-kotel-za-300-tysyach-dollarov.html
Кто сообщил в Киев, что Иловайск освобождён?
жылётки............
Порошенко удержал экономическую ситуацию, после того как Россия перестала покупать наши товары и забрала нашу промышленность Донбасса
Порошенко подписал ассоциацию, которую всеми силами пытался не допустить пуйло
Порошенко договорился за безвиз, который подкупом и шантажом пытался не допустить кремль.
Украину, обороняющуюся от российской агрессии, поддерживают крупные субьекты геополитики. В 2017 и 2018 годах ЕС продлил санкции против России, США - санкции усилили. Расчет России снять/ослабить санкции, в том числе за счет военной кампании в Сирии, провалился. Сюда же: "Нафтагаз" выиграл по иску у "Газпрома" в Стокгольмском суде, а 19 украинских истцов от Украины выиграли в Третейском суде в Гааге по иску против России. Ну и Международный Суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал РФ принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Порошенко заставил россиян при въезде в нашу страну сдавать отпечатки пальцев
Порошенко запретил въезд многим российским говнозвездам
Порошенко закрыл российские говносоцсети
После экономического спада, вызванного последствиями деятельности Януковича и агрессией России, Украины перешла хоть и к незначительному, но росту экономики: золотовалютные резервы выросли в три раза (от 5,5 млрд. долл в 2015 году до 18,4 млрд. долл. на начало мая 2018 года); ВВП Украины растет девятый квартал подряд после четырнадцати кварталов падения, которое началось еще в 2013 году. По данным НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году составил 1,9%, в 2018 году - составит 3%, в 2019 году - 4%. Индекс стоимости украинской биржевой системы Ukrainian Equities Index вырос с 900 долл. (2014 год) до 1700 долл (2018 год).
Проведена бюджетная децентрализация - сегодня более 50% бюджетных средств автоматически поступают на места и распределяются местными бюджетами. В итоге, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз. Более трети населенных пунктов Украины уже объединились в Объединенные территориальные общины.
Сокращено вмешательства государства в работу бизнеса: на 50% сокращено количество разрешений, на 87% - уменьшено количество необходимых сертификатов, отменены 15 тыс законов советских времен. Внедряется принцип единого окна на таможне, по этой технологии уже оформляется около 80% таможенных деклараций.
Получение Томоса.
При указании минусов также необходимо учитывать обустройство беженцев, возросшие или даже вновь появившиеся расходы на отражение агрессии, уменьшение количества налогоплательщиков, которые не захотели нести ношу агрессии..
А где закон об импичменте? Мальдивский главнокомандующий и БПП клялась и божилась в нем!
Барыги, сплошные барыги у власти. А выборы для них - это развод лохов. Гилляка уже рыдает...