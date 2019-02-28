 На встрече Трампа и Ким Чен Ына никаких соглашений не достигнуто, - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.
"Никаких соглашений не достигнуто", - приводит агентство слова представителя Белого дома.
Переговоры президента США и лидера КНДР завершились в четверг, передает агентство Bloomberg. Два автокортежа с лидерами двух стран уже отъехали от отеля Sofitel Legend Metropole.
При этом, отмечает Bloomberg, саммит завершился без обнародования совместного заявления. Также был отменен совместный обед.
Ожидается, что в 14:00 по местному времени Трамп выступит на пресс-конференции.
Ранее в четверг Трамп заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию.
"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", - сказал Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.
Злой карлик издевается над миром?
На вооружении в основном МиГ-17, 19, 21 (их аналоги пр=ва КНР J-4, 5, 6, 7,). Не знаю поставлялись ли в ВВС КНА J 8F (дикая смесь Су-15, МиГ-21 и МиГ-23). По бомберам Н-5 (китайская копия Ил-28). J-11 копия Су27 возможно на эскадрилью КНР и продал. Самое противное , что документацию на регламентные работы по движкам для Су-27 (АЛ-31Ф) продали с Луцкого АРЗ......
Так же имеют МиГ-23 и Су-25 (тех состояние плачевное, но факт остается фактом).
Те ще видовище . Такі собі карлики у спецівках , значок Кім Ір Сена на лацкані,
ходять мало не строєм , на оточуючих не реагують . вапше !) Бідні люди , подумав я ..)
живосмертьтворящее делает. Фрикового ****** из занюханной страньі, импортирующей сено, убийцу родного брата, принимают со всеми почестями. И сам президент США летит на встречу через океан, а оно мyдило не торопясь на поезде причухало.
🤣🤣
Получила в ответ большую озабоченность гарантов
Что имеем ?
Потриндели на КНДР на одно место сели
Приезжает разговаривает Трамп
Наши президенты с протянутой рукой бегали
Хочеш мира готовся к войне /этой истине пару тысяч лет/