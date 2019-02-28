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Все про:КНДР (497) США (14700) Ким Чен Ын (111) Трамп (2183)

 На встрече Трампа и Ким Чен Ына никаких соглашений не достигнуто, - Белый дом

На саммите в Ханое между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном никаких соглашений достигнуто не было.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

"Никаких соглашений не достигнуто", - приводит агентство слова представителя Белого дома.

Переговоры президента США и лидера КНДР завершились в четверг, передает агентство Bloomberg. Два автокортежа с лидерами двух стран уже отъехали от отеля Sofitel Legend Metropole.

При этом, отмечает Bloomberg, саммит завершился без обнародования совместного заявления. Также был отменен совместный обед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Ким Чен Ын на саммите могут договориться о завершении Корейской войны, - администрация президента Южной Кореи

Ожидается, что в 14:00 по местному времени Трамп выступит на пресс-конференции.

Ранее в четверг Трамп заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не хотят спешить с соглашением по денуклеаризации Корейского полуострова в ущерб его содержанию.

"Никакой спешки. Никакой спешки. Мы просто хотим заключить правильное соглашение. Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли правильного соглашения", - сказал Трамп в начале второго дня переговоров с лидером КНДР.

Источник: https://censor.net.ua/n3114144
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, а на які результати сподівався Трамп, спілкуючись з північно-корейським дебілом???
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Так два дибила встречались, тупой и еще тупее
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Та до барабана переговоры с ожиревшим хомяком. Там с 1949 г. мозги у населения промыты до полной бестолковки (через нищету и репрессии). Мой дядька в начале 50-х обучал летный состав в КНР для КНДР. То там даже в то время был полный пипец, а дядька совок и коммуняка еще тот был (царство небесное). Потом инструкторами стали китайцы и дальнейшее мне неведомо....
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Не...поставки сена из паРаши ничем не перебить....😀
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Цікаво, а на які результати сподівався Трамп, спілкуючись з північно-корейським дебілом???
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Так два дибила встречались, тупой и еще тупее
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пусть теперь рыжий с пушилиным встретится может он ему акции МММ втюхает На встрече Трампа и Ким Чен Ына никаких соглашений не достигнуто, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3491
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Будем надеятся- он моложе и западное образование
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Гавнюк с наглой рыжей мордой создает видимость того что он что то решает, но в реальности без разрешения куйла и шагу не сделает
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гы... ну нам хоть для сбора валежника не нужно разрешение сцаря и его бояр На зустрічі Трампа і Кім Чен Ина жодних угод не досягнуто, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5543.да и сам валежник в общем то нужен постольку-поскольку
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Вот не надо принижать роль валежника, это - очень качественно импортозамещение в паРаше газу из паРаши...
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вообще то я считал что пуйло ниже чем достоинство дональда, но потом по фото понял нет, как раз на уровне, во общем если и придётся нагнуться, то не сильно
На зустрічі Трампа і Кім Чен Ина жодних угод не досягнуто, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4414
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Какое оно карликовое
Злой карлик издевается над миром?
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Та до барабана переговоры с ожиревшим хомяком. Там с 1949 г. мозги у населения промыты до полной бестолковки (через нищету и репрессии). Мой дядька в начале 50-х обучал летный состав в КНР для КНДР. То там даже в то время был полный пипец, а дядька совок и коммуняка еще тот был (царство небесное). Потом инструкторами стали китайцы и дальнейшее мне неведомо....
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Ведомо, в КНДР нет ВВС так как нет самолетов и главное - топлмва))))
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Да с "нафтою" там головняки. Но ЛПС ВВС КНА набирал боевой опыт во Вьетнаме, Алжире, Анголе (достоверно). ОАР (предположительно).
На вооружении в основном МиГ-17, 19, 21 (их аналоги пр=ва КНР J-4, 5, 6, 7,). Не знаю поставлялись ли в ВВС КНА J 8F (дикая смесь Су-15, МиГ-21 и МиГ-23). По бомберам Н-5 (китайская копия Ил-28). J-11 копия Су27 возможно на эскадрилью КНР и продал. Самое противное , что документацию на регламентные работы по движкам для Су-27 (АЛ-31Ф) продали с Луцкого АРЗ......
Так же имеют МиГ-23 и Су-25 (тех состояние плачевное, но факт остается фактом).
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просто у нас был "железный занавес" - лично с моего опыта - Ближний Восток - понимал на сколько хорошо мы живем в союзе и по чему мы "помогаем" тут,но вот после Восточной Европы - я не понял по чему мы тут помогаем и вообще кто кому должен помогать и как так может быть.Вспоминаю себя и как лично мне тяжело было избавиться от совка в голове это тяжело но возможно
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Я зустрічав їх (корейців) у восьми десятих роках на Далекому Сході ...
Те ще видовище . Такі собі карлики у спецівках , значок Кім Ір Сена на лацкані,
ходять мало не строєм , на оточуючих не реагують . вапше !) Бідні люди , подумав я ..)
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Ын до *** запросил, а получил дырку от Трампа.
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Ровно наоборот. Ыну до сраки имидж и мировые проблемы, а Трамп приехал с дулей. Это назывется - деклассировать. Этот Ким - далеко не прост.
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Вот что ЯО живосмертьтворящее делает. Фрикового ****** из занюханной страньі, импортирующей сено, убийцу родного брата, принимают со всеми почестями. И сам президент США летит на встречу через океан, а оно мyдило не торопясь на поезде причухало.
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Оно не потому на поезде причухало, что гордое. В их семье традиция: не доверять самолетам, особенно своим.
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вы таки мягко намекаете о том шо надо бы нам начать делать ядерное оружие и потом поменять остановку разработки, на вступление в НАТО - согласен)))))
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Господи, від таких гівніків світ не стає кращим. Путін це доказав. Американці чомусь вибрали мільярдера, а не жінку Хіларі Клінтен. І наш Петро також свою маленьку "лєпту" вносить в цей всесвітній безлад!
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Змушений додати! Якщо на конкурс Євробачення одноостайнім рішенням суддів і глядачів звичайно виноситься дівчина з нічного вар"єте ,яка для вашого задоволення показує вам свої ляхи, сідниці і навіть вибриту проміжність - то це називається культурою? Та хай так буде в нічному клубі! А тут річ про мільйони глядачів. І не говоріть, що це не по темі!
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с таким же успехом можно было и с пеньком подоговариваться
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Также был отменен совместный обед. Источник: https://censor.net.ua/n3114144
🤣🤣
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в них занадто різні гатрономичні смаки На зустрічі Трампа і Кім Чен Ина жодних угод не досягнуто, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4422
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Кто бы сомневался )) интересно, рыжий поверит скоим спецслужбам или будет дальше хвалить *****! Вчера Коэн рассказал всему миру, какое чмо Трамп!
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мені одразу спало на думку, що ці обидвоє не домовились, бо їм не вистачало фуйла у перемовниках.
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Сдала Украина атомное оружие под международные ,,гарантии,,
Получила в ответ большую озабоченность гарантов
Что имеем ?
Потриндели на КНДР на одно место сели
Приезжает разговаривает Трамп
Наши президенты с протянутой рукой бегали
Хочеш мира готовся к войне /этой истине пару тысяч лет/
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А никаких соглашений и не будет. Мир, на беде Украины, получил четкий мессендж: никаких разоружений по требованию сильных мира сего, ибо потом никто тебе не поможет, в лучшем случае выразят обеспокоенность.
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Трамп думав, що він зі своїми талантами спекулянта зможе розрулювати проблеми світового рівня. А зіткнувся із зовсім іншими реаліями, ніж у бізнесових змовах і розборках. Тут буває так, що "партнер" тупо мав в дупі твою логіку, вигоду, здоровий глузд. Тут треба розуміти мотивацію диктаторів. Це не в першу чергу гроші. Бо у них "народонаселення" - це раби, перетопчуться і мохом з кізяками... Всирається Трамп раз за разом. Вчися в Рейгана, мішочник.
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Ким поимел Трампа. Как видим, в Америке свой цирк с клоуном во главе.
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Хто сказав взагалі, що планувалося щось підписувать? Трамп висловився, що є розуміння подальших дій, а для політиків такого рангу не завжди "бумага" на першому місці, це ж не путєн з петьою.
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Ну, коли нічого не вдалося, то можна і так відмазуватися )) Суть від цього не міняється - Кім послав Доню подалі. Коли таке чмо катає такого мамонта, то щось не так саме зі слоном.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа встрече Трампа и Ким Чен Ына никаких соглашений не достигнуто, - Белый дом
 
 
 
 
 
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