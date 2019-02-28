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 Политика Украины, За рубежом
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 "Никогда не забудем о Крыме", - главы МИД 10 стран Европы и Канады пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ

Главы МИД 11 стран подчеркнули, что помощь Украине является необходимостью для общей безопасности.

10 стран Европы и Канада пообещали не забыть о Крыме, продолжать осуждать российскую агрессию, а также призвали Россию освободить украинских моряков, попавших в плен в Азовском море. Об этом говорится в статье The Guardian, авторами которой являются министры иностранных дел Британии и Украины Джереми Хант и Павел Климкин. Документ также подписали главы МИД Канады, Швеции, Дании, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Румынии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"События, которые развернулись в Крыму 5 лет назад, еще раз научили нас, что мы не можем воспринимать как должное нашу безопасность и свободу. Мы должны быть готовыми к защите международного права, индивидуальной и коллективной безопасности", - говорится в заявлении.

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Министры также подчеркнули, что продолжать помощь Украине является необходимостью для общей безопасности: "Оказывать поддержку и помощь Украине является необходимостью для украинской безопасности, которая связана с безопасностью всей Европы".

Главы МИД признали, что есть необходимость усилить устойчивость общества в своих странах к различным формам внешних атак и вмешательства.

"Украина сделала реальный прогресс в этом направлении в последние 5 лет при поддержке своих партнеров, - говорится в статье. - Другие европейские страны научились из украинского опыта и работают, чтобы усилить собственную стойкость".

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Своей целью представители правительств называют "вернуть стабильность в евроатлантическом пространстве".

"Мы не забудем нашу политику относительно непризнания нелегальной аннексии Крыма. Мы также будем продолжать осуждать жесткими терминами российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении.

"Мы никогда не забудем и не оставим Крым", - заверили министры 10 стран Европы и Канады.

Источник: https://censor.net.ua/n3114142
 
   
 Топ комментарии
 
Дякую за підтримку.
Але реалії такі що про повернення Криму нам ще навіть і не мріяти ..
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Ніколи не забудемо і вічна пам"ять.
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Мне это напомнило:
"Мы будем помнить о нем вечно... " "Никогда не забудем о Крыме", - главы МИД 10 стран Европы и Канады пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ - Цензор.НЕТ 6033
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Совет форумчанПравила форума
 
Дякую за підтримку.
Але реалії такі що про повернення Криму нам ще навіть і не мріяти ..
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Реалії такі, що з баригами ніхто серйозні справи не вестиме, ще й безвіз можуть відібрати.
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а тИ ну не можеш щоб своїх 5 копійок не вставити!!! Дебіл бл.....!!!
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Да, японцы тоже не забывают о своих островах. На это есть книги по истории.
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леха - а ты бы не мог бы покосить не на цензоре ?
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Мне это напомнило:
"Мы будем помнить о нем вечно... " "Никогда не забудем о Крыме", - главы МИД 10 стран Европы и Канады пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ - Цензор.НЕТ 6033
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тварей из руководства страны сковырните.. вот это будет поддержка..
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"Никогда не забудем о Крыме"

Спи спокойно, дорогой товарищ (с)
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Ну, спасибо конечно. Ваше "осуждение" агрессии очень ценно для нас.
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кто сомневается в последствиях их высказываний могу предложить поинтересоваться островом Кипр - на мой индейский взгляд ,пример показателен))))
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Ростовские гаишники наваляли крымскому министру - лепота
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Опять обтекаемо-неконкретно-завуалированно-неопределённые туманно-расплывчатые дипло-
матизмы.......... Крым - конкретная территория ? Да. Принадлежность государству Украина приз-
наём ? Да.... (вроде.... но с переменчивым успехом)..... НЕЗАБУДЕМ НЕОСТАВИМ - это что.........
А это поэзия......... А нужна конкретика - возвращаем ? Если нет - зачем нам ваш вой ? Если да -
- кагда и как............ Если сначала Донбасс - то спасибо ненадо........ Сначала Крым а Донбас от
падёт автоматически........
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Ну, светлой памяти вам друзья, спасибо за память "Никогда не забудем о Крыме", - главы МИД 10 стран Европы и Канады пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ - Цензор.НЕТ 5611
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Краще б забули. Повернули Україні і забули.
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@ Мы должны быть готовыми к защите международного права, индивидуальной и коллективной безопасности",@
бла бла бла

Ну так чего не защищаете международное право? В Крыму 5 лет назад было попрано это самое "международное право" по всем статьям. Лицемеры....

Почему реализуете совместные проекты со страной -агрессором вместо того что бы наказать так, что бы другим не повадно было ?
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помним европейские фирмы , помогавшие оккупантам строить мост (голландцы), или поставлявшие турбины на электростанцию в Крыму (сименс).... санкции --они такие санкции....
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Пора повертати Україні власні топоніми - не "Кирим", а Гераклея!
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"Ніколи не забудемо про Крим...Він назавжди залишиться в нашій пам"яті" - сказали десять європейських країн...А ми шо?Ми теж будем пам"ятати і ця пам"ять буде зігрівати наші серця...А ось тих,хто той Крим здав ми вже забули...забули...
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Что значит не забудете? "Ніколи не забудемо про Крим", - глави МЗС 10 країн Європи та Канади пообіцяли Україні підтримку в боротьбі з агресією РФ - Цензор.НЕТ 3756
Помогайте вернуть!
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в заявлении ""Никогда не забудем о Крыме"" так и напрашивается окончание

"Спасибо, все свободны"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никогда не забудем о Крыме", - главы МИД 10 стран Европы и Канады пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ
 
 
 
 
 
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