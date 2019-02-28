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Все про:поздравление (720) Порошенко (16456) ВСУ (207)

 Порошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с профессиональным праздником штурманскую службу авиации ВВС ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня профессиональный праздник у штурманской службы авиации ВВС ВСУ. Спасибо за мужество и патриотизм в исполнении вашей ответственной миссии" – написал Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Порошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114141
 
   
 Топ комментарии
 
А чому нема свята служби прибиральників летовищ, або автозаправників літаків?
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Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 4007Ray‏ @Ray_net_ua 36 мин.36 минут назад
Аферист которому никто не верит. Вы нам не интересны! - Ложь Порошенко не захотели слушать в Броварах. ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805711

https://twitter.com/i/status/1101008046703153152
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Ещё наглости хватает ему поздравлять военных...
Обворовывает а потом поздравляет, обворовывает военных и поздравляет, опять обворовывает и поздравляет... и так по кругу до бесконечности
Порошенко - лицемер и мародёр
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Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 4007Ray‏ @Ray_net_ua 36 мин.36 минут назад
Аферист которому никто не верит. Вы нам не интересны! - Ложь Порошенко не захотели слушать в Броварах. ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805711

https://twitter.com/i/status/1101008046703153152
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cavalier de guerre 06752a31 - здесь вот что важно...

Он потерял всякое уважение....
С ним уже разговаривают как с помощником начальника ЖЭК...- и такое происходит уже почти везде, где он появляется...
Не спасает ситуацию и подобранные на встречу с ним люди....
На какой 2-й срок он собрался?
Его избрание грозит полной потерей управления в воюющей стране...

Ray‏ @Ray_net_ua 9 ч.9 часов назад
В сети обсуждают видео, как Порошенко сорвал с девушки шапку, после ее вопроса. Запорожье, 27.02.2019 ВИДЕО:

https://t.co/a53t14qJ3Q
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Вата сильно возбудилась в ожидании выборов. Порошенко выберут на второй срок, даже не сомневайтесь! Немного о происхождении фамилии Порошенко:
"...Ярослав Мудрый тримав в Пороссі полонених поляків і «насельників» з північних областей, наступники його - тюркських кочівників (чорних клобуків) - головним чином гузов, торків (по-російськи «черкасів», чиєю столицею став Торчеськ), берендеїв (так називали печенегів, що перейшли на службу до руських князів), але переважним населенням в містах були слов'яни, яких в літописі називають «поршанамі», або «порошанамі»...
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В Броварах мэр из Батькивщины- бывший водитель Богдана Губского, владельца фитнес клуба Фаворит( Ул Грушевского ) , где любят тренироваться депутаты
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два-три дебила -это сила.и причем уверены,шо им за быкование ничего не будет.а чего ,скажем не поехать на ежегодное послание *****,к агрессору,и там не побыковать?это ж сразу какую известность обретут
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А чому нема свята служби прибиральників летовищ, або автозаправників літаків?
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Есть плакальщики, а это ПОЗДРАВИТЕЛЬ вся и всех.
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гы...а то у ее у тебя с 2014 не было Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 5462.
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Щас Assenizator вам расскажет почём в их соевой минСецевской параше рубероид . Не очень весело ведь военных самолётов как бы МАЛОВАТО для потреб ВСУ. НО говноэксперд с радостью готов равесить дешёвую соевую клюкву про его перемоги и НАТу
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фотка имеет несколько опосредованное отношение к штурманам Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 2458.на данном типе летательного аппарата для них места конструктора не предусмотрели
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для данных типов летательных аппаратов
предусмотрена штатная должность штурман полка
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ну дык...там предусмотрет и батальон аэродромно-технического обеспечения.и должность воровитого начпрода. Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 1688тоже штатная.
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где там?)
я про полк
а ты про обато
нет там штурмана
Гыг ты конечно бот авторитетный
за базаром следи на всякий ... начпрод))
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та ладно...делаешь вид ,что не понял,о чем я Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 5777.все ты понял-но надо побыковать.
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А должность "старший штурман полка" в истребительных полках существовала, Конструктор?
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я про самолеты...и про штатное место на борту Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 2522
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ты намекаешь на то шо петра алесеевич идиот?
и не знает что в истребителе нет штурмана? Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 9273
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не думаю,шо петр алексеевич лично фотки для статьи на цензоре подбирает Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 8553.
а ты думаешь,что подбирает?тогда поздравляю-порошенко заполонил всю твою жизнь.ты уже без него жить не сможешь
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та даже если так...прям вижу как порох самолично роется в гугл- картинках подыскивая фото Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 2273
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Гыг с тобой, штурман полка у истребителей это летная должность.
Это если непонятно.
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так мало того,там еще штурманы-программисты имеются.вот только летают они не качестве штурманов,а в качестве летчиков.и каждый летчик лично отвечает за свою штурманскую подготовку.
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штурман-радист ты хотел сказать?) Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 9740
штурман - программист Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 5231
жжешь напалмамом Гыг))) он прямо в полёте програмирует? или дома на диване?)))
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а ты точно в авиации чего то саображаешь?
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петр алексеич по настоящему летит
а куйло имитирует, может маски его размера не нашли
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Порошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником.

А Свинарчук & кодло не підігнали з московії якихось бракованих деталей до літаків з цього приводу вдесятеро дорожче?
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вроде вчера сказали шо будут им героев Украины давать
потому как вымутить запчасти у врага во время войны это реальный подвиг
и цена в данном случае не имеет никакого значения Порошенко привітав штурманську службу авіації ВПС ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 351
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дело в том, что не они доставали и привозили эти запчасти из рашки... Они лишь только тупо перепродавали Укроборонпрому эти детали втридорого, не ударяя даже палец о палец
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все равно герои
не зассали перепродавать
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Ещё наглости хватает ему поздравлять военных...
Обворовывает а потом поздравляет, обворовывает военных и поздравляет, опять обворовывает и поздравляет... и так по кругу до бесконечности
Порошенко - лицемер и мародёр
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Вата, не бачити вам прокацапского президента, як своїх вух, а Бені не повернути краденого. Порошенко (це порошанін - житель Поросся - область між Стугною і Росью) буде президентом України і доб'є Кацапську падаль на української землі!
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Якщо тільки не фотошоп, то добре Петро відкрутив носа ватному *************!!!!!! Молодець!!
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Вий вата, реви як белуга! Час твій закінчився! Геть кацапськіх ************** з землі української!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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