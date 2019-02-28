Порошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня профессиональный праздник у штурманской службы авиации ВВС ВСУ. Спасибо за мужество и патриотизм в исполнении вашей ответственной миссии" – написал Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня профессиональный праздник у штурманской службы авиации ВВС ВСУ. Спасибо за мужество и патриотизм в исполнении вашей ответственной миссии" – написал Порошенко.
Аферист которому никто не верит. Вы нам не интересны! - Ложь Порошенко не захотели слушать в Броварах. ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805711
https://twitter.com/i/status/1101008046703153152
Он потерял всякое уважение....
С ним уже разговаривают как с помощником начальника ЖЭК...- и такое происходит уже почти везде, где он появляется...
Не спасает ситуацию и подобранные на встречу с ним люди....
На какой 2-й срок он собрался?
Его избрание грозит полной потерей управления в воюющей стране...
Ray @Ray_net_ua 9 ч.9 часов назад
В сети обсуждают видео, как Порошенко сорвал с девушки шапку, после ее вопроса. Запорожье, 27.02.2019 ВИДЕО:
https://t.co/a53t14qJ3Q
"...Ярослав Мудрый тримав в Пороссі полонених поляків і «насельників» з північних областей, наступники його - тюркських кочівників (чорних клобуків) - головним чином гузов, торків (по-російськи «черкасів», чиєю столицею став Торчеськ), берендеїв (так називали печенегів, що перейшли на службу до руських князів), але переважним населенням в містах були слов'яни, яких в літописі називають «поршанамі», або «порошанамі»...
предусмотрена штатная должность штурман полка
я про полк
а ты про обато
нет там штурмана
Гыг ты конечно бот авторитетный
за базаром следи на всякий ... начпрод))
и не знает что в истребителе нет штурмана?
а ты думаешь,что подбирает?тогда поздравляю-порошенко заполонил всю твою жизнь.ты уже без него жить не сможешь
Это если непонятно.
штурман - программист
жжешь напалмамом Гыг))) он прямо в полёте програмирует? или дома на диване?)))
Вiтаю!
а куйло имитирует, может маски его размера не нашли
А Свинарчук & кодло не підігнали з московії якихось бракованих деталей до літаків з цього приводу вдесятеро дорожче?
потому как вымутить запчасти у врага во время войны это реальный подвиг
и цена в данном случае не имеет никакого значения
не зассали перепродавать
Обворовывает а потом поздравляет, обворовывает военных и поздравляет, опять обворовывает и поздравляет... и так по кругу до бесконечности
Порошенко - лицемер и мародёр