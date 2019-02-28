Порошенко поздравил штурманскую службу авиации ВВС ВСУ с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня профессиональный праздник у штурманской службы авиации ВВС ВСУ. Спасибо за мужество и патриотизм в исполнении вашей ответственной миссии" – написал Порошенко.

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