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 Все условные цели уничтожены: практические тренировки авианаводчиков состоялись в районе проведения ООС. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась тренировка авианаводчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военнослужащие упражнялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

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"Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены", - добавили в пресс-центре ОС.

Все условные цели уничтожены: практические тренировки авианаводчиков состоялись в районе проведения ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114139
 
   
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Как же мы все хотим, чтобы наши военные силы побыстрее перешли от тренировок к практической зачистке востока Украины от запоребриковой грязи!
И это будет!
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Да точно, голосуем за Зеро, он прийдет порядок наведет...
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Хоть сама не верю я
В эти суеверия. (с)
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спасибо воины!Спасибо от всех украинцев-вы даете надежду и уверенность!
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Профессия авианаводчика - очень сложная, но крайне необходимая. При совке авианаводчиков готовили со списанных с летной работы летчиков и штурманов. Потом после Афгана, все практически похерили. Дерзайте хлопцы. Удачи Вам!
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А зачем условных ? Там ихтамнетов хватает - на них и тренироваться
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