 Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайте Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.
"Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников", - отметили общественные активисты.
Кроме того, решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса приведет к обратному действию во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих госслужащих.
"Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.
Поэтому все эти 2 месяца стали светиться официально его возникающие из ниоткуда волшебные богатства. Теперь убрал главное препятствие - необходимость доказывать откуда все это у него. Все типа законно. Ну ну.
Наивный Барыга. На каждую хитрожопую гайку, найдется свой болт!
Тут можно из без казньі остаться, как при Овоще.
1-й - всевластие шапкокраду
2-й - безнаказанность разворовывания страны чиновникам
Безкровный путь решения:
1. Верзовна Рада высказывает недоверие судебной системе, распускает Версовный суд и органы самоуправления судебной системы. Оформляется это Постановою ВРУ.
2. В Конституцию Украины вносится однозначное определение "презумпции виновности чиновника".
Не думаю что это произойдет в ближайшие два-три года, если Запад явно не отвернется от этой власти и не проглотит коррупцию в Украине как должное.
Но, может быть и другая реакция - отмена безвиза, отказ в кредитах от МВФ и прочие методы воздействия. Правда, маловероятно это сейчас.
В итоге - усугубление воровства, а за ним синдром "богов" и очередная кровь.
Потом, по поданню депутатов, в неё внесли изменения, которые потом КС признал несоответствующими Конституции, тоже по поданню уже другой депутатской группы.
Кто мешал, вместо ОТМЕНЫ, снова ИЗМЕНИТЬ нормы?
Но тогда уголовные дела бы не закрыли!
Нет ребята, нами правит МАФИЯ!