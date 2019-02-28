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 Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении приведет к закрытию 50 дел против топ-коррупционеров.

Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайте Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО

"Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников", - отметили общественные активисты.

Кроме того, решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса приведет к обратному действию во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих госслужащих.

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"Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной

Источник: https://censor.net.ua/n3114137
 
   
 Топ комментарии
 
Подарок от Петра всем чиновникам-ворюгам. За украденное во время его президентсва отвечать уже не придеться.
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Вот почему многие дела затягивались, слушались годами- видно кто- то очень хорошо знал об этом 'неожиданном' решении КС. Это поражение я считаю, как и неудавшаяся люстрация, как и отсутствие закона о снятии депутатской неприкосновенности, как отсутствие изменённого выборного законодательства. Исходя из всего этого, следующий созыв рады будет чудовищным .
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А как же депутаты его фракции, которые инициировали обращение в суд? На них он тоже не влияет. Странный Президент, за все хорошее благодари его, а за плохое он не отвечает. Смешны вы порохоботы и позорны.
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А как же новая церкрвь под руководством Нарика ?
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Це цинічний подарунок від влади Порошенка до 5-річчя Майдана!
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це і було основною метою панамського патріота
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Як там він казав Хромаєву: "Вам лавры Саакашвили покоя не дают?". Бачу хтось мріє про лаври Януковича.
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Так он уже месяца 2 как понял, что пролетает со вторым сроком, как фанера над Парижем.
Поэтому все эти 2 месяца стали светиться официально его возникающие из ниоткуда волшебные богатства. Теперь убрал главное препятствие - необходимость доказывать откуда все это у него. Все типа законно. Ну ну.
Наивный Барыга. На каждую хитрожопую гайку, найдется свой болт!
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Когда нельзя посадить без ДОКАЗАННОГО ОБВИНЕНИЕМ Факта - это не декриминализация! По уголовным делам действует презумпция невиновности, по гражданским нет(там наоборот ответчик должен опровергнуть обвинение) . Именно потому на западе кофискация встречается в разы чаще, чем посадка. Этот визг не имеет отношения к сути дела - только предвыборное валяние в дерьме.
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Иксперд, спроси в шататах и на западе, какой статус имеют чиновники в отличие от обьічньіх граждан.
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Вот же,вот же оно,то громкое,что обещал Луценко!Не зря чувак своим картавым голосом в социальной рекламе по телеку,почти год предлагал всем коррупционерам срок минимум год!Какие молодцы!Уже и декларации плавно переросли в другую формулировочку.Да мрази,****,слов нет!Совсем падлы страх потеряли!!!
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Нда....Имидж Украины пробил очередное дно....И вы хотите чтобы за вас впрягались ? Или инвестировали деньги в вашу страну, которые будут в последствии безвозвратно и безнаказанно разворованы? Ну ну.
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Петя свой срок отмотал, ему уже побоку, что там уже Запад даст.
Тут можно из без казньі остаться, как при Овоще.
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Вы общаетесь с провокаторшей. Она сбежала на Запад, а теперь рассказывает, какая умная и какие мы глупые и что нам надо делать. Но пока жила с нами, естественно, общественно-политической активностью не отличалась )
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Так, а кто это нас тут поучает-обвиняет? Какая-то секс-туристка, теперь "успешная домохозяйка" из Швейцарии? Декриміналізація незаконного збагачення означає цілковиту амністію чиновників із сумнівними доходами, - Transparency International - Цензор.НЕТ 9747 Ну расскажи, как боролась за права людей, пока жила в Украине, за кого голосовала, а как мы для тебя плохих депутатов-президентов избирали
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Вот так незатейливо и без особого осуждения обществом, СМИ, правозащитниками и т.д. "суд" второй раз за последние годы совершает конституционный переворот:
1-й - всевластие шапкокраду
2-й - безнаказанность разворовывания страны чиновникам

Безкровный путь решения:
1. Верзовна Рада высказывает недоверие судебной системе, распускает Версовный суд и органы самоуправления судебной системы. Оформляется это Постановою ВРУ.
2. В Конституцию Украины вносится однозначное определение "презумпции виновности чиновника".
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Рада не выскажет недоверие, ибо пчелы не пойдут против меда, увы
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К сожалению Вы скорее всего правы. И к огромному сожалению история будет иметь продолжение, кровавое продолжение.
Не думаю что это произойдет в ближайшие два-три года, если Запад явно не отвернется от этой власти и не проглотит коррупцию в Украине как должное.
Но, может быть и другая реакция - отмена безвиза, отказ в кредитах от МВФ и прочие методы воздействия. Правда, маловероятно это сейчас.
В итоге - усугубление воровства, а за ним синдром "богов" и очередная кровь.
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Президент молодец что в трудную минуту спас страну от развала, все понимают если сейчас всех коррупционеров прищучить,то куда они побегут? правильно в Парашу,чтобы сдать все тайны Украины и спрятаться там с наворованным. К кумовству(к коррупции) надо подходить тонко,я бы на его месте ввёл налог на кумовство(коррупцию) и разделил его на четыре группы,чтобы платили его все от пенсионера до Президента( возрастная группа от 18 лет до 76 лет) Декриміналізація незаконного збагачення означає цілковиту амністію чиновників із сумнівними доходами, - Transparency International - Цензор.НЕТ 5082
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Это результат "творчества" Верховной Рады. При принятии законов неприемлемо все делать наскоком и по десять раз переголосовывать. Это только начало отмены принятых законов. Такого позорища и посмешища работы ВР не было за все время со дня её создания.
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Нет, всё хуже, это всё сознательно.
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Эта статья изначально была нормальной.
Потом, по поданню депутатов, в неё внесли изменения, которые потом КС признал несоответствующими Конституции, тоже по поданню уже другой депутатской группы.
Кто мешал, вместо ОТМЕНЫ, снова ИЗМЕНИТЬ нормы?
Но тогда уголовные дела бы не закрыли!
Нет ребята, нами правит МАФИЯ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International
 
 
 
 
 
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