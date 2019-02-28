 Жители Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.
Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году.
В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину. США, ряд стран Евросоюза и Украина активно выступают против строительства "Северного потока - 2".
Дивує, наскільки німецький уряд безпечний у питанні зомбування їхнього населення вата.змі.
Далі буде..
Теперь начни защищать свободу слова паРаша СМИ на территории Украины.
Нормально все... - каждая нация думает о себе....
Для немцев рашка важнее и приносит для них больше пользы чем Украина...
Если бы Украина капитулировала, то для ЕС все бы улучшилось.... - торговля, связи и тд...
Нужно что бы это кто нибудь Петру Лексеевичу рассказал и Климкину...
весьмирснами...
за що і поплатяться
Может он и Климкин молчит об опасности СП-2?
Может не они продвигают мысль о подчинении работы СП-2 законам ЕС, если уж не удаётся убедить в отказе от строительства?
Этой информации не было в СМИ? В каких СМИ не было в украинских или... ?
У тебя рядом с домом магазин.. А кто-то хочет построить рядом второй и гарантирует, что там все будет дешевле. Ты-ж не идиот отказываться...
И немцам глубоко плевать, что произойдет или может произойти где-то там в далекой, далекой
галактикеУкраине.
бизнес, ничего личного
вопрос к нашим ворам у власти: что будете делать без трубы?
А немцы... Что немцы. Украина далеко, а собственный уют и блаженство - вот они. Только протяни руку и согласно кивни головой рассийскому вампиру.
Deutsche Welle (с нем. - «Немецкая волна», произносится до́йче вэ́ле), или DW, - немецкая международная общественная телерадиокомпания и входящая в неё радиостанция и телеканал.