 Жители Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году.

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В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину. США, ряд стран Евросоюза и Украина активно выступают против строительства "Северного потока - 2".