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Все про:Германия (3290) Северный поток (427)

 Жители Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2"

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на  DW, об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году.

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В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину. США, ряд стран Евросоюза и Украина активно выступают против строительства "Северного потока - 2".

Источник: https://censor.net.ua/n3114136
 
   
 Топ комментарии
 
Они для себя делают, потому и поддерживают. А мы БЛА -БЛА и в ж........ е. Все на кого то надеемся, может кто то пожалеет.
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А откуда простому немцу знать проблемы украинцев? Вот рашка несколько каналов тв своих гоняет, их деятели искусств не вылазят из Германии с концертами, форумы экономические в раше проводят- водкой немцев поят до упаду А какие мероприятия проводит Украина в Германии? Где телеканалы? В этом проблема
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Ksenia VB - у них есть мечта повторить снова - "Мамко .., яйко, млеко давай"

Нормально все... - каждая нация думает о себе....
Для немцев рашка важнее и приносит для них больше пользы чем Украина...
Если бы Украина капитулировала, то для ЕС все бы улучшилось.... - торговля, связи и тд...
Нужно что бы это кто нибудь Петру Лексеевичу рассказал и Климкину...
весьмирснами...


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Їх вже обробили..
Дивує, наскільки німецький уряд безпечний у питанні зомбування їхнього населення вата.змі.
Далі буде..
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Брось этот детский лепет, надоело твое зомбирование, там о себе думают, а вы все стонете, а кому ваши стоны нужны.
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звісно про себе.. розраховуючи на росіську щедрість ..
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Если это ты сказал, то тогда - истина. :D
Теперь начни защищать свободу слова паРаша СМИ на территории Украины.
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Все решают деньги. Человек думает о дармовом сыре , а не о мышеловке, в которой сыр ледит.
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Ksenia VB - у них есть мечта повторить снова - "Мамко .., яйко, млеко давай"

Нормально все... - каждая нация думает о себе....
Для немцев рашка важнее и приносит для них больше пользы чем Украина...
Если бы Украина капитулировала, то для ЕС все бы улучшилось.... - торговля, связи и тд...
Нужно что бы это кто нибудь Петру Лексеевичу рассказал и Климкину...
весьмирснами...


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вони не враховують ризики.
за що і поплатяться
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Вы же сами прекрасно понимаете, что все риски они учли и приняли, возможно и непростое и в дебатах, решение.
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Может Пётр Лексееч всё знает и потому это учитывает?
Может он и Климкин молчит об опасности СП-2?
Может не они продвигают мысль о подчинении работы СП-2 законам ЕС, если уж не удаётся убедить в отказе от строительства?
Этой информации не было в СМИ? В каких СМИ не было в украинских или... ?
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а я даже и не знала о таком опросе, видимо как и вас не спрашивали о рейтингах. Германия состоит наполовину из беженцев, мигрантов, наследников нации и просто наемных рабочих из других стран....так кого они спрашивали? в школе по интеграции ?
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Им предложили газ гораздо дешевле чем сейчас. Так почему они должны отказываться?
У тебя рядом с домом магазин.. А кто-то хочет построить рядом второй и гарантирует, что там все будет дешевле. Ты-ж не идиот отказываться...
И немцам глубоко плевать, что произойдет или может произойти где-то там в далекой, далекой галактике Украине.
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так бывший Канцлер Германии Шредер у ГамПрома на цырлах бегает..... бизнес ничего личного....
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Они для себя делают, потому и поддерживают. А мы БЛА -БЛА и в ж........ е. Все на кого то надеемся, может кто то пожалеет.
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Немчуре нас@ать на проблемы украинцев. Да и нам нас@ать на их проблемы. А они будут. Глобализация,мать её.😊
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А откуда простому немцу знать проблемы украинцев? Вот рашка несколько каналов тв своих гоняет, их деятели искусств не вылазят из Германии с концертами, форумы экономические в раше проводят- водкой немцев поят до упаду А какие мероприятия проводит Украина в Германии? Где телеканалы? В этом проблема
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ну всё логично
бизнес, ничего личного
вопрос к нашим ворам у власти: что будете делать без трубы?
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Пересичных сильнее щемить будут...))
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Значит, будут возмещать "убытки" за наш счет, чтоб потом громко анонсировать подачки из бюджета нам же.
А немцы... Что немцы. Украина далеко, а собственный уют и блаженство - вот они. Только протяни руку и согласно кивни головой рассийскому вампиру.
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DW вообще-то пророссийская газета. Может и хозяева кацапы .
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Если бы только DW. По EuroNews в 2014 году показывали "право нации на самоопределение" и показали орка с двустволкой, создав видимость, что это - впопахчленцы...
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Кто же будет против, если тут перспектива снижения цен на газ?
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А с чего им быть против, это рабочие места и деньги в бюджет, хотя цена на газ для населения скорее всего меньше не станет.
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А жители германии поддерживают войну в Украине и убийсива людей, а тау же личную финансовую выгоду наспажи меркель?
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завтра до влади прийде новий гітлер і вони всі як один почнуть кричати "хайль!"
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А это потому, что умные люди думают головой а не другим местом. И что российский газ, дешевле американского.
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только дебильное, рэволюционно- барыжное правительство, может отказаться от прямых закупок, в пользу Ротердама ++.
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Немцы за газ, потому-что дешево. Американцы не опустят цену на свой - бо бизнес прежде всего. Не говорю, что все пропало, но какие-то стремные "друзья". И если бы не геополитические цели США, то и помощь Украина вряд ли получила бы. Как-то так...
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