EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  485  42
Материалы по теме:
Все про:расследование (2451) скандал (4252) хищение (399) Народный фронт (1251)

 НФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК, которая через две недели должна будет доложить ВР о результатах, - Бурбак

"Народный фронт" требует немедленного и беспристрастного расследования материалов о злоупотреблениях в "Укроборонпроме".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ", об этом написал руководитель фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.

"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о немедленной передаче материалов в уже созданную парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования ", - отметил Бурбаки.

"Также предлагаю провести публичное заседание комиссии с участием как членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги, - Луценко о хищении в секторе обороны

Руководитель фракции НФ также добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели доложить парламенту о результатах проверки.

"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов Президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбак.

"Все должны помнить, что Украина воюет. Поэтому, любые спекуляции на теме боеготовности украинской армии подрывают боевой дух народа и выгодны вражеской пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114134
 
 
 Топ комментарии
 
Опять дело предлагают Пашинскому передать, эта мразь нараследует.
 показать весь комментарий
 
А чому не в Лігу сексуальних реформ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока Бигус не выложит дампы, это все только красивые картинки и пустые слова
 показать весь комментарий
 
Петровый слоган это и не более, ну как бы мне не нравился Порошенко, нужно смотреть объективно, а по фактам получается Бигус снял две серии в которой пару табличек с экселя и даже не скрины переписок, а их реконструкция с озвучкой
 показать весь комментарий
 
 
Так у чому справа,зарештуйте Бигуса,а краще вбийте,як Гонзадзе та Гандзюк.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, лучше выдвигать "философов" и "великих государственных деятелей", вроде Савченко, в ВР, только потому, что они великие разоблачители...
 показать весь комментарий
 
Зачем пусть он просто выложит в открытый доступ архив который ему прислали, это будет лучшие подтвердения его раследования
 показать весь комментарий
 
Опять дело предлагают Пашинскому передать, эта мразь нараследует.
 показать весь комментарий
 
 
З приводу "журналістського розслідування " бігуса. Чи може людина просто так з вулиці, навіть маючи корочку журналіста, зайти в Укроборонпром і сказати: покажіть мені документи, ми розслідуємо корупцію в ваших рядах.
Бігусу злили матеріали, причому не першої свіжості, і приплатили. І зчинився шум, про який забудуть вже взавтра. Труба було "серіал" пускати в хід за кілька днів до виборів. Поспішили.
 показать весь комментарий
 
 
Не можно. Бо Бигус - огент кремля. свинярчук - патриот и торговый портнер. Очевидно же 😷
 показать весь комментарий
 
 
По итогам этого скандала "шоколадное правосудие" станет именем нарицательным и вытеснит из лексикона лоховское "басманное правосудие"
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, что Лукашенко твой президент, только лукашисты делают "глубокие выводы" по каждой теме только по слухам и никогда не доводя до логического конца обсуждение темы.
 показать весь комментарий
 
Ну что же - я вас за язык не тянул, посмотрим как расследование доведут "до логического конца"
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко где антикоррупционный суд, который должен заработать до конца февраля.
НФ пропонує передати матеріали щодо "Укроборонпрому" до вже створеної ТСК, яка через два тижні має доповісти ВР про результати, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4144
 показать весь комментарий
 
 
Який Великий сЦар Петро,що сам Ху"ло копіює його речення!!!!Чи то навпаки?
 показать весь комментарий
 
 
все кто пять лет грабил страну теперь не виновны. СТАЯ постаралась.. себя обезопасить это юридически.
Отмена статьи о незаконном обогащении #Дубинскийотвечает
 показать весь комментарий
 
 
Так уже ж сказано пересказано, что соево-мокшанский контрабас это благо. А то шо свыняче дитятко втрое дороже перепродавало кацапские железяки Украине, набивая шекелями мошну, то колбасы по 2.20 уже не будет, рыночная экономика. Во!
 показать весь комментарий
 
 
Ось нове,свіже. https://www.youtube.com/watch?v=4IfQDpj8bvk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PO4Zu-EU3w8NrD8NUrQ67_VuJQFTeGFE18xFSNVxBce4JB_DbppyyYfw
 показать весь комментарий
 
вот здесь в том сюжете, отражена вся сущность подонка лексеича. срывать с женщины головной убор прячась за охраной,,,,,,,то уже не дно...........а пробитое днище
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, Петя уже теряет контроль, интересно что она такого спросила.
 показать весь комментарий
 
Крот, когда вставляешь ссылку, жми Enter, тогда она станет ссылкой по которой достаточно щелкнуть мышью.
 показать весь комментарий
 
Подсуетились ребятки, все так быстро организовывают. Народ увидел, в очередной раз, гнилая власть, только на себя и для себя. ПОЗОРНИКИ. Жаль, что многие не понимают этого. Потому и живем так, надеяться на лучшее, дарма трата времени.
 показать весь комментарий
 
 
Уже все проверенно и разработано и ботам методички розданы. Вот, можете полюбоваться, как аферисты из мародеров делают героев.
Разрешите "подсунуть" вам "какашку" - более двадцати лет шла Северная война между Московией и Швецией... Все эти годы из Швеции шли непрерывные поставки в Московию кирас, шлёмов, палашей, копий, "шведских перьев (опорная вилка для мушкета, с штыком), и другого кованого снаряжения для армии... Платили щедро, потому что в Московии своя металлургия была в зачаточном состоянии... Ни один купец не был четвертован - наоборот, обласкан и вознаграждён...
Теперь о современном пишет "Злой одессит":
Информационное пространство Украины последние несколько дней, штормит от скандала, связанного с поставками в Украину комплектующих к военной технике с территории РФ. И конечно, хотелось бы в данном случае воскликнуть "зрада!" и принять сторону непредвзятых и честных в своем расследовании журналистов. Но лично передо мной встает дилемма, созвучная с сакраментальным "не все так однозначно", ведь придётся озвучить не популярное мнение.
Но, для начала, хотелось бы вернуться в недалекое прошлое и напомнить один очень важный момент в процессе становления нашей армии.
Не для кого не секрет, что ВПК Украины не только намеренно уничтожалось агентами Кремля на протяжении десятилетий, но и в целом было тесно связано с производственными мощностями наших гибридных соседей. В первую очередь это было следствием сохранения производственной модели СССР и полного игнорирования такого понятия как импортзамещение с самого момента независимости Украины.
А потому, когда Россия в 2014 году вторглась в Украину, мы встали не только перед фактом разрыва связей, но и потерей доступа к ряду производственных мощностей страны агрессора. При этом полумертвая украинская армия требовала срочной модернизации и восстановления.
И вот, в 2016 году такой всем прекрасно известный политик как Михаил Саакашвили, в эфире у Савика Шустера, громогласно раскрывает ужасную и возмутительную схему скрытых поставок новых двигателей российского производства для украинских БТР.
Напомню, что поставки осуществлялись через гражданина Германии Ширина Набиева, а продавцом являлось предприятие SRL "Auto Present" (Молдова).
В украинском сегменте тогда прошла форменная "зрада", а в России в течение двух часов после выступления Михаила Саакашвили ФСБ оцепило предприятие производившее двигатели и начались обыски. А потому, сложно сказать, то ли сердобольный Михо тогда рубил правду-матку, то ли форменно сливал информацию ФСБ, но в итоге, чекисты перекрыли канал поставок двигателей, в которых на тот момент была острая потребность.
Тема, безусловно, сложная и имеет множество острых углов, но есть вещи, которые в условиях ведения гибридной войны, недоступны для понимания некоторым акулам пера. Такие же деятели как Михаил Саакашвили, нередко светившиеся с представителями пророссийского лобби в Европе или же вовсе в ходе своих вояжей на передовую "случайно" сливавший позиции наших военных, на волне скандальных историй привлекают к себе внимание, но разбираются ли в сути и корне проблемы? Сомневаюсь.
К слову сказать, Михо и сейчас включился в процесс обсуждения данной "оружейной" темы, вспоминая о своем "подвиге" 2016 года.
Особо удивляет, что как таковая данная тема, в экспертной среде уже давно известна, обмыта и перемыта, и по которой уже было достаточно разбирательств и дел, но которую решили опять реанимировать именно в этот момент.
К слову сказать, напомню, что во времена Холодной войны СССР и Запада, Союз не только воровал, но попросту выкупал на Западе различные образцы и необходимые комплектующие, производство которых отсутствовало в Союзе, но они были критически нужны промышленности. При этом оплата была в разы выше базовой стоимости.
Благодаря такому "воровству" с территорий стран антагонистов, Союзу удалось создать ядерную бомбу, запустить спутники и ракеты в космос и т.д.
Самое интересное, что у себя в информационном пространстве Россия обходит истинную суть скандала, переводя акценты просто на коррупцию в украинской оборонке.
А все, потому что им тогда придется признать, что при попустительстве соответствующих российских органов, Украина восстанавливала боеспособность своей техники путем банального вывоза с территории РФ необходимых комплектующих (конечно же, соответственно платя за риск тем, кто это там организовывал). И самое интересное, что потом эта же восстановленная к боевому применению техника уходила на фронт для противостояния российским оккупационным войскам.
И вот скажите, что в этой истории все однозначно"..
Разницу улавливаете??? Между 17-м веком и 21-м? Жаль, что к некоторым нельзя сейчас применить плаху и топор... За "длинный язык"...
 показать весь комментарий
 
 
"Зуби шелкают у ніх,
Відно каждий хочєт в міг,
Кончіть дєло і насать дєліть добичу!"
Коломойський і Боголюбов подали позов про визнання незаконною націоналізації Приватбанку!
Не можуть дочекатися, сподіваються на реванш!
Голосуйте за попок Коломойського, за Зєєєюю, чи за Йууулю!
 показать весь комментарий
 
а бурундук-бурбак вже тут як тут, зробив "правильні" заяви і приготувався торгуватись з порошенком, розраховуючи в такий спосіб загрібти жменьку жару та ще й чужими руками.
 показать весь комментарий
 
Гниды порошенковские! Все бесполезно, ничего им никогда не будет..
 показать весь комментарий
 
 
Це ще питанняя, крав хтось-щось чи ні. Уже було кілька "розсдлідувань", що призвели до зриву або затримки важливих поставок потрібного армії обладнання та техніки і в яких не знайшли ніякої "карупції". Свого часу так затримали на півроку постачанняя армії великої партії тепловізорів затримали постачання БМП із Чехії. Меніі іноді здається, що всі ці "антикарупціанєри" насправді працюють на кацапську контррозвідку.
 показать весь комментарий
 
UAJALINE "Гниды порошенковские" відстояли незалежність України, створили нову армію, озброїли її. А де були ви, "викривателі", що путнього зробили для країни?
 показать весь комментарий
 
Ольга вы зомбированный порохобот, если вы так считаете.
 показать весь комментарий
 
знаменитую кольчугу оборонпром продал в сша
 показать весь комментарий
 
Django Savage "знаменитую кольчугу оборонпром продал в сша". Усю продав? Собі нічого не залишив? Не брешіть.Не тільки в США, а ще й в Ізраїль. Та й для себе дещо зробили. А що продали - так на тому заробили.
 показать весь комментарий
 
высосаная из пальца история ломаного гроша не стоит.это равносильно что политковская и немцов сказали путин убийца.а вы докажите?
 показать весь комментарий
 
Если мы не поменяем эту власть, то справедливость никогда не восторжествует, наоборот из банды мародеров сделают героев, которые провернули грандиознейшую операцию, не знающую аналогов в мире, в серце вражеского тыла, под носом у всесильного ФСБ, организовали поставку новейшего, наилучшего качества, секретного оборудования и запчастей для нашей бронетехники, да-ааа, конечно, по завышенным ценам, но вы представьте себе, чего это стоило, подкупить вражеских армейских генералов, проводникам по тайным тропам, носильщикам, так как невозможно было, проехать по тем потаенным тропам на транспорте, на границе российским пограничникам...и так далее и тому подобное, фантазии этим аферистам не занимать, а продажные судьи все это схавают и примут нужное решение.
А если следствие будут вести независимые профессионалы, то начнут говорить все, по цепочке и мы узнаем еще более циничные и ужасные преступления этой власти пришедшей на крови майдана и возможно с провоцировавшие кровавую его часть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК, которая через две недели должна будет доложить ВР о результатах, - Бурбак
 
 
 
 
 
 вверх