 НФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК, которая через две недели должна будет доложить ВР о результатах, - Бурбак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ", об этом написал руководитель фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.
"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о немедленной передаче материалов в уже созданную парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования ", - отметил Бурбаки.
"Также предлагаю провести публичное заседание комиссии с участием как членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны", - написал он.
Руководитель фракции НФ также добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели доложить парламенту о результатах проверки.
"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов Президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбак.
"Все должны помнить, что Украина воюет. Поэтому, любые спекуляции на теме боеготовности украинской армии подрывают боевой дух народа и выгодны вражеской пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.
Бігусу злили матеріали, причому не першої свіжості, і приплатили. І зчинився шум, про який забудуть вже взавтра. Труба було "серіал" пускати в хід за кілька днів до виборів. Поспішили.
Отмена статьи о незаконном обогащении #Дубинскийотвечает
Разрешите "подсунуть" вам "какашку" - более двадцати лет шла Северная война между Московией и Швецией... Все эти годы из Швеции шли непрерывные поставки в Московию кирас, шлёмов, палашей, копий, "шведских перьев (опорная вилка для мушкета, с штыком), и другого кованого снаряжения для армии... Платили щедро, потому что в Московии своя металлургия была в зачаточном состоянии... Ни один купец не был четвертован - наоборот, обласкан и вознаграждён...
Теперь о современном пишет "Злой одессит":
Информационное пространство Украины последние несколько дней, штормит от скандала, связанного с поставками в Украину комплектующих к военной технике с территории РФ. И конечно, хотелось бы в данном случае воскликнуть "зрада!" и принять сторону непредвзятых и честных в своем расследовании журналистов. Но лично передо мной встает дилемма, созвучная с сакраментальным "не все так однозначно", ведь придётся озвучить не популярное мнение.
Но, для начала, хотелось бы вернуться в недалекое прошлое и напомнить один очень важный момент в процессе становления нашей армии.
Не для кого не секрет, что ВПК Украины не только намеренно уничтожалось агентами Кремля на протяжении десятилетий, но и в целом было тесно связано с производственными мощностями наших гибридных соседей. В первую очередь это было следствием сохранения производственной модели СССР и полного игнорирования такого понятия как импортзамещение с самого момента независимости Украины.
А потому, когда Россия в 2014 году вторглась в Украину, мы встали не только перед фактом разрыва связей, но и потерей доступа к ряду производственных мощностей страны агрессора. При этом полумертвая украинская армия требовала срочной модернизации и восстановления.
И вот, в 2016 году такой всем прекрасно известный политик как Михаил Саакашвили, в эфире у Савика Шустера, громогласно раскрывает ужасную и возмутительную схему скрытых поставок новых двигателей российского производства для украинских БТР.
Напомню, что поставки осуществлялись через гражданина Германии Ширина Набиева, а продавцом являлось предприятие SRL "Auto Present" (Молдова).
В украинском сегменте тогда прошла форменная "зрада", а в России в течение двух часов после выступления Михаила Саакашвили ФСБ оцепило предприятие производившее двигатели и начались обыски. А потому, сложно сказать, то ли сердобольный Михо тогда рубил правду-матку, то ли форменно сливал информацию ФСБ, но в итоге, чекисты перекрыли канал поставок двигателей, в которых на тот момент была острая потребность.
Тема, безусловно, сложная и имеет множество острых углов, но есть вещи, которые в условиях ведения гибридной войны, недоступны для понимания некоторым акулам пера. Такие же деятели как Михаил Саакашвили, нередко светившиеся с представителями пророссийского лобби в Европе или же вовсе в ходе своих вояжей на передовую "случайно" сливавший позиции наших военных, на волне скандальных историй привлекают к себе внимание, но разбираются ли в сути и корне проблемы? Сомневаюсь.
К слову сказать, Михо и сейчас включился в процесс обсуждения данной "оружейной" темы, вспоминая о своем "подвиге" 2016 года.
Особо удивляет, что как таковая данная тема, в экспертной среде уже давно известна, обмыта и перемыта, и по которой уже было достаточно разбирательств и дел, но которую решили опять реанимировать именно в этот момент.
К слову сказать, напомню, что во времена Холодной войны СССР и Запада, Союз не только воровал, но попросту выкупал на Западе различные образцы и необходимые комплектующие, производство которых отсутствовало в Союзе, но они были критически нужны промышленности. При этом оплата была в разы выше базовой стоимости.
Благодаря такому "воровству" с территорий стран антагонистов, Союзу удалось создать ядерную бомбу, запустить спутники и ракеты в космос и т.д.
Самое интересное, что у себя в информационном пространстве Россия обходит истинную суть скандала, переводя акценты просто на коррупцию в украинской оборонке.
А все, потому что им тогда придется признать, что при попустительстве соответствующих российских органов, Украина восстанавливала боеспособность своей техники путем банального вывоза с территории РФ необходимых комплектующих (конечно же, соответственно платя за риск тем, кто это там организовывал). И самое интересное, что потом эта же восстановленная к боевому применению техника уходила на фронт для противостояния российским оккупационным войскам.
И вот скажите, что в этой истории все однозначно"..
Разницу улавливаете??? Между 17-м веком и 21-м? Жаль, что к некоторым нельзя сейчас применить плаху и топор... За "длинный язык"...
Відно каждий хочєт в міг,
Кончіть дєло і насать дєліть добичу!"
Коломойський і Боголюбов подали позов про визнання незаконною націоналізації Приватбанку!
Не можуть дочекатися, сподіваються на реванш!
Голосуйте за попок Коломойського, за Зєєєюю, чи за Йууулю!
А если следствие будут вести независимые профессионалы, то начнут говорить все, по цепочке и мы узнаем еще более циничные и ужасные преступления этой власти пришедшей на крови майдана и возможно с провоцировавшие кровавую его часть.