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 Политика Украины
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 В текущем году корабли ВМС других государств будут присутствовать в Черном море не менее 150 дней, - замглавы Минобороны Петренко

В этом году судна иностранных государств будут находиться в Черном море в течение как минимум 150 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко во время заседания Постоянного комитета по вопросам обороны парламента Канады.

"В 2019-м будет 150 дней, когда судна ВМС других государств будут присутствовать в Черном море", - сказал Петренко.

Он отметил, что это даст Вооруженным силам Украины ценные возможности улучшить свои навыки.

"Это позволит ВСУ, в частности ВМС Украины, приобщиться к совместных учений, обменяться опытом и облегчить осуществление важных реформ, которые происходят в украинском оборонном секторе", - отметил заместитель министра.

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Петренко добавил, что присутствие иностранных войск также станет мощным сигналом сдерживания России.

"В то же время, присутствие иностранного флота в Черном море составит сдерживающий фактор для России, которая пытается доминировать в регионе", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3114133
 
 
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нехай москалі звикають, віднині натівці будуть до них ближче як ніколи..
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А в остальные 215 дней года все корабли Болгарии, Турциии, Румынии, Грузии кудысь уплывут от родных берегов в другие моря?
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Це було б добре, але краще більше, постійно наприклад!!!)
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грустный Кузя робко прячет
тело дымное на доке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ текущем году корабли ВМС других государств будут присутствовать в Черном море не менее 150 дней, - замглавы Минобороны Петренко
 
 
 
 
 
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