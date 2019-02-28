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 Один украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностям вооружение шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям украинских сил велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:
- из минометов калибра 120 мм, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;
- из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле населенного пункта Чермалык;
- из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил шесть обстрелов:
- трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское;
- из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское;
- из стрелкового оружия - в районе н.п. Станица Луганская.

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"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены. Также была уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг позиции украинскх сил не обстреливал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Один украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114132
 
   
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Молодцы, ребята, славно поработали! Наша задача уничтожить оккупантов и освободить украинскую землю. Раненому защитнику- выздоровления. Держись, Воин! Слава Героям Украины!
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Одужання всім пораненим українським воякам.
Смерть окупантам !
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Головна мета наших воїнів на Донбасі - не вмерти за Батьківщину, а зробить так, щоб ворог вмер за неї!...
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Пишут сепаратисты что сегодня передали тело погибшего вчера под Луганском украинского бойца ---------Сегодня 27 февраля 2019 г. в районе поселка Новоалександровка, при координации Представительства ЛНР в СЦКК, мониторинге зеркальных патрулей СММ ОБСЕ и представителей Общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины", представителями украинской общественной организации "Эвакуация-200" .
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Швидкого Одужання! Разом переможимо!
З ранку гарні новини:
На одній з позицій окупантів в районі Горлівки систематично вів вогонь розрахунок ПТУРистів. Але ОСи не забарилися з адекватною відповіддю та підловили колорадів в укритті.
https://m.youtube.com/watch?v=Ll3XQdGTxlY
За даними розвідки, розрахунок ПТУР знищений разом з вогневою точкою.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!🇺🇦

Ютуб-канал 👇🏿
https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured

Акаунт Анатолий Штефан Штирлиц забанен на 30 діб поки я тут 🔥🔥🔥
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин получил ранения, уничтожены двое террористов и одна единица техники противника, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб
 
 
 
 
 
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