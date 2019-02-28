 Надеемся увидеть Украину на "Евровидении" в 2020 году, - Европейский вещательный союз

"С печалью ЕВС может подтвердить, что телерадиокомпания "UA:Перший" сообщила ЕВС, что после обсуждения они приняли трудное решение о выходе из конкурса "Евровидение-2019". Будут продолжены дискуссии между ЕВС и "UA:Перший" по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - цитирует Цензор.НЕТ заявление, опубликованное на сайте конкурса.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.