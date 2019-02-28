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 Общество
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 Надеемся увидеть Украину на "Евровидении" в 2020 году, - Европейский вещательный союз

Европейский вещательный союз (ЕВС) прокомментировал решение "Суспільного" об отказе от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который состоится в Тель-Авиве.

"С печалью ЕВС может подтвердить, что телерадиокомпания "UA:Перший" сообщила ЕВС, что после обсуждения они приняли трудное решение о выходе из конкурса "Евровидение-2019". Будут продолжены дискуссии между ЕВС и "UA:Перший" по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - цитирует Цензор.НЕТ заявление, опубликованное на сайте конкурса.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114131
 
 
 Топ комментарии
 
не увидите.
скорей всего победит лазарев и Украина никого не пошлет на росею еще и в 2020-м году.
2 года коту под хвост.
кацапы аплодируют кириленке
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"суспільне"-совковое днище,обернутое вышиванкой!
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Но вот возмущаются как раз совки и ватники. Как же так, она же за мир и за мышебратьев...
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всё уже есть - все поучавствовали, а к вам ехать и не собирались, певуны те еще....
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все исполнители нац.комиссию послали дружно на... показательно
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прикацапленые бо, а в етом случае и правда лучше не нада чем с кацапней....
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Порошенко Петю на Євробачення. Хай поспіває ще там всякі обіцянки поспіває, про реформи. Точно дадуть гран прі, якусь золоту малину вручать.
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не увидите.
скорей всего победит лазарев и Украина никого не пошлет на росею еще и в 2020-м году.
2 года коту под хвост.
кацапы аплодируют кириленке
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а по поводу фантастического события в тель-авиве в мае, то своего события мы ждем в киеве. соевая мафия должна уйти в прошлое. Конституционный суд дал понять что все к этому готовятся
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Где то я подобное уже слышал... А, еще во времена сулугуни... Такое же трепло кричало, что вот, до нового года, да мы...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНадеемся увидеть Украину на "Евровидении" в 2020 году, - Европейский вещательный союз
 
 
 
 
 
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