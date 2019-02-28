 Правительство во второй раз приняло решение о создании Национального одесского медицинского университета, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, путем слияния одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского будет создан Национальный Одесский медицинский университет.

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"Это действенный и законный путь, чтобы освободить Одесский университет от произвола приспешников экс-ректора Валерия Запорожана, которые сейчас фактически захватили ОНМедУ. Произвол рейдеров является противоправным и дерзким: проплаченные митинги с участием иностранных студентов, запугивание сотрудников и студентов, манипуляции с подписями, документами и сметами университета.

Такие противоправные действия сторонников бывшего ректора привели к катастрофической ситуации в университете с задержкой выплат стипендий и зарплат на протяжении уже двух месяцев. В Минздрав Украины дважды поступал проект сметы ОНМедУ за подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы. Поэтому в обоих случаях проекты сметы не могли быть подписаны и поэтому были возвращены в университет. При этом уполномоченным лицам они блокируют возможность направить в МЗ Украины проект сметы. Как следствие, в заложниках рейдеров - тысячи студентов и сотрудники университета", - отмечается в сообщении.

Образование нового учреждения высшего образования будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет, подчеркивают в ведомстве. Студенты и преподаватели продолжат бесперебойно учебу и работу, а их права никоим образом не будут нарушены.

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Напомним, летом 2018 года Минздрав Украины уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана. Причина - грубое нарушение контракта и преобразования учреждения высшего образования в собственное феодальное владение. Исполняющим обязанности ректора МЗ Украины назначил Константина Аймедова.

Утром 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места. Позже в полиции Одессы опровергли сообщения Минздрава, отметив, что в тот день в университете действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом. После этого Минздрав обвинил полицию во лжи.

В конце декабря правительство поддержало инициативу Минздрава Украины реорганизовать университет - создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

В января 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения Кабмина "Об образовании Национального Одесского медицинского университета".

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