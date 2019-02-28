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 Общество
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 ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка. СПИСОК

25 и 26 февраля прошло заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) в пленарном составе, во время которого рассматривался вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 25 февраля 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 - не подтвердил, а 26 февраля 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 - не подтвердили.

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ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка 01
ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка 02

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Напомним, ВККСУ отказалась принять у Общественного совета доброчестности (ОСД) отрицательное заключение относительно главы Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка, который участвует в конкурсе в Верховный Суд. В заключении ОСД говорится, что он неоднократно принимал решение в пользу "судей Майдана", нарушал сроки рассмотрения дел, а в 1991-1994 годах работал судьей в России. В соответствии с законодательством РФ, судьей может работать только человек с российским гражданством.

Источник: https://censor.net.ua/n3114125
 
 
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Так тепер нікого судити . Нащо судді?
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і справно отримує оклад і прємію с льготамі
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за что - то что вовремя занес? ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка - Цензор.НЕТ 3169
все достижения? ВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка - Цензор.НЕТ 9703
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Соевая реформа оказалась пшиком. Как и сам мальдивский главнокомандующий. СОЮ - ГЕТЬ!
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Виклали, з огляду на те, як у нас "*******" суддів "розстрільний список" щоб затуманити скандал з оборонкою і петіними пірамідами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККСУ за два дня подтвердила соответствие должности судьи ВСУ 9 кандидатов, в том числе главы ВСП Бенедисюка. СПИСОК
 
 
 
 
 
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