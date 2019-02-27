Наиболее проблемные дороги трассы "Одесса-Киев" будут отремонтированы в ближайшее время, - Омелян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы инвестируем сейчас в ремонт трассы" Киев-Одесса ", которая была построена более 15 лет назад. Построена, к сожалению, достаточно некачественно, поскольку она не выдержала предусмотренных параметров эксплуатации, а это дорога первой категории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтированные в 2018 году дороги хорошо перенесли зиму: повреждения подрядчики устранят за свой счет, - Омелян

В этом году на ее ремонт мы потратим порядка 300 млн гривен, которые мы дополнительно аккумулировали из государственного бюджета. Плюс, строим дорогу в Киевской области. Плюс, приступаем к строительству моста в Хаджибейском лимане, что будет способствовать гораздо лучшему трафику в город Одессу. И это тоже является частью дороги Киев - Одесса, - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян

Он напомнил, что протяженность этой трассы более 400 километров, и для ее полноценного строительства с нуля нужны огромные деньги.

"Мы надеемся, что в этом году мы капитально отремонтируем те участки, которые были предусмотрены в Киевской области и частично в Одесской области. А также мы планируем отремонтировать текущим ремонтом те участки, которые вызывают наибольшее возмущение граждан, те, которые не пережили зиму, старые, которые строились уже долгое время назад.

Она будет в нормальном состоянии, как только позволят полноценно погодные условия, чтобы это не делалось с нарушением технологий ", - добавил Омелян.

Также читайте: Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО