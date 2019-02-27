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Все про:дороги (1767) ремонт (886) Омелян (605)

 Наиболее проблемные дороги трассы "Одесса-Киев" будут отремонтированы в ближайшее время, - Омелян

В ближайшее время будут отремонтированы участки трассы "Киев - Одесса", которые вызывают наибольшие претензии у автомобилистов, а также будет построен мост на Хаджибейский Лиман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы инвестируем сейчас в ремонт трассы" Киев-Одесса ", которая была построена более 15 лет назад. Построена, к сожалению, достаточно некачественно, поскольку она не выдержала предусмотренных параметров эксплуатации, а это дорога первой категории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтированные в 2018 году дороги хорошо перенесли зиму: повреждения подрядчики устранят за свой счет, - Омелян

В этом году на ее ремонт мы потратим порядка 300 млн гривен, которые мы дополнительно аккумулировали из государственного бюджета. Плюс, строим дорогу в Киевской области. Плюс, приступаем к строительству моста в Хаджибейском лимане, что будет способствовать гораздо лучшему трафику в город Одессу. И это тоже является частью дороги Киев - Одесса, - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян

Он напомнил, что протяженность этой трассы более 400 километров, и для ее полноценного строительства с нуля нужны огромные деньги.

"Мы надеемся, что в этом году мы капитально отремонтируем те участки, которые были предусмотрены в Киевской области и частично в Одесской области. А также мы планируем отремонтировать текущим ремонтом те участки, которые вызывают наибольшее возмущение граждан, те, которые не пережили зиму, старые, которые строились уже долгое время назад.

Она будет в нормальном состоянии, как только позволят полноценно погодные условия, чтобы это не делалось с нарушением технологий ", - добавил Омелян.

Также читайте: Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги Украины, - Омелян. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114123
 
 
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после выборов.забыл добавить.главное обещать терпилам
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За день до выборов подрехтуют, а там трава не расти...Все перед выборами в обещания ударились, а 5 лет что делали?
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А что-то мешало это сделать в 2018 году?
Наверное просто не знали, что они проблемные?? Найбільш проблемні дороги траси "Одеса-Київ" буде відремонтовано найближчим часом, - Омелян - Цензор.НЕТ 4192
Блин, кто набирает дебилов в министры?
Где эта очередь, кто последний в министры??
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прикольно как этот баран называет ЭТО "трассой"...
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Этот мудель эскалатор в переходе на вокзале отремонтировать не способен, а на дорогу замахнулся...
а гиперлуп - запросто
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За чотири роки можна всі траси відремонтувати вже. Нема віри. Грошей жаль - надрукуй, вистачить брехати.
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Наиболее проблемные дороги трассы "Одесса-Киев" будут отремонтированы в ближайшее время, - Омелян.

Так ти ж і твій шеф - видатний базарно-вінницький економіст, уже відчитались, що в 2018 р. проведено ремонт 100500 км доріг. Що ж ви там, варіяти, ремонтували?
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это гнойный поскромничал. на самом деле дорог отремонтировано 1 млн километров и 2 млн. километров построено. Короче мыролюбно дороги отреформировали по полной. По югу ездить страшно стало.
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стоп. Соя, ведь этот гиперлупный емельян на протяжении прошлого года рассказывал о потужном и мыролюбном ремонте, а вы в ответ ему гривой трясли. Так где ремонт дорог соя?
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Юля прийде і власноруч відремонтує👩‍🔧
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Найбільш проблемні дороги траси "Одеса-Київ" буде відремонтовано найближчим часом, - Омелян - Цензор.НЕТ 8247
Найбільш проблемні дороги траси "Одеса-Київ" буде відремонтовано найближчим часом, - Омелян - Цензор.НЕТ 852
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хоть и не сладко было, но из всех президентов только при паршивом ющенке не видел разочарования в глазах и словах знакомых.
обычно говорят что предыдущий президент бы лучше. но пока позапрошлый президент вспоминается позитивно
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Я категорично проти! - Руслана про відмову від Євробачення-2019 https://24tv.ua/lifestyle/ya_kategorichno_proti__ruslana_pro_vidmovu_vid_yevrobachennya_2019_n1119313
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Про дороги я зрозумів, а що робити з дурнями, які повірять у цю брехню про ремонт дороги?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаиболее проблемные дороги трассы "Одесса-Киев" будут отремонтированы в ближайшее время, - Омелян
 
 
 
 
 
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