Наиболее проблемные дороги трассы "Одесса-Киев" будут отремонтированы в ближайшее время, - Омелян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы инвестируем сейчас в ремонт трассы" Киев-Одесса ", которая была построена более 15 лет назад. Построена, к сожалению, достаточно некачественно, поскольку она не выдержала предусмотренных параметров эксплуатации, а это дорога первой категории.
В этом году на ее ремонт мы потратим порядка 300 млн гривен, которые мы дополнительно аккумулировали из государственного бюджета. Плюс, строим дорогу в Киевской области. Плюс, приступаем к строительству моста в Хаджибейском лимане, что будет способствовать гораздо лучшему трафику в город Одессу. И это тоже является частью дороги Киев - Одесса, - заявил министр.
Он напомнил, что протяженность этой трассы более 400 километров, и для ее полноценного строительства с нуля нужны огромные деньги.
"Мы надеемся, что в этом году мы капитально отремонтируем те участки, которые были предусмотрены в Киевской области и частично в Одесской области. А также мы планируем отремонтировать текущим ремонтом те участки, которые вызывают наибольшее возмущение граждан, те, которые не пережили зиму, старые, которые строились уже долгое время назад.
Она будет в нормальном состоянии, как только позволят полноценно погодные условия, чтобы это не делалось с нарушением технологий ", - добавил Омелян.
Наверное просто не знали, что они проблемные??
Блин, кто набирает дебилов в министры?
Где эта очередь, кто последний в министры??
а гиперлуп - запросто
Так ти ж і твій шеф - видатний базарно-вінницький економіст, уже відчитались, що в 2018 р. проведено ремонт 100500 км доріг. Що ж ви там, варіяти, ремонтували?
обычно говорят что предыдущий президент бы лучше. но пока позапрошлый президент вспоминается позитивно