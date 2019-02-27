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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3556) Минск (1227) Сайдик (155) Трехсторонняя контактная группа (73)

 Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Об этом он заявил сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Мартин Сайдик.

Дипломат напомнил, что неоднократно говорил о том, что в прошлом году число жертв удалось сократить до самого низкого уровня за время конфликта. "И эта тенденция сохраняется в этом году. Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли и еще один мужчина получил ранения из-за наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге у пункта пропуска в Донецкой области, - сказал Мартин Сайдик. - Этот трагический случай еще раз подтверждает бесспорную важность разминирования, в частности, вдоль дорог в окрестностях пунктов пропуска".

Эти вопросы наряду с обеспечением устойчивости режима прекращения огня были сегодня в центре внимания рабочей группы по безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом.

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Сообщается, что экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО. Политическая подгруппа продолжила обмен мнениями в своей традиционной повестке дня - по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Мартин Сайдик также поблагодарил за участие в заседаниях контактной группы главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна. "Он, к сожалению, заканчивает свою работу. Я хотел бы выразить ему личную благодарность за всю ту поддержку, что мы получили от него и его сотрудников", - сказал дипломат.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.

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Напомним, представители ОРДЛО 27 февраля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы по обмену заложниками.

Источник: https://censor.net.ua/n3114122
 
 
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Сайдика на мило і треба взагалі перекрити пункти пропуску.
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Дурко, при чому тут Сайдик? Це ж твій Порошенко і лугандонців пропускає, і пенсії їм виплачує, і аудит "Води Донбасу" разом з терористами проводить. Це теж саме, якщо б Усама бен Ладен разом з Бушем аудит "Води Техасу" проводили, а Порошенко на це погоджується.
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Порошенко твій. А за "дурко" тебе у спам.
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Ну да,мы разминируем,а эти твари рашистские только того и ждут.Пусть нах угребают со своим оружием к себе в рашистостан,а наши потом разберутся,что и где разминировать.
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Вы сапер? Ну тогда должны знать больше. Например о том, что для того, чтобы оккупанты "сами ушли" в 1812-м пришлось сжечь Москву. Думаете, с тех пор что-то изменилось?
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Такой позор для страны как минские соглашения и минские доглворняки придумать трудно. Профессиональный дипломат довел Украину до такого ужаса, что она выполняет какие то соглашения и ведет переговоры, даже не подписав документа. Результат налицо. Другого и не моглр быть. Трргаш страной думает только о своем бездонном кармане. 40 лет Моисей водил их по пустыне. В результате они забыли и о чести и о совести и о Родине. И уже не одно тысячитэлетие никак не могут вспомнить.
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Вроде и уважаемые мужи а такую пургу несут,хуже детского лепета.Минские договорняки закончились теперь после выборов нужно организовывать новые но уже не на територии бывшого совка.Идеальное место Гаага место нейтральное и для каждой стороны значимое.
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Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 13 березня... у 5-му кутку, - Сайдік
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта, - Сайдик
 
 
 
 
 
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