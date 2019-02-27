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 Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран, - Фриз

Министерство по делам ветеранов Украины будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран, в частности США, заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает пресс-служба Министерства ветеранов Украины в Фейсбуке.

"Наше министерство будет развиваться по собственной модели, согласно действующему законодательству. Но мы тщательно изучаем все практики, в частности те, которые дали хорошие результаты в США. В частности нас очень интересует опыт поддержки ветеранов на этапе их психосоциальной адаптации. Мы надеемся, что к нам присоединятся американские эксперты, советники, с которыми мы сможем совместно выработать программу по психосоциальной адаптации в нашей стране. Ведь наши ветераны - это воины, которые должны чувствовать поддержку и защиту от государства на каждом этапе, в частности в гражданской жизни", - заявила И. Фриз, во время своего визита в США.

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По словам министра во время поездки в США планируется посетить несколько госпиталей для ветеранов. Ведь система таких госпиталей является одной из лучших в комплексности предоставления услуг ветеранам.

"Мы сейчас активно занимаемся изучением этого вопроса, ведь система госпиталей ветеранов войны в Украине находится в упадке. Мы стараемся сформировать предложение, согласно которому будем разрабатывать формат функционирования опорных госпиталей в Украине", - отметила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114121
 
 
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Коротше кажучи, "ми йдемо своїм шляхом"...
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Головне те, що ніде такого міністерства нема, бо нікому воно не потрібне. Тому можна побудувати будь-яку модель з нуля, і займатися казна чим. Можна зробити калюжу, лягти туди і хрюкати.
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В США подібна установа існує. Але вона розподіляє десятки мільярдів доларів. Фріз же буде витрачати більше коштів на утримання власного апарату, аніж на фінансування реабілітаційних заходів для ветеранів. Демагогія та популізм.
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в июле 2019, аж на 6 год войны

ента министерша обещала запустить енто министерство.

аж на 6 год войныыы!!!!

а чего ждали 5,5 года??

нет прамблем у атошников??
все вылечены, устроены??

так недавно матиос выскакивал и сообщал, что очередная 1000 чел атошников самоубилась.

а вы сотня сотня небесная.

а тут 1000 (тыща).
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Veteran (лат) старый воин, прослуживший более 15 лет, и воевавший (Древний Рим) Кто ветераны? сплошь бутафория
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинистерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран, - Фриз
 
 
 
 
 
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