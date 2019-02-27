 Все наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук НАБУ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"Сегодня Конституционный суд вынес решение, которое, по нашему мнению, огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине. Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты, так как с момента вынесения этого решения эта норма считается неконституционным и, соответственно, теряет силу ", - сказал он.
По словам Сытника, вернуть назад решение КС нельзя.
"Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. То есть все состояния, которые было добыто незаконным путем, они легализованы", - подчеркнул он.
Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Копыта постирают о клавы.
Ох и гадская эта старая система и ее представители типа бывшего однопартийца медведчука, зампредседателя партии регионов, дважды министра в правительстве овоща-азирова некого порошенка!
Все кто голыми хренами махал и ездил на метро и трамваях теперь ездит в свои особняки на Бентли,те подыхающие чертовы инвалиды которые лили крокодильи млезы из трибуны Майдана сейчас как незванные гости лезут в президенты а те кто на всю Украину хаял кортеджи сейчас ездит безпрепятственно целой аравой на красный свет мешая людям вовремя добраться на работу.
Если закон не идеален, его не отменять нужно было, а принимать новый закон, вступление в силу которого автоматически отменяло первый. А так появился вакуум, вовремя которого коррупционеры получили время получше спрятать нечестно нажитые капиталы, переписать там на кого-то и т.п.
Всегда рад стараться, порохобот!
баба с воза -коням легче.
а мы так старались так старались.
3 года.
а теперь минивинаватые.
даешь амнистею капиталов за 3% от награбленного!!!!!!!!!!!!
и именно 3, а не 18%, про каторые сказал плакулол луценок в смысле заплати 18 и спи спакойно.
ура.
https://www.youtube.com/watch?v=J6pUdki1tWg
п.с. Дівчатам навіть не запропонували поїхати на "Євробачення".
Конституційнийпроституційний суд визнав всіх злодіїв, шахраїв і усіляких негідників, які роками розкрадали бюджети всіх рівнів, "чесними бізнесменами".