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Все про:НАБУ (2609) КС (1230) Сытник (627)

 Все наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО

Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении нельзя вернуть назад.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук НАБУ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня Конституционный суд вынес решение, которое, по нашему мнению, огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине. Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты, так как с момента вынесения этого решения эта норма считается неконституционным и, соответственно, теряет силу ", - сказал он.

По словам Сытника, вернуть назад решение КС нельзя.

"Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. То есть все состояния, которые было добыто незаконным путем, они легализованы", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Источник: https://censor.net.ua/n3114119
 
 
 Топ комментарии
 
Безвиз будет отменен))) лохотрон работает безотказно
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Приехали! А за что мы деньги платили НАБУ? Миллиарды они получили, у них зарплаты сотни тысяч! Все улетело в трубу? В нормальной стране такое правительство вместе с президентом не только в отставку ушло бы, но и на нары отправили бы!............
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Да здравствует реформатор Порошенко и его подельники.

Прощайтесь с безвизом граждане Украины! И с международной финансовой помощью тоже.
Вместо бабок от МВФ и безвиза мы получаем легализацию награбленного властной шоблой и очередной смачный плевок в лицо!
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Ага, есть железная отмаза от нифига неделанья за 4 года, за 0 посадок. Был бы человеком чести, давно бы сам свалил (застрелился), но нет, теперь есть очередной повод говном побросаться
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Бигус на заседании комитета по обороне и нацбезопасности анонсировал больше доказательств в следующих двух сериях, которые будут гараздо интересней первых.
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Бедные порохоботы. В понедельник их ждёт горячая неделька, а потом следующая.
Копыта постирают о клавы.
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Бігус , схоже , ідіот - після таких заяв із ним раптово може відбутися щось не добре - таке , як наприклад із Шереметом ..((
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Кто бедный!? То, что это подстава старой системы только дураку не видно.
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Старая система подставила кореша и подчинённого поросёнко свинарчука! Заставила воровать на крови солдат!
Ох и гадская эта старая система и ее представители типа бывшего однопартийца медведчука, зампредседателя партии регионов, дважды министра в правительстве овоща-азирова некого порошенка!
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Извини, я поставил фильтр бреда в браузер и твой комментарий пустой. Повтори его, а я отключу фильтр.
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Миллиарды потраченные на всяких НАБУ были пущены на ветер одним решением суда, но хотя от них и так толку было немного.
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А за кого надо голосовать, чтоб был толк? Без бла бла бла только.
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Да тут сейчас вопрос не за кого голосовать, а что менять нужно руководство НАБУ, а то Сытник уже зашкварился у Пети дома ночью
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А что такое ,,Незаконное обогащение,,?А ведь это воровство,кража,обман включая и на Государственном уровне.Это кража из бюджета страны,тоесть из нашего из Вами кармана необоснованое увеличение тарифов на комуналку,газ,свет и многое другое.А все это узаконил Констутиционный Суд Украины.Вот оказывается за что погибла Небесная Сотня иборолась Революция Достоинства а в конце концов породила уродов хуже януковских и тупо молчала.
Все кто голыми хренами махал и ездил на метро и трамваях теперь ездит в свои особняки на Бентли,те подыхающие чертовы инвалиды которые лили крокодильи млезы из трибуны Майдана сейчас как незванные гости лезут в президенты а те кто на всю Украину хаял кортеджи сейчас ездит безпрепятственно целой аравой на красный свет мешая людям вовремя добраться на работу.
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P.S.Вот и показал нам,народу Украины,высший орган страны свое личико.
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Рішення Конституційного суду - це 145-а потужна реформа діючого президента. "Які вам ще бл... ть реформи треба?"
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НАБУ не сажает, оно расследует и передает дела в суд. Говорить об эффективности или нет его работы можно хотя бы по количеству открытых и переданных дел в суд.

Если закон не идеален, его не отменять нужно было, а принимать новый закон, вступление в силу которого автоматически отменяло первый. А так появился вакуум, вовремя которого коррупционеры получили время получше спрятать нечестно нажитые капиталы, переписать там на кого-то и т.п.
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сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно Источник: https://censor.net.ua/n3114119 - а хто думав , що буде якось інакше - той ідіот ! Всі наші розслідування зараз не мають жодного значення, - глава НАБУ Ситник про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 5028
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Ну якщо не має правосуддя в країні - читайте історію.
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НАБУ говорит, что всех жуликов на которых есть дела или сидят за незаконное обогащение придется отпускать и дела на них закрывать. Хотя их сидит из ТОП-ов кот наплакал, в основном шобла мелкая. Вообще НАБУ превратилось в орган статистики - он периодически выдает данные о коррупции, может для того чтобы все к ней привыкали и дальше нам ждать её полной легализации, КСУ уже легализовал обогащение чиновников
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Чтобы НАБУ кого-то смогли засадить им для начала нужно собрать доказательную базу... а они либо не способны на это либо им эта борьба на х не нада
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Аааа...так вы шо, 5 лет в своем НАБУ штаны протирали? На что только наши налоги уходили?

Всегда рад стараться, порохобот!
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ну и славненько.

баба с воза -коням легче.

а мы так старались так старались.
3 года.

а теперь минивинаватые.

даешь амнистею капиталов за 3% от награбленного!!!!!!!!!!!!

и именно 3, а не 18%, про каторые сказал плакулол луценок в смысле заплати 18 и спи спакойно.

ура.
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Після виборів Ситнік змінить прізвище на Голоднік.
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Дівчата із гурту "Anna-Maria" були палкими прихильникама Майдану. Відео
https://www.youtube.com/watch?v=J6pUdki1tWg

п.с. Дівчатам навіть не запропонували поїхати на "Євробачення".
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Цим "рішенням" Конституційний проституційний суд визнав всіх злодіїв, шахраїв і усіляких негідників, які роками розкрадали бюджети всіх рівнів, "чесними бізнесменами".
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До чого наївний народ - вбили собі в голову, що хтось замутив ті НАБУ, САПУ і т.п.,щоб з кимось і чимось вести боротьбу. З ким вони мали боротися - самі з собою? Це робилося для того, щоб пудрити мізки західним лідерам і кредиторам. Рішення, так званого, конституційного суду юридично нікчемне, воно підриває самі основи законності в державі. Це може означати тільки те, що вона розвалюється на очах.
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Нацкорпус не хочет подойти к домам судей и потребовать полной стенограммы заседания?
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Свиноферма не хочет поведать, что 11 дупутатов блока имени "керманыча", которые вместе с 23 кулявлобовцами и прочими бывшими однопартийцами "керманыча" подали челобитную в самый справедливый суд в мире, к "керманычу" не имеют вообще никакого отношения?
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Дебіли *ля... Скоріш за все радіють, що тепер можна взагалі нічого не робити а багатотисячну зарплатню отримувати. Бо якби хотіли справді працювати і боротися з баригами-хабарниками, пофіг то рішення КС, "озброїлись" би ст. 164.2 Податкового кодексу і пресували б всю цю братію по п. 164.2.12, 164.2.17. А там поле непахане.
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Это не очень повлияет на работу НАБУ они ка закрывали дела по нужным людям пороха, так и дальше закрывать спокойно будут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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