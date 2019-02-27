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 Политика Украины
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 Парламентская ассамблея ОБСЕ учла мнение Украины относительно недопуска граждан РФ к наблюдению за выборами, - Церетели

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не включила представителей России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Об этом 27 февраля на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил президент ассамблеи Георгий Церетели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Председатель Верховной Рады отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому "совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине", отметил Парубий.

Церетели сообщил, что в составе миссии наблюдателей на выборах в Украине будет работать около 100 постоянных представителей со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ассамблеи, так и от ОБСЕ - до тысячи человек.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

Также читайте: ЦИК зарегистрировала уже 357 международных наблюдателей

Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3114118
 
 
 Топ комментарии
 
Як на мене, це невірне твердження - "ПА врахувала думку України.." Правильніше булоб сказати, що Україна вислухала думку ПА і вчинила згідно своїх державних і безпекових інтересів та свого суверенного права щодо врядування на своїй суверенній території і послала ПА з її думкою подалі. ПА утерлася і .... погодилась. І це правильно. Поважають і рахуються з інтересами лише тих, хто ці інтереси послідовно відстоює.
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І щоб руцьке журналістів тут не було.
Перебрешуть і оком не мигнуть.
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наскільки пам'ятаю, пуйло сказало - хто завгодно, аби не Петя.
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"...президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому "совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине", отметил Парубий.
У Парубия не поймешь, он Пороха имел ввиду не допустить ?
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наскільки пам'ятаю, пуйло сказало - хто завгодно, аби не Петя.
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***** ніколи не каже те, що думає. Це у крові будь-якого кдбешніка.
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ну чому ж... думаєте, про Мішу він збрехав ? чи про Ющенка ?
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Він бреше завжди, йому немає віри ні в чому. І крапка.
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ЩО І ВОЛКЕР БРЕШЕ?
Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко.
«17 февраля.
Москве нужен другой лидер Украины, с которым она могла бы договариваться.
Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.

о, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", - заявил американский дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.
"Они очень хотят, чтобы он (Порошенко. - Ред.) был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко"

https://www.segodnya.ua/politics/volker-obyasnil-pochemu-rossiya-pytaetsya-atakovat-poroshenko-1222712.html
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С расчётом на то,что все бегом побегут Пороха выберать?А хрен он угадал.Вовочка-многоходовочка,брешет мразина,чаще чем дышит,как и его протеже Юленька.
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І щоб руцьке журналістів тут не було.
Перебрешуть і оком не мигнуть.
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"Ваша фамилия - "Муха"... Вы - "пролетаете...". А куда деваться "европцам"? Все представители обязаны, при пересечении границы, предъявлять паспорта... И, в соответствии с Законом Украины, решается вопрос о пропуске на территорию государства... "Кот в мешке" не прокатит... Вот они позориться и побоялись...
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Рунет хвалить Порошенка - такий діяльний перед виборами - і томос підняв, і ціль на нато в Конституцію заніс, і корупції укріпив. Молодець прямо.
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Дійсно, молодець. І статтю про незаконне збагачення обіцяє переписати найкращим чином, але років через 5; і боротися з бідністю, але тих, хто на державній службі поки що не навчився красти; і в НАТО нас занести на могутніх руках і багато ще чого.
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Де Ви взяли про 5 років?

«Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении.
Парламентська асамблея ОБСЄ врахувала думку України щодо недопуску громадян РФ до спостереження за виборами, - Церетелі - Цензор.НЕТ 656Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного Суда об отмене нормы "за незаконное обогащение" УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.»
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Легче всего дать поручение, исполнение которого затянется на долгое время. А затянется потому, что Порох и все его коррупционное окружение не заинтересовані в том, чтобы эта норма "за незаконное обогащение" вообще присутствовала. Это и ежу понятно.
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Не надо ля-ля, что срунет хвалит Пороха за Томос, за НАТО. Вы, когда бездумно троллите, границы мало-мало имейте, а то смешно читать, бредом несёт
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Як на мене, це невірне твердження - "ПА врахувала думку України.." Правильніше булоб сказати, що Україна вислухала думку ПА і вчинила згідно своїх державних і безпекових інтересів та свого суверенного права щодо врядування на своїй суверенній території і послала ПА з її думкою подалі. ПА утерлася і .... погодилась. І це правильно. Поважають і рахуються з інтересами лише тих, хто ці інтереси послідовно відстоює.
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ОБСЕ Украине извесно не по наслышке,особенно бойцам АТО и ООС,думаю что этой организации им есть больше что сказать чем нашему проституцкому МИДу.
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все равно эти мрази каким то образом но пролезут!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламентская ассамблея ОБСЕ учла мнение Украины относительно недопуска граждан РФ к наблюдению за выборами, - Церетели
 
 
 
 
 
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