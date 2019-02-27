 Парламентская ассамблея ОБСЕ учла мнение Украины относительно недопуска граждан РФ к наблюдению за выборами, - Церетели

Об этом 27 февраля на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил президент ассамблеи Георгий Церетели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Председатель Верховной Рады отметил, что президент России Владимир Путин открыто объявляет, кого он хочет видеть президентом Украины. Поэтому "совместными усилиями должны не допустить, чтобы такое произошло в Украине", отметил Парубий.
Церетели сообщил, что в составе миссии наблюдателей на выборах в Украине будет работать около 100 постоянных представителей со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями как от ассамблеи, так и от ОБСЕ - до тысячи человек.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".
Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.
У Парубия не поймешь, он Пороха имел ввиду не допустить ?
Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко.
«17 февраля.
Москве нужен другой лидер Украины, с которым она могла бы договариваться.
Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.
"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", - заявил американский дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.
"Они очень хотят, чтобы он (Порошенко. - Ред.) был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко"
https://www.segodnya.ua/politics/volker-obyasnil-pochemu-rossiya-pytaetsya-atakovat-poroshenko-1222712.html
Перебрешуть і оком не мигнуть.
«Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении.
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного Суда об отмене нормы "за незаконное обогащение" УК Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.»