 Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 27 тыс. гривен за решение вопроса о выделении земельного участка.
Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время военной прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Це тому, що людині з віком тяжко навчитись чомусь новому, особливо без освіти. Тому вона діє по існуючих шаблонах - якими весь час діяти звикла. А Порошенко виріс з корупції. Інакше не може. Так і з іншими кандидатами буде - будуть діяти по шаблонах, до яких звикли. Військовий - побудує казарму, корупціонер - корупцію. А якщо всі корупціонери - то шансів вилізти з болота дуже мало.