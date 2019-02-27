 Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 27 тыс. гривен за решение вопроса о выделении земельного участка.

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Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время военной прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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