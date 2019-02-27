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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4392) Черниговщина (547) Военная прокуратура (716) территориальная община (76)

 Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура. ФОТО

26 февраля правоохранители задержали на взятке председателя одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура 01

Чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 27 тыс. гривен за решение вопроса о выделении земельного участка.

Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура 02

Смотрите: Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Председатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура 03

В настоящее время военной прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114116
 
 
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У голів теробщин мала зарплата, але великий бюджет. Зате воним можуть призначати собі усіляки замісників з зарплатою не по плечах, і мертвих душ, і тоді дохід росте. Кожна теробщина - община корупції. Конституційний суд постарався, тепер не посадять. І ото теж реформа, що зробив Порошенко - не задушив, а розвинув ту корупцію.

Це тому, що людині з віком тяжко навчитись чомусь новому, особливо без освіти. Тому вона діє по існуючих шаблонах - якими весь час діяти звикла. А Порошенко виріс з корупції. Інакше не може. Так і з іншими кандидатами буде - будуть діяти по шаблонах, до яких звикли. Військовий - побудує казарму, корупціонер - корупцію. А якщо всі корупціонери - то шансів вилізти з болота дуже мало.
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"Долбень"! Теперь община деньги эти проверяет! Уже нельзя "кивнуть наверх"... И отчёт по деньгам будут требовать не от "Пороха" и "Гройсмана", а у своего соседа по улице!!!
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слідкуй за словами - ти хоч і яр, але дуже наївний.
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Саме про це я тобі і натякнув... Коли грошами розпоряджаються на місці, а не "десь, у Києві" - легше "знайти кінці...". Так що, перед тим, як "ляпать язиком", навчись думать...
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СБУ занимается поиском бойцов группы Вагнера в Сирии, а военная прокуратура гражданскими взяточниками. Все на своих местах
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель теробщины задержан на Черниговщине на взятке 27 тыс. грн за решение земельного вопроса,- военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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