 Наемники РФ нарушают режим прекращения огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В сообщении отмечается: "С целью обеспечения мирного населения Донбасса питьевой водой и проведения ремонтных работ на водопроводе, который находится на западной окраине населенного пункта Золотое-5 (Михайловка, на временно неподконтрольной правительству Украины территории), 26 февраля 2019 патруль СММ ОБСЕ осуществлял мониторинг ситуации безопасности в районе вышеупомянутого населенного пункта. Работы осуществлялись рабочими Луганской водоснабжающей компании на расстоянии примерно 100 м на северо-запад от позиции патруля СММ, которая, в свою очередь, находилась на расстоянии около 500 м к востоку от восточной оконечности участка разведения сил и средств в районе Золотого.

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Несмотря на предоставленные гарантии безопасности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в 12.18 трое членов патруля СММ, которые стояли рядом с автомобилями Миссии, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия, а затем свист пуль, которые пролетели примерно в 10 м над их головами. При этом место, откуда велся огонь, находилось ориентировочно в 200 м на северо-запад от места расположения патруля СММ. После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали в несколько деревьев за 5-10 м от их места нахождения. Члены патруля спрятались в автомобиле, а рабочие водоснабжающей компании укрылись за трактором. В 12.20 патруль СММ вместе с бригадой Луганской водоснабжающей компании покинули район проведения работ.

Из схемы видно, что огневая позиция, с которой велся обстрел в сторону гражданских работников и международных наблюдателей СММ ОБСЕ, может принадлежать только вооруженным формированием РФ. В указанном районе априори не может быть подразделений Вооруженных Сил Украины в связи с тем, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 2800 метров.

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Также украинская сторона СЦКК обращает внимание на наглый случай нарушения вооруженными формированиями РФ предоставляемых ими гарантий устойчивого прекращения огня в районах, где расположены объекты критической инфраструктуры Донбасса.

27 февраля 2019 так называемые "средства массовой информации" оккупационной администрации Донецкой области провели очередную попытку переложить на Вооруженные Силы Украины ответственность за обстрелы вооруженными формированиями РФ объектов инфраструктуры региона. В частности, сообщалось, что 27 февраля 2019 в 10.30 был осуществлен обстрел Донецкой фильтровальной станции с использованием стрелкового оружия.

Следует отметить, что в момент "обстрела" представителями украинской стороны СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ, которые находились в непосредственной близости от ДФС, не зафиксировано никаких нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащие, входящие в состав Объединенных сил, не поддаются на любые провокации оккупационных войск РФ и продолжают придерживаться Минских договоренностей в полном объеме.

Указанные действия российских оккупантов свидетельствуют об их желании относительно дальнейшей эскалации конфликта, а также об отказе вести любой мирный диалог. Такие действия российских наемников подвергают опасности мирное население Донбасса, создавая угрозу их жизни и здоровью".

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