 Помпео призвал Россию вернуть оккупированный Крым Украине

Об этом говорится в его заявлении на сайте Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пять лет назад оккупация Россией украинского Крымского полуострова разожгла обострение российской агрессии. Россия попыталась внести изменения в международный порядок, подорвать основополагающие человеческие свободы и ослабить нашу общую безопасность. Мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскирования ее попытки аннексии украинской территории. Государства, уважающие себя, не должны мириться с применения Россией силы против мирного соседа. Соединенные Штаты повторяют свою непоколебимую позицию: Крым - это Украина, и полуостров должен быть возвращен под контроль Украины", - подчеркнул Помпео.

Также госсекретарь заявил, что США серьезно обеспокоены усилением репрессий со стороны оккупационного режима России в Крыму. "На протяжении пяти лет российская оккупационная власть прибегала к широкому диапазону злоупотреблений в рамках кампании по ликвидации всего сопротивления ее контролю над Крымом. В ходе этой кампании Россия произвольно задерживала и необоснованно осуждала лиц за мирную оппозицию ее оккупации, и в некоторых случаях насильно переводила этих лиц из оккупированного Крыма в Россию", - заявил Помпео.

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В этой связи Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которых она осудила, чтобы отомстить за мирное несогласие с оккупацией. В частности, США призвали освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтуллаева и всего около 70 политзаключенных.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить все ее нарушения и прекратить ее оккупацию Крыма и в то же время выполнить обязательства в соответствии с международным правом, включая правовые нормы, регулирующие режим оккупации", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что в Крымской декларации от 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили свой отказ признавать посягательство Кремля относительно суверенитета над Крымом.

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"Соединенные Штаты также осуждают незаконные действия России в Крыму и ее непрерывную агрессию против Украины. Соединенные Штаты будут сохранять соответствующие санкции против России, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения. Соединенные Штаты вновь выражают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе в ее территориальных водах", - подчеркнул Помпео.