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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (9006) Ривненщина (644) янтарь (485)

 Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

К полицейским Дубровицкого отделения 26 февраля поступила оперативная информация, что в селе Рудня неизвестные лица занимаются скупкой янтаря-сырца.

Оперативники совместно с сотрудниками управления защиты экономики Ривненской области и оперативного штаба ГУНП посетили 62-летнего жителя села Рудня, который сдавал свой дом в аренду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Полицейские при осмотре дома обнаружили пять станков с наслоением белой пыли с характерным запахом смолы, полиэтиленовый пакет и пластиковое ведро с камнями янтаря общим весом более 1,5 кг, электронные весы, мотопомпу кустарного производства на базе двигателя "Daihatsu" и восемь пожарных рукавов.

По данному факту следователи Дубровицкого отделения полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по ст. 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем).

В рамках уголовного производства полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин, которые снимали дом: двое из Киевской области и один - из Хмельницкой.

Работники полиции устанавливают их местонахождения. Все изъятое помещено на территорию местного отделения полиции. Камни янтаря направят на экспертизу.

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Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция 01
Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция 02
Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция 03
Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3114113
 
 
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решили скрысятничать от крыши!!!! но стуки стуки тут как тут!
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Последыши Розенблята ? Ему можна а им нельзя ?
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Місцеві пішли іншим шляхом: "К полицейским Дубровицкого отделения 26 февраля поступила оперативная информация".
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решили скрысятничать от крыши!!!! но стуки стуки тут как тут!
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Місцеві пішли іншим шляхом: "К полицейским Дубровицкого отделения 26 февраля поступила оперативная информация".
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"Полицейские при осмотре дома обнаружили пять станков с наслоением белой пыли с характерным запахом смолы, полиэтиленовый пакет ....Источник:https://censor.net.ua/n3114113"
так це токсикомани), якісь чи янтар теж пахне?! Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7169
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Заголовок написано так, наче двоє жителів Київщини і один хмельниччанин займалися незаконним видобутком бурштину, щоб оплатити оренду будинку. Двое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5573
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Расстрелять! Недра Украины принадлежат народу Украины, а не хитрожопым жлобам. Расстрелять - другие 10 раз подумают.
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Вони вроді як тоже народ України 😁
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое жителей Киевщины и один хмельничанин арендовали дом и занимались незаконной добычей янтаря на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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