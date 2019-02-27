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 Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста

Дело о подготовке Сергея Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины завели после интервью его дяди, российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом 27 февраля сообщили на судебном заседании в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.

Интервью Дмитрия Киселева, где журналист рассказал, что его племянник Сергей Киселев воевал на Донбассе, вышло весной 2016 года. На этот материал обратил внимание представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. После него и началась проверка, которая привела к уголовному делу, сообщил на слушаниях офицер полиции, выступивший в качестве свидетеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе

Сергея Киселева, который является гражданином Германии, обвиняют в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Он дал признательные показания, но заявил, что никого не убивал. 

При этом, в интервью пропагандистскому ресурсу ANNA-News от 2014 года, которое цитировал судья на заседании, Киселев-младший рассказывал, что активно участвовал в боях под Донецком и, в частности, стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике. "Для себя я понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ. Где-то месяц размышлял, потом туда отправился", — объяснял тогда Киселев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Обвинение отмечает, что в дальнейшем против Киселева могу завести еще одно дело — уже об участии в боевых действиях.

Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.

Источник: https://censor.net.ua/n3114111
 
   
 Топ комментарии
 
Племянника в радиоактивный пепел !!!
Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 5211
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Страна стукачей и вертухаев, потомков стукачей и вертухаев. Всё это давно стало частью их ДНК.
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Теперь его врагами станут и родители племяша
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Видимо про него лавров сказал,долбо@б мля!
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дважды иуда но мы не против, так держать! Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 6790
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Страна стукачей и вертухаев, потомков стукачей и вертухаев. Всё это давно стало частью их ДНК.
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Классный коллаж. Лучшая аранжировка для этой бешенной собаки.
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Падло!!! Там, где живут украинцы, украинская земля, там где хоронят этих КОЗЛОВ- любителей прихватить что- либо, тоже украинская земля.
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Не..Он не долбодятел.... Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 7981
лучше сидеть в тюрьме "фашиздов"
чем гнить в подвалах фсб-истов. Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 2946
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Видео с российском наемником Сергеем Киселевым https://ok.ru/video/6410536447
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Тварюку-племінничка цієї тварюки посадять. І це чудово. От якби ще й сволоту-дядька до німецької "Голубой устріци"... Це було б даст іст фантастішь...
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Наполеону тоже земель все было мало...
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Этот? Был. Только не пионер. И не герой...
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...кисельный дядя ,,честных,,правил, идиотизмом занемог, он племяша в тюрьму отправил и лучше выдумать не смог...
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Я бы с долбодятлом не спешил. Кисель бабла срубил особенно за эти 5 лет просто валом. То что за кордоном недвижимость в разных местах и вклады в банки и доля в бизнесах монетку чеканит---к бабке не ходи. Вся родня с паспортами разными там же так же. Пора валить ему. Но как? В кгб таких шуток не любят. Отсидеть дурашке племянику 2 года в тюрьме Германии---мечта пенса любого ссср! На всю жиСть причём. Мол иду в отставку. пеплом башку посыпая, племяник гад подвёл, не имею морального права на престольную смотреть! Возможно так.
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Дійові особи з розповідей про звитяги епічних руцькомірців фіксуються і на них всіх чекає покарання. Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 3385
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Может племянничек там бомжевал и дядя просто позаботился, чтобы у него была крыша над головой... Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 4886
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Гагарин долетался. Киселёв допи..ся. Или из серии СРуские своих не бросают. СРУские своих сдают. Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста - Цензор.НЕТ 6257
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Пропагандон Киселев сам невыездной из параши, значит и племяшу нечего по гейропах шляться
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Киселев так выглядит, как будто сдохнет скоро. Или это он так мерзко стареет... как жаба.
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Это бумеранги прилетают. Они всем, кто батон крышет на Украину, прилетают - исключений не бывает.
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"и с партизанами как-то неудобно получилось..." (с)
если он по всему миру гадит, чего б ему не подгадить собственному племяннику?
Хотя - тому не 16 лет, в голове всяко должно біть побольше, чем у ракушки, чтоб пропагандону дяде верить и переться в лугандон.
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Один раз правду сказал и на тебе пожалуйста..
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"За "длинный язык", чаще всего, отрывают глупую голову..."
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Это хорошо, что кацапьё начало друг друга сдавать. Теперь племянничек должен дать показания на дядю диму, что бы того запаковали во Франции или в Монако.
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Сидел я как то в германии на тюрьме,кофе,киви,бананы ,сыры , тенис,баскетбол. Там сидят лучше чем у нас живут.
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Дудь раскрутил старого биздуна на племяшку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКиселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста
 
 
 
 
 
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