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 За три года поток авиапассажиров может достичь 40 млн в год, - Омелян

Украина за три года может достичь отметки в 40 миллионов авиапассажиров в год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"На самом деле рынок развивается, рынок растет. И мы убеждены, что тот рекорд, который в прошлом году, а это более 20 миллионов пассажиров – абсолютный рекорд для Украины – будет существенно увеличен как в этом году, так и в последующих годах. И для меня лично совершенно очевидно, что мы можем достичь 40 миллионов пассажиров ежегодно в течение ближайших трех лет", - сказал Омелян.

Он отметил, что для такого развития необходимо строить аэропорты.

"И я очень рад, что президент Украины выступил с инициативой строительства нового аэропорта в Днепровской области, и что мы приступаем серьезно к развитию региональных аэропортов. Мы в этом году завершаем Одесский аэродром, совершенно новая взлетная полоса. Это и новое качество, которое позволяет развивать авиацию, делать ее дешевой и удобной для граждан", - добавил Омелян.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114110
 
 
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Завали хлєбало, порохобот. Що б вас прокацапських нищити завжди людей вистачить.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа три года поток авиапассажиров может достичь 40 млн в год, - Омелян
 
 
 
 
 
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