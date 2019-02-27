EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
  1281  56
Все про:горсовет (420) Метрополитен (586) проезд (256) трамвай (153) Харьков (4185)

 На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах

Харьковский городской совет решил поддержать решение исполнительного комитета о повышении тарифов на проезд в городском электротранспорте, которые сейчас оспаривают в суде. Голосование состоялось, несмотря на протесты представителей общественности, присутствующих на заседании.

На сессию Харьковского городского совета 27 февраля пропустили представителей общественных организаций, которые утром организовали пикет у здания мэрии, протестуя против повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Медиапорт. Перед входом в зал их осматривали с помощью металлоискателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро

В начале заседания участники протеста заблокировали трибуну, требуя от горсовета выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, ​​трамваях и троллейбусах.

"Есть решение суда. Мы призываем вас выполнить решение суда", - заявил депутат горсовета, представитель общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк.

Представители общественных организаций также требовали дать слово народному депутату Виталию Куприю, который пришел вместе с ними на сессию.

Городской голова Геннадий Кернес дважды объявлял перерыв, онлайн-трансляция при этом прерывалась.

После второго перерыва Геннадий Кернес зачитал проект решения сессии "О тарифах по перевозке пассажиров метрополитеном, трамваем и троллейбусом". С предложением вынести этот проект на голосование, по словам Кернеса, обратилась комиссия горсовета по вопросам транспорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж

"С целью надлежащего выполнения возложенных законом на органы местного самоуправления полномочий по обеспечению жизнедеятельности территориальной громады города Харькова, бесперебойной и безопасной работы коммунальных предприятий "Троллейбусное депо №2", "Троллейбусное депо №3", "Октябрьское трамвайное депо", "Салтовское трамвайное депо" и "Харьковский метрополитен", а также недопущения прекращения предоставления услуг по перевозке пассажиров указанными предприятиями, на основании статьи 25 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", руководствуясь статьей 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" Харьковский городской совет решил: поддержать решение исполнительного комитета Харьковского городского совета", - процитировал Кернес, перечислив четыре решения исполкома об установлении тарифов: два - от 6 февраля, два - от 20 февраля.

Тариф на проезд в трамваях и троллейбусах в 6 гривен и тариф на проезд в метро в 8 гривен горсовет решил считать "такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащие перевозки пассажиров".

Также Юридическому департаменту горсовета предписано обеспечить судебную защиту интересов исполкома, связанных с обжалованием решений по тарифам. Депутаты поддержали решение 55 голосами.

Также смотрите: Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Присутствующие в зале представители общественных организаций начали громко протестовать. Кернес обратился к правоохранителям с требованием обеспечить порядок.

На слова мэра о том, что решение по тарифам "обсуждались везде", в частности на постоянных комиссиях горсовета, представители общественных организаций отреагировали скандированием: "Брехня!"

Кернес отметил, что, согласно Регламенту горсовета, в случае нарушений порядка председательствующий вправе прервать заседание. Он объявил заседание сорванным, объявил перерыв в 30 минут и попросил полицию вывести "людей, которые создают беспорядок". Позже сессия возобновилась.

Напомним, исполком Харьковского горсовета 6 февраля повысил стоимость проезда в метро до 8 грн, в трамваях и троллейбусах - до 6 грн. По заявлениям об обеспечении основного иска общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" суд приостановил действие решений исполкома, однако 20 февраля исполком утвердил их в новой редакции. Пассажиров перевозят по повышенным тарифам. Не согласные с этим, конфликтуют в транспорте, ссылаясь на решение суда. Представители "ХАЦ" обратились в суд с ходатайствами: требуют принять меры по выполнению решений суда. Прокуратура в свою очередь открыла уголовное производство относительно невыполнения судебного решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3114108
 
 
 Топ комментарии
 
Головне, що нова партія золотих лавочок від гепінської фірми-прокладки вже на підході!
 показать весь комментарий
 
все деньги на туалеты по 5 млн грн ушли
 показать весь комментарий
 
гепа рулит На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 1148 так вам,дурачкам, і потрібно. Не забудьте вибрати його ще раз...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слуги народа для народа же стараются,нечего на халяву ездить,это развращает
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. А халявщики, которым на трамвае дорого, могут на такси.. На него ж не повысили?
 показать весь комментарий
 
 
Омельян скоро гиперлуп запустит,пусть потерпят,может там даже льготный проезд будет
 показать весь комментарий
 
 
Так если из них все дерьмо выйдет, так что же останется от них ?
 показать весь комментарий
 
Интересно,по чём у нас маршрутки.Надо поинтересоватся.
 показать весь комментарий
 
гепа рулит На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 1148 так вам,дурачкам, і потрібно. Не забудьте вибрати його ще раз...
 показать весь комментарий
 
 
Ёхарши, где список коррупционеров которых посадил петя?
 показать весь комментарий
 
 
А может дураков, таких как ты??? 200 евро имеешь из расчета в сутки- езжай, никто не помешает. Нищеброды в Европе не нужны, не тешьте себя фантазиями.
 показать весь комментарий
 
 
В НАТО и ЕС тех кто обворовывает армию сажают с конфискацией
 показать весь комментарий
 
 
Опа единогласно, прям как на сьездах компартии.
 показать весь комментарий
 
 
так міскрада депутати 85 % партія "відродження" усі регіонали перевзулися.
 показать весь комментарий
 
 
Головне, що нова партія золотих лавочок від гепінської фірми-прокладки вже на підході!
 показать весь комментарий
 
 
В свій час не могли докричатись до Харькова за овоча, гепу і допу. Обрали - жріть. Як і ми кличка. Хоча фанати у них неперевершені.
 показать весь комментарий
 
 
рішення Гепи по тарифам на проїзд не підтримує ніхто в Харкові крім комунальщиків його.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, вы ж вроде поддерживали потужне повышение цен на проезд в Киеве до 8 гривен?
 показать весь комментарий
 
Нехай їздять на лісапетах. Які проблеми?
 показать весь комментарий
 
Ну спробуй на лісапеді по трасі а тебе Зайцева на джипі дожене. Треба велодоріжки.
 показать весь комментарий
 
судя по тому, что на протестную акцию в воскресенье вышло 600 человек, из которых 350 это активисты, как раз наоборот---повышение харьковчане поддерживают. если бы вышло 30 тысяч, то цены вернули бы в зад!
 показать весь комментарий
 
 
У Києві взагалі НІХТО не вийшов коли Кличко підняв метро до 8 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что Харьков наголосовал то и получил! Сейчас ещё не дай бог выберем Ю или ЗЮ! После эого кто последний останется в Украине выключит свет при выезде!
 показать весь комментарий
 
Интересно, хоть кто-то из голосовавших депутатов сам ездит на общественном транспорте?
И так по всей стране и на всех уровнях, и речь не только про транспорт.
 показать весь комментарий
 
 
Харьковчане получили что хотели,сейчас расхлёбывают,даёшь ГЕПУ на 3й срок! На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 4690 На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 9917
 показать весь комментарий
 
 
И Нац-корпус, активисты-анархисты, просвита с заповитом, футбольные фанаты, студенты-евро-желающие и прочая---100---150 чел всего выдал город где 1, 5 миллиона жителей! Ну не стёб позорный?! Та хотя бы тысяч 5 пришло, да перекрыли центр. да часа на 3 хотя бы!. И гусар Билецкий и прочие любители вышиванок как всегда кто в лес---а кто по дрова! Для кернеса это чепуха. Бросок одного напёрстка лениво в дохлую муху. Обидно. досадно---да ладно. Теперь сухой остаток. До метро, в метро---тоже самое вечером домой=26-28гр! Умножаем на 23-24 дня в месяц, примерно 600гр в месяц! Получай----поперди и не скучай!
 показать весь комментарий
 
 
В свое время в Одессе решили вопрос кардинально, отменили плату за проезд в трамваях, решив заложить ее в расходную часть городского бюджета. Ну, и трамваи перестали вьіходить на маршрутьі.
А действительно, если деньги полученьі, то зачем?
 показать весь комментарий
 
А в Эстонии так сделали и радуются бесплатному проезду.
В этом и отличие - у нас сидят мрази во власти, а в Эстонии люди, думающие про свой народ. Не выбирайте мразей, и будете в Харькове жить лучше чем в ЕС
 показать весь комментарий
 
Харьковчан любимый сепар-мэр.... На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 7112
Браво Гена!! - жму твою лапу....
Через колено их - по руськи..., помножь их на 0....
Что бы знали...
 показать весь комментарий
 
Конек-горбунок ? Маленький, а всех поимел многократно.
 показать весь комментарий
 
 
Это Гепа так троллит Петю перед выборами, хитрый лис. Заметили, что В Днепре раздавали деньги, в Одессе раздавали "петину тысячу", а в Харькове нет?
Гепа поддерживает Петю только на словах, а на деле активно ему противостоит. Он запросто мог перенести подорожание на май месяц, но сделал это сейчас, чтобы подгадить Пете.
 показать весь комментарий
 
 
некоторые предлагают провести аудит перевозчиков, выяснить рентабельную цену. если это сделать, точно будет Ж#па. цена должна быть минимум 12гр. Пока не решат проблему льготников, будет мрачно, половина ездит бесплатно.. Монетизация--самое справедливое решение.
 показать весь комментарий
 
 
Если аудит будет людей Кернеса или Пети, то и 50 грн будет мало.
А если посчитать, сколько мимо кассы в карман денег проходит, сколько откаты заносятся, сколько пишется что покупают запчасти, а в реальности не покупают, то может и 2 грн будет много!
Я уже не говорю про левые списания бензина!
Результат зависит только от того, хотят ли найти истину аудиторы или опять хотят из народа лохов сделать! На сесії Харківської міськради підтримали рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в метро, трамваях і тролейбусах - Цензор.НЕТ 6138
 показать весь комментарий
 
Ну, "наротный мэр" он же думает за людей!
Правда думает он за них, шо они гавно...
 показать весь комментарий
 
 
Чергове підтвердження того, що в Харкові (та й не тільки) не міськрада, а міськ-"малина".
 показать весь комментарий
 
 
Я вообще не понимаю - чем недовольны харьковчане, которые собственноручно избрали Кернеса? Подумайте сами! Их возмущение так же неуместно, как идиотские выглядит недоумение киевлян из-за постоянных городских проблем в столичной инфраструктуре. Тех самых киевлян, которые избирали сперва Лёню-космонавта, а затем - косноязычного Педалика.
 показать весь комментарий
 
 
то есть, то, что на 2 грн подняли проезд, все заметили. а то, что отопление подорожало в 1,5 раза, то норм ))
 показать весь комментарий
 
 
Да НЕ норм! Гнать нужно этих схематозников- имитаторов реформ, аж до Ростова!
Схемы у них куда ни глянь - и цены на ЖКХ не исключение!
 показать весь комментарий
 
А люди не збираються платити
Хто кого ?
 показать весь комментарий
 
По пути в ЕС, Харьков опять на пол пути забрел в Кацапстан.
Кстати, в Эстонии не только городской транспорт бесплатен, а вообще ВЕСЬ общественный транспорт для местного населения бесплатный. Гепа еще тот, сусанин!
На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах - Цензор.НЕТ 49
 показать весь комментарий
 
 
Мрази правят за металл, за металл - почти цитата.
 показать весь комментарий
 
Давлять Адольфовіча маразми, інваліду пора на пенсію, затримався трохи на посту мера Харкова.
Ніхто ще не забув кацапський прапор над облрадой Харкова у 2014 і сепаратизм Кернеса.
 показать весь комментарий
 
да лучше бы керниса вынесли вперёд ногами...
 показать весь комментарий
 
 
панове українці , як ви збираєтесь обирати президента України , якщо ви навіть на своїх депутатів міськради не можете впливати ?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах
 
 
 
 
 
 вверх