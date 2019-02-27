 На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах

На сессию Харьковского городского совета 27 февраля пропустили представителей общественных организаций, которые утром организовали пикет у здания мэрии, протестуя против повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Медиапорт. Перед входом в зал их осматривали с помощью металлоискателей.

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В начале заседания участники протеста заблокировали трибуну, требуя от горсовета выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, ​​трамваях и троллейбусах.

"Есть решение суда. Мы призываем вас выполнить решение суда", - заявил депутат горсовета, представитель общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк.

Представители общественных организаций также требовали дать слово народному депутату Виталию Куприю, который пришел вместе с ними на сессию.

Городской голова Геннадий Кернес дважды объявлял перерыв, онлайн-трансляция при этом прерывалась.

После второго перерыва Геннадий Кернес зачитал проект решения сессии "О тарифах по перевозке пассажиров метрополитеном, трамваем и троллейбусом". С предложением вынести этот проект на голосование, по словам Кернеса, обратилась комиссия горсовета по вопросам транспорта.

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"С целью надлежащего выполнения возложенных законом на органы местного самоуправления полномочий по обеспечению жизнедеятельности территориальной громады города Харькова, бесперебойной и безопасной работы коммунальных предприятий "Троллейбусное депо №2", "Троллейбусное депо №3", "Октябрьское трамвайное депо", "Салтовское трамвайное депо" и "Харьковский метрополитен", а также недопущения прекращения предоставления услуг по перевозке пассажиров указанными предприятиями, на основании статьи 25 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", руководствуясь статьей 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" Харьковский городской совет решил: поддержать решение исполнительного комитета Харьковского городского совета", - процитировал Кернес, перечислив четыре решения исполкома об установлении тарифов: два - от 6 февраля, два - от 20 февраля.

Тариф на проезд в трамваях и троллейбусах в 6 гривен и тариф на проезд в метро в 8 гривен горсовет решил считать "такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащие перевозки пассажиров".

Также Юридическому департаменту горсовета предписано обеспечить судебную защиту интересов исполкома, связанных с обжалованием решений по тарифам. Депутаты поддержали решение 55 голосами.

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Присутствующие в зале представители общественных организаций начали громко протестовать. Кернес обратился к правоохранителям с требованием обеспечить порядок.

На слова мэра о том, что решение по тарифам "обсуждались везде", в частности на постоянных комиссиях горсовета, представители общественных организаций отреагировали скандированием: "Брехня!"

Кернес отметил, что, согласно Регламенту горсовета, в случае нарушений порядка председательствующий вправе прервать заседание. Он объявил заседание сорванным, объявил перерыв в 30 минут и попросил полицию вывести "людей, которые создают беспорядок". Позже сессия возобновилась.

Напомним, исполком Харьковского горсовета 6 февраля повысил стоимость проезда в метро до 8 грн, в трамваях и троллейбусах - до 6 грн. По заявлениям об обеспечении основного иска общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" суд приостановил действие решений исполкома, однако 20 февраля исполком утвердил их в новой редакции. Пассажиров перевозят по повышенным тарифам. Не согласные с этим, конфликтуют в транспорте, ссылаясь на решение суда. Представители "ХАЦ" обратились в суд с ходатайствами: требуют принять меры по выполнению решений суда. Прокуратура в свою очередь открыла уголовное производство относительно невыполнения судебного решения.