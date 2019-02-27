 На сессии Харьковского горсовета поддержали решение исполкома о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах

На сессию Харьковского городского совета 27 февраля пропустили представителей общественных организаций, которые утром организовали пикет у здания мэрии, протестуя против повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Медиапорт. Перед входом в зал их осматривали с помощью металлоискателей.
В начале заседания участники протеста заблокировали трибуну, требуя от горсовета выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах.
"Есть решение суда. Мы призываем вас выполнить решение суда", - заявил депутат горсовета, представитель общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Игорь Черняк.
Представители общественных организаций также требовали дать слово народному депутату Виталию Куприю, который пришел вместе с ними на сессию.
Городской голова Геннадий Кернес дважды объявлял перерыв, онлайн-трансляция при этом прерывалась.
После второго перерыва Геннадий Кернес зачитал проект решения сессии "О тарифах по перевозке пассажиров метрополитеном, трамваем и троллейбусом". С предложением вынести этот проект на голосование, по словам Кернеса, обратилась комиссия горсовета по вопросам транспорта.
"С целью надлежащего выполнения возложенных законом на органы местного самоуправления полномочий по обеспечению жизнедеятельности территориальной громады города Харькова, бесперебойной и безопасной работы коммунальных предприятий "Троллейбусное депо №2", "Троллейбусное депо №3", "Октябрьское трамвайное депо", "Салтовское трамвайное депо" и "Харьковский метрополитен", а также недопущения прекращения предоставления услуг по перевозке пассажиров указанными предприятиями, на основании статьи 25 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", руководствуясь статьей 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" Харьковский городской совет решил: поддержать решение исполнительного комитета Харьковского городского совета", - процитировал Кернес, перечислив четыре решения исполкома об установлении тарифов: два - от 6 февраля, два - от 20 февраля.
Тариф на проезд в трамваях и троллейбусах в 6 гривен и тариф на проезд в метро в 8 гривен горсовет решил считать "такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащие перевозки пассажиров".
Также Юридическому департаменту горсовета предписано обеспечить судебную защиту интересов исполкома, связанных с обжалованием решений по тарифам. Депутаты поддержали решение 55 голосами.
Присутствующие в зале представители общественных организаций начали громко протестовать. Кернес обратился к правоохранителям с требованием обеспечить порядок.
На слова мэра о том, что решение по тарифам "обсуждались везде", в частности на постоянных комиссиях горсовета, представители общественных организаций отреагировали скандированием: "Брехня!"
Кернес отметил, что, согласно Регламенту горсовета, в случае нарушений порядка председательствующий вправе прервать заседание. Он объявил заседание сорванным, объявил перерыв в 30 минут и попросил полицию вывести "людей, которые создают беспорядок". Позже сессия возобновилась.
Напомним, исполком Харьковского горсовета 6 февраля повысил стоимость проезда в метро до 8 грн, в трамваях и троллейбусах - до 6 грн. По заявлениям об обеспечении основного иска общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" суд приостановил действие решений исполкома, однако 20 февраля исполком утвердил их в новой редакции. Пассажиров перевозят по повышенным тарифам. Не согласные с этим, конфликтуют в транспорте, ссылаясь на решение суда. Представители "ХАЦ" обратились в суд с ходатайствами: требуют принять меры по выполнению решений суда. Прокуратура в свою очередь открыла уголовное производство относительно невыполнения судебного решения.
И так по всей стране и на всех уровнях, и речь не только про транспорт.
А действительно, если деньги полученьі, то зачем?
В этом и отличие - у нас сидят мрази во власти, а в Эстонии люди, думающие про свой народ. Не выбирайте мразей, и будете в Харькове жить лучше чем в ЕС
Браво Гена!! - жму твою лапу....
Через колено их - по руськи..., помножь их на 0....
Что бы знали...
Гепа поддерживает Петю только на словах, а на деле активно ему противостоит. Он запросто мог перенести подорожание на май месяц, но сделал это сейчас, чтобы подгадить Пете.
А если посчитать, сколько мимо кассы в карман денег проходит, сколько откаты заносятся, сколько пишется что покупают запчасти, а в реальности не покупают, то может и 2 грн будет много!
Я уже не говорю про левые списания бензина!
Результат зависит только от того, хотят ли найти истину аудиторы или опять хотят из народа лохов сделать!
Правда думает он за них, шо они гавно...
Схемы у них куда ни глянь - и цены на ЖКХ не исключение!
Хто кого ?
Кстати, в Эстонии не только городской транспорт бесплатен, а вообще ВЕСЬ общественный транспорт для местного населения бесплатный. Гепа еще тот, сусанин!
Ніхто ще не забув кацапський прапор над облрадой Харкова у 2014 і сепаратизм Кернеса.