EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  868  63
Материалы по теме:
Все про:оборона (1048) хищение (399) Гладковский (32)

 Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский назвал журналистское расследование о хищениях в оборонном секторе "информационной провокацией" и "частью грязной борьбы за власть". Он готов давать показания соответствующим правоохранительным органам для скорейшего установления истины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я стал жертвой чуши и информационных провокаций, которые много людей видели в этой программе ("Наши гроши" – ИФ). (…) Это абсолютно наглая ложь - люди подают якобы какую-то информацию из анонимного источника. Но от этого страдает и моя судьба, и судьба моей семьи. (…) Это не информация, это часть грязных технологий, часть грязной борьбы за власть", - сказал О.Гладковский.

Он напомнил, что написал заявления в прокуратуру и НАБУ относительно расследования изложенных в программе сведений, а также написал заявления о немедленном отстранении от должности первого замсекретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, чтобы "все было выяснено и была дана необходимая оценка".

По словам О.Гладковского, в период избирательной кампании он хотел бы полностью обеспечить проведение расследования "в прозрачной ситуации".

"Сегодня я обратился и к антикоррупционному прокурору, и в Национальное антикоррупционное бюро относительно необходимости проведения расследования", - сказал он, добавив, что в среду на комитете Верховной Рады по предупреждению коррупции было рассмотрено его заявление в эти органы.

Отвечая на вопрос зрителя, вызывали ли его на допрос, он сказал: "Я готов и даже сейчас, и завтра, когда меня пригласят (…) меня вызовут для показаний, я готов всё это сделать. (…) Я хочу, чтобы все это закончилось как можно быстрее и готов сделать для этого все, что от меня зависит".

На вопрос, кто будет расследовать – Генпрокуратура или НАБУ, сказал, что не знает подследственности.

Кроме того, О.Гладковский сообщил, что его сын Игорь, также фигурирующий в журналистском расследовании, подал иск о защите чести и достоинства против журналистов. Он убежден, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел этих людей".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114106
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо таки вирішив подєлітся чесно украдєнним?
 показать весь комментарий
 
 
Поделиться со следствием,святое дело.. Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 5113
 показать весь комментарий
 
 
Сдавай Петю и получишь общественные работы
 показать весь комментарий
 
Ну да.так и говорит,готов сотрудничать!
 показать весь комментарий
 
Не тот случай, его сам этот туда поставил, так что до 31 марта можно об этом даже не думать.
 показать весь комментарий
 
 
если брать год 1984,то порядка там было больше,а жизнь спокойная,но социализма уже не будет,никогда олигархи свои предприятия не вернут государству
 показать весь комментарий
 
Порох - профессиональный иллюзионист и фокусник. Эта иллюзия называется "фата-моргана".
 показать весь комментарий
 
 
Наверное про ОРДЛО? Абхазию? Южную Осетию? Крьім?
Не?
 показать весь комментарий
 
Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский

Сказал, что уже всё порешали.
 показать весь комментарий
 
 
Заману не спрашивали :готов он или нет, сразу прикрыли.А здесь все под контролем, так , что будет на выходе ноль.
 показать весь комментарий
 
 
"Я готов к сотрудничеству с правоохранителями", сказал Гладковский, предварительно набив свои кармані натіреннім баблом.
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь, що в цей раз, гідрант мідаль не встигне видати.
 показать весь комментарий
 
 
Та тут така "калізія", що невідомо хто перший під "підписзесь" піде.
 показать весь комментарий
 
Гідрант клёвая погремуха. Их раньше шлакбаумами называли, а теперь гідранты. Красиввввооо - ******.
 показать весь комментарий
 
 
До розстілу ти повинен бути готовий, а не до співпраці.
 показать весь комментарий
 
 
Видно припекло в петі ззаду..... ох і припекло.....а цей хєр це шавка порошенківська
 показать весь комментарий
 
 
Сотрудничает со следствием с 2015 года. Эффект - нулевой. Возьмите его еще сотрудничать! Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 5693
 показать весь комментарий
 
 
Ось чергова ПЕРЕМОГА від Петруся,Запоріжжя,Барига зриває шапку з дівчини,та кидає її в обличя.Дивитесь соїві на свого сЦаря. https://www.youtube.com/watch?v=4IfQDpj8bvk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1s9ppJt5bkTJSdnzhR8P9nAQtCNEXAIeQkFKH13H8XN09oOtVy04JnQFg
 показать весь комментарий
 
 
Проросійська шльондра кричала Порошенку він припинив переслідувати Анатолія Шарія. Особисто я б їй ще й у пику з носаря дав.
 показать весь комментарий
 
Свинарчук всегда готов купить следствие Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 9075
 показать весь комментарий
 
 
Потрох ни одного казнокрада и коррупционера не посадит - это понимают даже потрохососы и именно поэтому у потрошиных заявляют, что мы догоним Польшу аж через 50 лет. Они ничего не скрывают - они всё показывают и говорят, нужно просто видеть и слышать. Поэтому сотрудничать со следствием мародёру гладковскому предстоит при новой власти. А у Юльки уже не отвертится, разве, шо сбежит с браслетом на перевес в ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Ох же ж ці путінососи, і все-то вони знають, все-то вони розуміють...

 показать весь комментарий
 
Так СБУ уже заявила, что контабанда оружия в разобранном виде-не есть преступление. ГПУ сказала что давно про єто знает и в меру актуальности занимается. С кем он сотрудничать собрался. Даже если он прийдет с чистосердечным его выгонят к чертям, т.к преступления никто с правоохранителей не видит.
 показать весь комментарий
 
 
тапк шо,во время войны была контрабанда оружия из страны-агрессора? Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 4203так это скорее спецоперация волонтеров,а не контрабанда.

Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn 9 ч.9 часов назад

Це підтверджує і Піськов - вкрадено великі обсяги запчастин та обладнання у армії РФ
 показать весь комментарий
 
Не волонтеров, не скромничайте, человек СВОЕГО 22 летнего СЫНА не пожалел ради этого стремного дела, ему ГЕРОЯ Украины дать надо, а они украл, украл. Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 3296
 показать весь комментарий
 
Да хрен с ней с контрабандой, они перепродавали украинской оборонке по цене в 2-3 раза выше, навар в карман.
 показать весь комментарий
 
Честнейший человек а его сынок вообще ангел, да еще с дип неприкосновенностью, допустим, но тогда что там расследовал Юрик.)))
 показать весь комментарий
 
 
тут якась ксєня мені втирала шо в нас війна.. якщо війна, то розстріл - це найменше що можна зробити для цього виродка.. але яка там війна.. вона ж як мати рідна
 показать весь комментарий
 
 
"Я сама дочь бтр-а, ремонтирую их 50 лет, поверьте - не все так однозначно"
 показать весь комментарий
 
она под своейт фамилией.можешь погуглить...не точто та,про которую ты вспоминаешь, Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 8983
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!

🤗
 показать весь комментарий
 
Ваш текст понимать как русофилию, или русофобию ?
 показать весь комментарий
 
 
та не...обычная русовлюбленность...обычно проходит на второй год оккупации...
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, что #свиногейт потопит Парашенку.
И никакие подачки пенсионерам не помогут. Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 5553
 показать весь комментарий
 
 
а чего ты свинособак до свиней сократил?обидно шоле мокшанам,не хотят вспоминать про второго родителя? Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 1650
 показать весь комментарий
 
 
к свинособакам...это у них уперли кучу запчастей для бтр
 показать весь комментарий
 
Ой да ничего ему не будет, повторится история с Семочко.
 показать весь комментарий
 
 
Свинья увидевшая на дворе мангал начала ловить мышей и лаять на чужих.
🤗
 показать весь комментарий
 
 
был такой предшественник бигуса Гнап нашедший офшёр на 3 тыс баксов но спустя время оказалось что он крыса и балабол Так что весь его пердёж в воду не стоит и выеденного яйца без документов без дампа его доказательства просто пшик Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 4406 Но и дают плюс тем против кого они расследовали адвокаты лёгко этим воспользуются
 показать весь комментарий
 
 
Оффшоры Порошенка - "хдевашидаказательства ихтамнет"
Воровство и мародерство Порошенка на армии - "хдевашидаказательства этонемы"
Порошенко услышал плач мальчика из лимузина - о, наконец-то правда
 показать весь комментарий
 
 
это только для меня клетчатый лепень- маркер раздражитель ?
 показать весь комментарий
 
Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский - Цензор.НЕТ 1573
Если украинскому чиновнику отру6ить голову,
то он 6удет воровать еще два часа (с)
 показать весь комментарий
 
 
"Я готов к сотрудничеству с правоохранителями.."

Так "сотруднічество" було давно вже напрацьовано, у кожного була своя доляха. Інакше, вся братва вже б давно заїхала.
 показать весь комментарий
 
 
***
- Ты не гони мне Сеня, не гони, здесь Уголовный Розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных. Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам.
- Да я на стреме стоял, я не трогал шкапов. Там не могло быть моих пальцов...
- Верю! Верю...Пыши...Там не могло быть его пальцов..
 показать весь комментарий
 
Гладковський про скандал в Укроборонпромі:Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, друг президента Петра Порошенка Олег Гладковський, прізвище якого фігурує у журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонній галузі, з'явився в ефірі телеканалу ЗІК."У мене батьки-пенсіонери зараз сплачують податок на утримання Збройних сил. Як можна красти у батьків?", - заявив він.
Гладковський назвав роботу журналістів "частиною брудних технологій".
"Це є частина брудної боротьби за владу", - сказав він.
Свого сина Ігоря, про якого написали журналісти, чиновник назвав заручником "брудних справ".
"Його реакція на це була така ж, як і моя, тому що йому невідомо про анонімне джерело, невідомі ті люди, які згадуються, він ніколи не був і не брав участі в тому, про що говориться", - сказав Гладковський.
Він також розповів, що звернувся в НАБУ і САП "провести розслідування".ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=K2hzCmnbhcg
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский
 
 
 
 
 
 вверх