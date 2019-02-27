 Суд исследовал видеозаписи обысков ресторана "Царь" и гостиницы "Дружба" с участием обвиняемого экс-следователя ГПУ Суса, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры, во время заседания 26 февраля коллегия судей продолжила исследование доказательств стороны обвинения. В частности, успели просмотреть видеозапись обыска в помещении ресторана "Царь" и гостиницы "Дружба", проводившегося 16 января 2016 года с участием Дмитрия Суса.

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Следующее заседание назначено на 14:00 11 марта 2019 года.

Напомним, в мае 2018 Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлено в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт по обвинению экс-руководителя подразделения Генпрокуратуры Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1200000 гривен путем злоупотребление служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).

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Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4, 5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

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Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7, а потом уволил его.

В марте 2018 года в ходе допроса в Шевченковском суде Дмитрий Сус заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего совета правосудия.

В мае 2018 года САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении Дмитрия Суса.