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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10857) школа (1834) реформы (3255) Гриневич (358)

 Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы

Правительство распределило и направил в регионы 1,215 млрд гривен на обучение учителей и закупку оборудования для первоклассников, которые будут учиться в рамках реформы Новая украинская школа в 2019-2020 учебном году. Постановление было принято сегодня, 27 февраля 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Накануне этого учебного года мы имели большие проблемы с задержками в закупках оборудования для Новой украинской школы. В прошлом году мы направили этот миллиард на новый образовательное пространство в апреле, надеясь, что органы местного самоуправления смогут оперативно использовать эти средства. К сожалению, этого не произошло. Поэтому в этом году мы отправили средства еще на 2 месяца раньше. То есть на местах будет полгода, чтобы подготовиться к новому учебному году. Однако я призываю местные органы самоуправления не медлить и уже сейчас начинать подготовку к закупкам, каждый день важен. Наши первоклассники должны 1 сентября прийти в готовую к работе школу - это наша с вами общая ответственность", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

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Предполагается, что, как и в прошлом году, эти средства будут использоваться на основе софинансирования. Так, областные центры должны будут добавить не менее 30% собственных средств, районы и ОТГ - не менее 10%, а горные территории и населенные пункты на линии соприкосновения - всего 5%.

Общий объем субвенции на оборудование - 950 млн грн - будет распределяться на закупку мебели, дидактических материалов, компьютеров и музыкальных инструментов:

- 25% от выделенных средств будут направлены на закупку дидактических материалов

- 40% будут направлены на закупку современной мебели для начальных классов

- 35% выделенных средств пойдет на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента для НУШ.

Также читайте: В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич

Еще 260 млн грн этой субвенции будут направлены на повышение квалификации учителей, которые берут первый класс в 2019-2020 учебном году.

Правительством также создан Координационный совет, который поможет внедрять реформу НУШ на местах, в частности контролировать использование выделенных средств.

Источник: https://censor.net.ua/n3114102
 
 
 Топ комментарии
 
Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы - Цензор.НЕТ 8894
петр алексеевич встретил плачущего порохо6ота и не дал ему умереть Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы - Цензор.НЕТ 8541
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І ці гроші будуть розкрадені порохоботами..
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І ці гроші будуть розкрадені порохоботами..
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Порохоботам достанутся только косточки
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Уже разворовали, а 680 школ с туалетом на улице как были,так и остались.
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Прям срочно говорит начинайте тратить.прям срочно под выборы случайно.потому как избирательные участки в школах в основном находятся и в комиссиях сидят учителя.подкуп опять за наши бабки
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Вони навіть не покинуть теренів Кабміну,бо їх вже вкрали))
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))))) как я ниже и предполагал, деньги уйдут на пристройку котелен к холодным туалетам.
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петр алексеевич встретил плачущего порохо6ота и не дал ему умереть
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то у нас какая по счету рехформа?? а то я уже потерялся ... все в таком темпе рехфорсмруется. Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы - Цензор.НЕТ 8150

Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы - Цензор.НЕТ 4117
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Деньги на школу дают, но и тут Порох плохой, бо не такая школа.
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а твой бєлий гаспадін какім бокам к школє? Там кабінєт гімністров зараз орудуєт Кабмін направить у регіони 1,2 млрд грн для забезпечення реформи Нової української школи - Цензор.НЕТ 4890
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наконец то в стране начнут проводить уроки настоящгшо шоколадоведения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы
 
 
 
 
 
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