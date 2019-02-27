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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ООН (2730) права человека (792) Кислица (25)

 Для Украины важно, чтобы Совет ООН по правам человека был способен предотвратить человеческие трагедии, - замглавы МИД Кислица

Хотя Совет ООН по правам человека за 12 лет своего существования и провел многочисленные дебаты и одобрил ряд резолюций, тема предупреждения нарушений прав человека не занимает должного места в его повестке дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, в Женеве продолжается Сегмент высокого уровня 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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Участвуя в дискуссии, глава делегации Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил необходимость преодолеть пропасть между Женевой, где заседает Совет ООН по правам человека, и Нью-Йорком, где работает Совет безопасности ООН. Должна быть восстановлена ​​целостность системы Организации Объединенных Наций и естественная связь между всеми ее звеньями, согласно замыслу основателей ООН, отметил Сергей Кислица.

"Хотя Совет за 12 лет своего существования и провел многочисленные дебаты и одобрил ряд резолюций, тема предупреждения нарушений прав человека не занимает должного места в его повестке дня. Была ли мгновенной реакция Совета на нарушения прав человека в результате иностранной агрессии, как в случае с Грузией в 2008 году или с Украиной в 2014-м?" - задал риторический вопрос украинский дипломат.

Украина, которая уже шестой год подряд страдает от российской агрессии, и чьи граждане на оккупированных Россией территориях живут в условиях страха, несвободы, репрессий и грубых нарушений их прав, как никогда нуждается в сильном и эффективном Совете ООН по правам человека.

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Нам необходима Совет, способный стать бескомпромиссной платформой для защиты прав человека украинцев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, для спасения политических заложников кремлевского режима, подчеркнул Сергей Кислица.

В сообщении отмечается, что в рамках Сегмента высокого уровня 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и около 90 высокопоставленных стран мира выразили свою оценку и видение дальнейшей работы этого главного правозащитного органа ООН. В работе 40-й сессии СПЧ участвует уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

На полях сегмента Высокого уровня 26 февраля прошел министерское параллельное мероприятие "Нарушения прав человека украинских военнопленных, а также политических заложников Российской Федерации".

Также читайте: Первые слушания по иску Украины к РФ по правам человека в оккупированном Крыму пройдут в ЕСПЧ 27 февраля, - Петренко

Источник: https://censor.net.ua/n3114101
 
 
 Топ комментарии
 
Для Украины важно, чтобы Совет ООН по правам человека был способен предотвратить человеческие трагедии, - замглавы МИД Кислица - Цензор.НЕТ 5235bamr‏ @bamr69 2 ч.2 часа назад

Индия и Пакистан в данный момент ведут перестрелку на границе с применением тяжелого артиллерийского вооружения. Индия начала полномасштабное развертывание вооруженных сил. Всего у сторон - 210 ядерных зарядов.
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Я П"ятий рік живу як бомж переселенець,де мої Констутиційні Права?
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британские короли, как и кацапские царьки наделали подарков, разделили границы и народы так чтобы конфликты возникали...Иногда с кацапскими царьками совместно принимали решения...например Афганистан-Таджикистан
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Давайте посмотрим на членов "Совета ООН по правам человека".
О, да... Это же Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Кения, Того, Киргизия, ОАЭ, Венесуэла. Что может быть лучше чем права человека в Кот-д'Ивуар? Только права человека в ОАЭ )))
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ООН самая бесполезная международная организация на планете.
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Для Украины важно, чтобы Совет ООН по правам человека был способен предотвратить человеческие трагедии, - замглавы МИД Кислица - Цензор.НЕТ 5235bamr‏ @bamr69 2 ч.2 часа назад

Индия и Пакистан в данный момент ведут перестрелку на границе с применением тяжелого артиллерийского вооружения. Индия начала полномасштабное развертывание вооруженных сил. Всего у сторон - 210 ядерных зарядов.
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Не смешно , хотя вам , рашшингам , Маяк во благо ...
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больше. около 350
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британские короли, как и кацапские царьки наделали подарков, разделили границы и народы так чтобы конфликты возникали...Иногда с кацапскими царьками совместно принимали решения...например Афганистан-Таджикистан
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Кстати могут ...возможно уже есть инфа, что собираются ****** сегодня ночью по нашему и у них под утро....
Сейчас трамп только что пожрал с корейским жирдяем, и завтра будет очень интересный разговор по разоружению сев кореи
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Трамп встречается с Ыном ...сейчас был ужин, а завтра будет серьезный разговор детали которого не сообщаются...
Возможно (может быть с очень малой степенью вероятности) у трампа есть инфа, что собираются или готовятся применить ЯО в индо-пакистанском конфликте... И это может произойти сегодня...
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зато совету оон по правам человека важно только постоянное башляние грошей от членов и больше он ни в чем и ни в ком не нуждается
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Содержание озабоченных дармоедов . Там Америка ушла , вроде ...
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По-моему американцы из него уже вышли.
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Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном

Завтра лидеры стран примут участие в церемонии подписания совместного соглашения, содержание которого не сообщается.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля.

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СЮЖЕТНовая встреча Трампа и Кима. Чего ждать?
09:32

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter.
Как сообщает Белый дом, Трамп и Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в некое соглашение.
Согласно обнародованному рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени (9:05 по Киеву) "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения".
Из графика следует, что Трамп будет общаться с лидером КНДР один на один в течение 45 минут. Беседа начнется в 21:00 по местному времени (17:00) и должна завершиться к 21:45. После этого начнется встреча в расширенном составе.
В 15:50 по местному времени (11:50) Трамп также проведет пресс-конференцию.
Как сообщалось, сегодня начался второй двухдневный саммит Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры стран провели непродолжительную беседу и вместе поужинли.
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Я П"ятий рік живу як бомж переселенець,де мої Констутиційні Права?
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Капєц якийсь, і Вас ще на Цензорі вважають масковськім тролєм. Херня якась по вібношення до Вас друже. А мені дуже обідно за Вас....
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