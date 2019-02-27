 Для Украины важно, чтобы Совет ООН по правам человека был способен предотвратить человеческие трагедии, - замглавы МИД Кислица

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, в Женеве продолжается Сегмент высокого уровня 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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Участвуя в дискуссии, глава делегации Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил необходимость преодолеть пропасть между Женевой, где заседает Совет ООН по правам человека, и Нью-Йорком, где работает Совет безопасности ООН. Должна быть восстановлена ​​целостность системы Организации Объединенных Наций и естественная связь между всеми ее звеньями, согласно замыслу основателей ООН, отметил Сергей Кислица.

"Хотя Совет за 12 лет своего существования и провел многочисленные дебаты и одобрил ряд резолюций, тема предупреждения нарушений прав человека не занимает должного места в его повестке дня. Была ли мгновенной реакция Совета на нарушения прав человека в результате иностранной агрессии, как в случае с Грузией в 2008 году или с Украиной в 2014-м?" - задал риторический вопрос украинский дипломат.

Украина, которая уже шестой год подряд страдает от российской агрессии, и чьи граждане на оккупированных Россией территориях живут в условиях страха, несвободы, репрессий и грубых нарушений их прав, как никогда нуждается в сильном и эффективном Совете ООН по правам человека.

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Нам необходима Совет, способный стать бескомпромиссной платформой для защиты прав человека украинцев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, для спасения политических заложников кремлевского режима, подчеркнул Сергей Кислица.

В сообщении отмечается, что в рамках Сегмента высокого уровня 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и около 90 высокопоставленных стран мира выразили свою оценку и видение дальнейшей работы этого главного правозащитного органа ООН. В работе 40-й сессии СПЧ участвует уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

На полях сегмента Высокого уровня 26 февраля прошел министерское параллельное мероприятие "Нарушения прав человека украинских военнопленных, а также политических заложников Российской Федерации".

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