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 Общество, Здоровье
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Все про:самолет (2186) эвакуация (437) Донбасс (18041)

 Из района ООС, впавшую в кому девочку, эвакуировали самолетом в Киев. ВИДЕО

По решению генерал-лейтенанта Сергея Наева из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу эвакуирована 12-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В семье, которая живет в Донецкой области, случилась беда. Двенадцатилетняя Юля вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме.

Единственным шансом на спасение ребенка, по признанию консилиума врачей областной больницы в городе Лиман Донецкой области, была срочная эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А. Ромоданова.

Учитывая критическое состояние девочки, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение о проведении аэромедицинской эвакуации больной. Поддержку оказал Председатель Донецкой военно-гражданской государственной областной администрации Александр Куць, координация происходила при содействии общественного деятеля, волонтера из Днепра Татьяны Губы.

В 14 часов, сегодня, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей.

На данный момент самолет благополучно приземлился на аэродроме Жуляны. Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение, которое, учитывая опыт и профессионализм ведущих нейрохирургов страны, дает надежды на спасение ребенка".

Источник: https://censor.net.ua/n3114099
 
   
 Топ комментарии
 
Да пошли бы вы все...оценщики "пиара"
Не жизни? Нет?
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Если не пиар ...поступок достоин уважения,хотя в любой европейской стране это НОРМА,а не единичный случай...Увы.
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тьі как тот скорпион на черепахе...не удержался...
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Ты кто такой...давай З району ООС, дівчинку, яка впала у кому, евакуювали літаком до Києва - Цензор.НЕТ 7577 до свидания. З району ООС, дівчинку, яка впала у кому, евакуювали літаком до Києва - Цензор.НЕТ 9047
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По-перше не "сідий", а сивий
По-друге...очі відкрий? В неї пращовидний шолом з бинтів
Але ж ти і так вже все знаєш
ЛЮДИ!!! Ну чому навіть у такій темі бруд і лайно?!!!
Спасибі, що намагаються врятувати
Чи зможуть - от біда(((
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Вам подяка за пояснення.
І вибачення Цензору.
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Любимый АН-26, это и пиар, и акция от Порошенко, но пиар достойный.
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Да пошли бы вы все...оценщики "пиара"
Не жизни? Нет?
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👏👏👏
Наши военные нас не только защищают от врага, но и помогают простым мирным жителям!!! Спасибо вам!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз района ООС, впавшую в кому девочку, эвакуировали самолетом в Киев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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