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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (598) налоговая милиция (1553) растаможка (108) ГФС (3132)

 Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области изъяли крупную партию незаконно импортируемых морепродуктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости 01

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины был установлен один из местных предпринимателей, занимающийся импортом рыбной продукции из стран Балтии (Литва, Эстония), который ввозил в Украину товары по заниженной таможенной стоимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

В дальнейшем фигурант документально отражал продажу импортируемых морепродуктов в адрес предприятий транзитно-конвертационной группы, а фактически осуществлял их реализацию конечным потребителям за наличные без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости 02

Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 1,4 млн грн НДС.

По результатам санкционированного осмотра складского и жилого помещений фигуранта, проведенного сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области и ГУ ГФС в Закарпатской области, которые входят в состав рабочей группы в рамках операции "Рубеж" изъято большую партию импортированных морепродуктов, ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн, наличные средства в национальной и иностранной валюте, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновую бухгалтерию.

Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости 03

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Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости 04

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и наличные средства.

Продолжается следствие.

Читайте: Налоговики ликвидировали на Сумщине центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 200 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3114098
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это бредятина! Заниженая, как реальная не рассматривается？ Суки у власти, просто суки..
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Петрусь,сідай на трахтор та ЧАВИ,як Ху"ло!!!!!
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Наверна белоруския морепродукты, аднака..
🤔
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это на масковии бульдозера кормят таким.у нас море-продуктами накормят таможенников которые их изъяли Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 8294
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Вот это бредятина! Заниженая, как реальная не рассматривается？ Суки у власти, просто суки..
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Хор александрова контрабандой занялся ? И на кацапском дне жить как-то надо.
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На Волыне совсем бардак, местные власти там чувствуют себя царями.
В Луцке уже около 2-х лет мэра нет, там правят разные марионетки типу Полищука (радник мера, якого нема.)
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Наверна белоруския морепродукты, аднака..
🤔
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И так по всей стране...какой Евросоюз о чём вы мечтаете...?
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А эти товары, случайно не таможенники оформляли и пропускали за долю малую?
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Петрусь,сідай на трахтор та ЧАВИ,як Ху"ло!!!!!
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Ну захотелось ребятам морепродуктов. Разве могут они себе отказать в таком скромном удовольствии? А завтра может ещё какие-то вкусняшки будут по заниженной таможенной стоимости. Ведь голод не тётка.
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да они это в волынском море выловили, а как следует из географии -волынское море это залив белорусского моря Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 8762
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отжали товар..
ментушки хуже бандюков..
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Я извиняюсь,- отжали у кого (конкретно)?
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когда срошен начнут проверять, там неоплаченных налогов на миллионы..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости
 
 
 
 
 
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