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 Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ

Украина - не первое государство, которое проходит на испытания конституционности нормы о преследовании за незаконное обогащение.

"Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", - цитирует Цензор.НЕТ заявление НАБУ.

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Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским союзом.

"Украина - не первое государство, которое проходит на испытания конституционности нормы о преследовании за незаконное обогащение.

Подобные споры о якобы неконституционности редакции статьи имели место и в Литве. Однако, рассмотрев этот вопрос, литовский Конституционный суд признал норму "незаконное обогащение" соответствующей Основному Закону государства. Отметим, что эта норма в Литве гораздо жестче украинской редакции. Ее действие распространяется не только на физических, но и на юридических лиц. В частности, статья предусматривает, что лицо, которое на основе вещного права владеет имуществом стоимостью более 500 минимальных размеров прожиточного минимума (более 19,5 тыс. евро) и знает или должно знать, что данное имущество не могло быть приобретено за счет законных доходов, подлежит наказанию в виде штрафа или ареста, или тюремного заключения на срок до 4 лет с обязательной конфискацией собственности", - подчеркивают в Нацбюро.

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В НАБУ убеждены, что "страх ответственности" преддверии начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции.

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти. Решение КС означает, что все уголовные производстве в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - сообщают в НАБУ, подчеркивая, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения.

"Убеждены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение Конституционного суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", - резюмируют в НАБУ.

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Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Источник: https://censor.net.ua/n3114097
 
 
 Топ комментарии
 
Шаг назад на краю пропасти, куда нас любовно и планомерно толкает вся эта провластная псарня будочников.
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ну там типа путин мог напасть,а потом Саакашвили с Курченко,короче встретимся на Мальдивах

Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6703
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А НА..БУ хоч когось по цій статті "пасадило"..зраднюки??? Ну хоч когось!!!
У нас же "весде соевая каупция".. Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9276
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Садит не набу, садит рехвормированный твоим соевым хозяином суд.
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отсутствие профессионализма в том числе в НАБУ - главнейшая причина всех проигрышей.
1. Какой дебил писал текст закона который противоречит КУ?
2. 45- дебилов за него проголосовали
3. дебила в НАБУ откомментили через задний проход, ибо нет у них юристов с глубокими знаниями предмета
4. нет в НАБУ достойных юристов - написать такой закон, по которому было бы реально посадить, а не завалить дело в суде из-за несоответствия его конституции.
5. нет хороших пиарщиков - красиво подать причину подання в КС и красиво подать потом проект нового достойного закона.
результат - просрали все.
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1. Какой дебил писал текст закона который противоречит КУ? - Луценко Юрий Витальевич! Знакомая фамилия? Напомню, это назначенный поросёнко генитальный пкгокугог без образования и по совместительству кум вашего соевого пахана.
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5 лєт були дєбіли .. а тут бєляков їх розпізнав Отмена статьи о незаконном обогащении - шаг назад в антикоррупционной реформе Украины, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6311
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Сам ты дебил, НАБУ не пишет законы, а законы принимаются не 45-ю депутатами, а большинством голосов (226 и более).
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Кум стець разворовывает выделенные на пропаганду бабки, а на остаток нанимает самых дешёвых (читай - тупых) ботов из ольгино.
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Теперь ЕС должно отменить безвиз, ведь это было одно из гланых требований, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, теперь борьба отменяется. На кол этих "судей". Сколько можна терпеть это беззаконие.
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Не только безвиз. Это одно из условий выделения бабок эмвэфом и (если не ошибаюсь) другими. Так шо не будет не только безвиза но и финансовой помощи.
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Покуда американцы резко не поставят власти условия набрать судей и прокуроров из великобритании, будем падать всё глубже и глубже.
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Петя будет цепляться за власть до последнего вздоха
Будет цепляться за власть зубами, когтями, рваными носками. Он переплюнет и Янека, и Путина. Всех
Сколько еще дров успеют наломать эти потворы, всеми силами хватающиеся за соломину.
Только одно приходит на ум, что утешает: жадность фраера сгубила.
Петя даже если останется один, будет драться за власть до последнего вздоха. Просто так ее не отдаст.
Крыса...
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На Євробачення від України мають поїхати судді Конституційного суду. Після скасування статті про незаконне збагачення зганьбитися ще більше вони можуть лише заспівавши на такому рівні.
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Что бы понимали, откат при Янеке на строительные работы был 10%, на дороги говорят до 50% доходил. Сейчас откат на строительные работы 20 %, на дороги боюсь даже угадывать. Из общей сумы , без вычета налогов и прочия. Представьте себе: утепление школы 3 млн. вот чиновнику занесут 600 тыс. нала. ЭТО ПРОСТО ПИ*ДЕЦ. Об этом все знают, об этом говорят везде, показывают задержанных з деньгами работников всяких департаментов и инспекций, и что? 5 лет, пять цука они нам лапшу на уши вешают. Паразиты перекрашенные , глисты вонючие, сосут, истощают страну изнутри ! И пока мы их не уничтожим, путин хрен отцепится !
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