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 В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе

В земельном суде Мюнхена 27 февраля начался процесс над 48-летним Сергеем К., который является племянником российского пропагандиста, гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Генеральная прокуратура Мюнхена обвиняет Сергея по статье "подготовка преступления, угрожающего государственной безопасности". Обвиняемый, считает прокуратура, планировал принять участие в вооруженном конфликте на территории Украины на стороне российских наемников и с этой целью проходил боевую подготовку в военизированном учебном лагере в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Следователи мюнхенской прокуратуры внимательно ознакомились с содержанием выложенного на Youtube интервью, которое Дмитрий Киселев дал в начале февраля российскому видеоблогеру Юрию Дудю. Из этого интервью им стало ясно, что Сергей не только готовился, но и, как рассказал Киселев, поехал летом 2014 года на Донбасс воевать, воевал под Горловкой, а когда командир взвода погиб, взял на себя командование. Почему же в таком случае подсудимого обвиняют лишь в "подготовке преступления", а не в участии в боевых действиях?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

Как объяснили корреспонденту DW в мюнхенском суде, судить Сергея К. за такое участие по немецким законам можно было бы только в том случае, если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины. Такими сведениями, однако, прокуратура не располагает.

Сам же факт присутствия обвиняемого в рядах военизированных формирований сепаратистов составом преступления не является, поскольку эти формирования не признаны в Германии террористическими организациями. А вот "Исламское государство" такой организацией считается. Поэтому в Германии то и дело судят боевиков ИГ только за то, что они состояли членами этой террористической группировки или ее поддерживали.

Поэтому обвинение пока и ограничилось подсудным по немецким законам обучением в военизированном тренировочном центре на территории самой России и ношением там боевого оружия без разрешения российских властей.

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На суде сталоизвестно, что Сергей К. почти без акцента говорит по-немецки и имеет гражданство Германии. 

На судебном заседании в среду, 27 февраля, Сергей К. отрицал, что проходил боевую подготовку в тренировочном центре в Санкт-Петербурге. В городе, мол, был, но все 10 дней просто ждал, пока будет укомплектована группа для отправки в Донбасс. То, что был на территориях, подконтрольных оккупантам РФ, Сергей признает, но ездил он туда якобы только для того, чтобы, "улучшить жизнь местного русскоязычного населения". Сожалеет же он лишь о том, что за это оказался на скамье подсудимых.

На процесс по его делу суд отвел три дня. В пятницу, 1 марта, ожидается вынесение приговора. В кулуарах суда говорят, что защита и прокуратура готовят сделку, по которой Сергею К. - в том случае, если он признает свою вину - дадут от 2 до 2,5 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114096
 
   
 Топ комментарии
 
Тю...Не повезло идиоту: попался бы в плен в Украине - поехал бы домой по программе "их ждут дома".
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Жаль что в Дойчланде почти курортные условия в тюрьмах. Ему бы в львовское СИЗО лампочки менять....
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Пора бы уже и самого киселёва упаковать.
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"первое дело - на кол, а уж опосля..." (с)
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"улучшить жизнь местного русскоязычного населения" - не думаю що німці ідіоти і в це повірять. Скільки пішло вантажем 200 таких "улучшателей"? В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 9377
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После таких "улучшателей" "русськеизычнае население" скоро будет дрочить на портрет Бандеры! Главное - это выключить русскроговорящий телевизор!
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АГ даст ему медаль и примет в свои ряды депутатом В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 7885
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Тю...Не повезло идиоту: попался бы в плен в Украине - поехал бы домой по программе "их ждут дома".
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Поэтому и поехал в Германию,а рашка ему на хер не нужна.Знает видать чего-то,почему лучше туда не попадать.Или дядя присоветывал лучше срок в ненавистной Европе отмотать.Да и главному пропагандосу будет о чём по телеку,для рАссЕйского быдла сюжетики поснимать.
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Жаль что в Дойчланде почти курортные условия в тюрьмах. Ему бы в львовское СИЗО лампочки менять....
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а чого ж плєміш самого пропогандонівського пропагандона рацького міру втік в Німеччину ?
обживають нові землі ? ну...ну...
тільки німцям поки що байдуже хто його дядько, загремить терорюга по повній.
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Русофобы В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 4010 Не повезло чуваку. Попался бы он здесь, обменяли бы по-быстрому и сейчас звенел бы медалями где-нибудь в Саратове.
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Да не хочет он в Саратов, говно месить.... он, падаль, хочет жить в жирной тихой Европе!!!!!
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Шо ж он дурак в ту рашку ехать?По ходу лучше в Германии на зоне срок мотать,чем в Зажопинско-сранске рАссЕйском жить.Палюбэ питатся лучше будет,к тому же бесплатно!А в рашке чего доброго власть поменяется и кирдык,на зону или в лагеря,а там ой,как не сладко.
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Ща киселев как даст залп из ватяного пердака новым "Цирк Вонием" по центрам принятия решений и все, готов племянничек!
Живет снова роскошной жизнью русского Жиголо в пригороде Пензы!
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получается что дядя зашкварил племянничка? В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 5700
вот она,лишняя хромосома до чего доводит!
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За 2,5 года найдутся фото и доказательство шо це раша чмо стреляло и воевало против ВСУ . Тогда нужно продлить срок .
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только не садите его в Германии отдайте эту тварь нам в Украину!!!
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германия- это не италия, а Украина - не кацапия
Украина не может платить бабло немецким чинушам- что бы те подавали в суды, как это кацапия сделала в италии в отношении Маркива
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Киселев заработал медаль Павлика Морозова в виде пионерского галстука😄
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Хреново быть деревянным.. особенно сверху..
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что мне кажется ему дадут условно, еще и денег германия заплатит....лишь бы не ехал снова. В реальности им плевать, что он отморозок убивал наших граждан
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Та Ви шо? Такіє одухотворьонниє ліца.
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Победительницы кацапского конкурса красоты.
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Их с нетерпеньем ждут в аду,
И каждой твари воздастся по труду.
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"Если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины"...Источник: https://censor.net.ua/n3114096

Источник: https://censor.net.ua/n3114096
В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 9360 !!!
Не, не катит? В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 5733
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А це, хлопче, нащадки тих для кого ти Перекоп брав.
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И шо у наших нет ни каких данных на племянничка Кисилёва?А было бы поучительно,если бы нашлась и передалась инфа от официальных структур Украины.Я бы хотела на это посмотреть!
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Какую инфу могут передать наши непрофессиональные структуры ? Все дела против стоматолога, азирова, захарченко и прочих "отрыжек" были закрыты в международных органах именно из-за того, что наши структуры не смогли предоставить достаточно доказательств, хотя их имелось до фига.
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ДЫк,то инфа на бывшую власть(а власть бывшей не бывает),а эта на наёмника рашистского,родственничка кремлядскоого пропагандона.Не плохое шоу получилось бы.Если бы предложили бабки или ещё какие условия за слив инфы,то те же сепары столько бы понаскидовали,если живые до сих пор.
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всё понятно, меня больше интересует - отправила ли прокуратура в Германию о выдачи его для осуждение в Украине за деиствия против Украинской целостности.
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25 лет впаяют не меньше... это не толерантна Украина
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того - за подстрекательство к убийству надо, и не только его
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да перечитала статью еще раз и убила свой пост.
того, кого надо судят.
только они с дядей оба на скамейке подсудиміх смотрелись бі замечательно.
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двушечка ублдюку,как с куста,пля... "Вот и славно,трам-пам-пам"...(с) В Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе - Цензор.НЕТ 9951
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Скорее - "понос да кисель"...
А так-то да, правильно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Германии судят племянника российского пропагандиста Киселева, воевавшего против Украины на Донбассе
 
 
 
 
 
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