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 Заместитель директора госпредприятия задержан на взятке 25 тысяч, - ГПУ. ФОТО

На взятке в 25 тысяч гривен военная прокуратура задержала заместителя директора государственного предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "27.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 25 000 гривен заместителем директора одного из государственных предприятий. За указанную сумму руководитель пообещал частному предпринимателю заключить договор хранения и фактического использования хранилища предприятия.

27.02.2019, после получения указанной суммы неправомерной выгоды, взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождении Управления защиты экономики следователями ГУ ЧП в Киевской области.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об отстранении задержанного от занимаемой должности".

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Заместитель директора госпредприятия задержан на взятке 25 тысяч, - ГПУ 01
Заместитель директора госпредприятия задержан на взятке 25 тысяч, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114095
 
   
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От крохобор,отправить на стажировку к Свинарчукам и мальдивскому.
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С жульем, допустим, надо бороться!
- Ну почему он жулик? Человек умеет жить.
- А скажи, за какие шиши замдиректора...себе особняк отгрохал?

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Знаете в чем главная афера, земля принадлежит кому? Народу, эти от имени народа ею распоряжаются, хватит играть в бюрократию, это коммунизм в извращенной форме. Попробуем Зе, вариантов нет... Я понимаю что там Коломойский, но кто еще?
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Сначала отнерестится в пользу выборов, потом да, будет отпущен...
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