 Заместитель директора госпредприятия задержан на взятке 25 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "27.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 25 000 гривен заместителем директора одного из государственных предприятий. За указанную сумму руководитель пообещал частному предпринимателю заключить договор хранения и фактического использования хранилища предприятия.

27.02.2019, после получения указанной суммы неправомерной выгоды, взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождении Управления защиты экономики следователями ГУ ЧП в Киевской области.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об отстранении задержанного от занимаемой должности".

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