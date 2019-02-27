EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
  398  18
Все про:КС (1230) уголовный_кодекс (205)

 Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ

КСУ 26 февраля принял решение по делу по представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КСУ, решение изложено на 18 листах. В нем, в частности, подчеркивается, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - генпрокурор Луценко

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 3682 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - помимо прочего, говорится в решении суда.

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 01
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 02
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 03
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 04

Также читайте: Герасимов: Инициируем срочную разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет соответствовать Конституции

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 05Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 06
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 07
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 08
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 09

Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 10
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 11
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 12
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 13
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 14
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 15

Читайте: "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - Зеленский о решении КС

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 16
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 17
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении 18

Также читайте: Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Источник: https://censor.net.ua/n3114093
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
интересно будет ли какая нибудь фракция блокировать раду или конституционный суд за такое решение
 показать весь комментарий
 
 
Гуляй ворьё,теперь ВСЁ можно,петя своих не сдаёт....
 показать весь комментарий
 
 
После того как в 2010 КСУ отменил конституцию, больше ничего как говорится писать и говорить про КСУ не надо с ним все уже понятно!!
 показать весь комментарий
 
 
Соевые, объясните, это ришуча перемога чи таки потужна реформа?
 показать весь комментарий
 
 
Старались...Выписывали...Отрабатывали...
 показать весь комментарий
 
Пэтин Карманный Конституционный суд! А как насчет бесплатной медицины, пенсионной реформы и еще много чего, что нарушает Конституцию. Это все не нарушает Конституцию???...........
 показать весь комментарий
 
 
бл..дь, и вся єта свора - и те кого они обслуживают ****..т деньги у меня и моих детей,.... я хочу чтобі они просто исчезли нах...й
 показать весь комментарий
 
 
да что там деньги, у нескольких тысяч они уже отобрали жизни... путин бл..ь у них виноват, путин вас заставляет пиз..ть у народа бабло?
 показать весь комментарий
 
 
жизни у сотен тысяч а будущее у миллионов))
 показать весь комментарий
 
а чего столько возни вокруг этого???
 показать весь комментарий
 
Это, безусловно, "перемога"! Пять лет после Майдана - коту под хвост. И снова граждане многострадальной страны будут голосовать на выборах не за достойного кандидата, а по принципу "выберем кого-угодно, лишь бы не ту скотину, которая сейчас". Другими словами - снова есть высокий риск, что выберут Юльку. Или ее аналога. Или же Петенька спровоцирует Путина на события, которые позволят ему отменить выборы. Другого варианта удержаться у власти у этой скотины просто нет.
 показать весь комментарий
 
 
Даже при Хряке1 Овоще такого беспредела не было..
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы видеть высновок юристов, когда принимали закон, без него не могли. Хотя о чем это я.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКонституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх