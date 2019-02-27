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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (188) Лещенко (516) Данилюк Александр (294) Волкер Курт (381)

 Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером. ФОТО

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и экс-министр финансов Александр Данилюк участвовали во встрече кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальной странице в Фейсбуке "Команда Зеленского".

В сообщении отмечается: "Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером.

Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!".

Обращает на себя винмание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО

Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером 01
Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114088
 
 
 Топ комментарии
 
Толкал билеты на 95 квартал что ли ?
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Я не ханжа, но ходить на такие встречи в свитерах - моветон.
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У кого то пуканы задымились.
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полейся водой
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ну походу даже в параше больше умных людей, чем среди ************
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Толкал билеты на 95 квартал что ли ?
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Волкеру скидку 50% сделал и места в первом ряду возле Бени
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Неееее.... это у него такой корпоратив...

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ну что это такое? сколько еще балаганов нужно? страна в такой жопе, а они с зямами в кандидатах в президенты
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Наверное снова в трусах появился что те ржут и не могут понять где они в цирке или с кандидатом в президентом... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5978
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пхаха Лешенко за него наверно говорил?
Лещ стал 'языком' зЕли?
тоже на подсосе у Коломойского... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 29
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Я не ханжа, но ходить на такие встречи в свитерах - моветон.
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Ну он типа от народа))))) Не мешайте имиджу!
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Ну, тогда надо в промасленной спецовке и с гаечным ключом в руках...
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Он такой народ не знает и не видит... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5878
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Антип61 - с пиджаком..., еще кое как ...

Но в одной водолазке на такой встрече чистое быдлячество....
Украине, ее ангелы хранители просто зае-лись показывать знаки, за знаками про этого проходимца....
Показывать его интервью, его выступления, его тупые высказывания, его дресс-код...
Но нет..., по ходу изберут вот это все таки...
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Все печально, но, надеюсь, не настолько.
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Антип61 - а я вот нет...- не надеюсь...- знаю свой народ...
ну если только рок какой нибудь вмешается..
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Вон то, канєшно, некамільфо. Але на багатьох наших високопоствавлених жлобах костюми ще гірше сидять.
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а че этот лещенко такой довольный? Неужели американцы не знают чья это консерва ?
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Неужели нищеброд на побегушках у Коломойского? С других каналов наверное палкой все гонят, один Беня сжалился и пригрел бестолочь, но исключительно чтоб использовать в своих коварных схемах, да?
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Тетку богатую увидел. Может, на еще одну квартиру "занять" обломится...
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Рейтинг то високий...
Прийшли оцінювати чи здатне воно мислити самостійно..
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Та хто там. Жодного заводу не приватизувало, жодної копійки на крові не заробило, взагалі недосвідчений політик, одне слово комік.
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Они уже сказали что безграмотный чел и теперь ржут с него.
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Типа "Вова, рот не открывай и улыбайся - мы сами говорить от твоего имени будем..".. Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 52 .
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Грантоїди вже побіги українцям нового месію презентувати. Нагадує розповіді як один генецвале з Антимайдану в Маріїнському парку нібито з Трампом по скайпу спілкувався, а потім поїхав в Амстердам. Там досі і сидить. А Вазелігу з СерЛещом куди подітися? Тіко до москви!
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То що Вова канцерт захерачив. А чому "премєра" та "мера" Києва не видно? Де Кошовий з Пікаловим. Кравець мабуть до Юльки шмигнула?
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просто Волкер вызвал себе клоуна, делов то
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"винмание !" , думайте , голосовать не сложно , сложно потом пять лет жалеть .
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И о чем там этот ЗЕро мог говорить ?? Сидел бы себе ровно на своем квартале , так нет , решил показать , что он полный дебил .
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Судя по интерьеру, стрелка произошла не на фрегате УРО, ВМФ США. Это означает, что ярлык на княжение, скорее всего- не выдан.
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Клоун-говорите..Смешит-говорите..Ну-Ну..Так это от смеха у барыжной Власти все памперсы полные?Это и вправду смешная картина!!

Президент- патриот плюс Артист мирового класса---Два Ноль в пользу Зеленского!!
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ага, патриот в оккупированом Крыму кино снимать
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Патриот лайкающий видосы Шария Осталось выяснить какой страны
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вот ты смешной и наивный Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 2703 а когда у тебя компьютер сломается ты его на починку в цирк к клоуну понесешь или в мастерскую по ремонту компьютерной техники ?
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А когда у тебя президент страны мародер, то проголосуешь и за клоуна.
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"Обращает на себя внимание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко".
Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 9769
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Дипломат с компроматом антикоррупционера Серёжи прохудился давно..А Саввик Шустер так верил Сережке,впрочем как и остальные украинцы, и не только украинцы прожили с интригой и разрушенными надеждами первый срок.Деньги сбербанка кацапского пошли на шикарную квартиру.Теперь яйца в разные дипломаты раскладывает хитрый деревенский паренёк Серёжа Лещенко.
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Просто СерЛещ многостаночник. "И ваши и нашим."
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Демократия означает одно,выслушай каждого БАРАНА,а сделай по своему.Сенаторы Боб Кардин и Бен Менедес придумали для РАБссии нолвый пакет санкций Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 7642 РАБссия впереди планеты фсей,ЕнисейЗеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 7642и Ангара... Магучая пля...
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эх Вова Вова.. дурачек ты..
построить такую прекрасную карьеру за свою жизнь, любовь миллионов как к артисту, сколотить прекрасное состояние...
и за 3 месяца взять и всё просрать.. всю свою репутацию опустить ниже плинтуса..
всё равно ведь не стать тебе президентом, а рейтинг ты свой потерял и уважение..
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к сожалению, конченных дебилов хватает, могут и выбрать, опозорить страну на весь мир..
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госпожа Марья Йованович не смогла удержаться в отличии от Волкера которого комик не смог расмешить
Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 9826
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волкер смотрит несколько испугано.... А тетка просто развлекается. ))))
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Смотрины будущего президента, рядовая новость.
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Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 4078
Владимир Александрович представляет американским партнерам
нового министра финансов и генерального прокурора Украины
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Тебя смотрю таки директором цирка назначили
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Цирк скоро закончится, куда работать пойдете, какому олигарху из не севших подмахивать?
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Вот только из-за этого ставленника г-на Порошенко я и все мои знакомые не будут голосовать за нынешнюю власть.... Кернес обматерил харьковских активистов на сессии горсовета, - ВИДЕО .... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 8829
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Мэра Харькова назначает президент?
Вроде всегда горожане голосованием выбирали.
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Не будьте наивным. В 2014 много писали о том как часто видели Гепу в офисе г-на Порошенко....
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Ну а что? Кролю можно, а Зеленскому нельзя? Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 2634
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Научиться хамоватой морде не сложно, вон Парасюк и чубатый - за 4 года уже привыкли
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Ray

Украина "по-Новому" - Полицаи Авакова оштрафовали украинца, который за свой счет восстановил дорогуУкраина "по-Новому"
Полицаи Авакова оштрафовали украинца, который за свой счет восстановил дорогу, из-за ям на которой его родственник попал в смертельное ДТП.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805651
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Член БПП, ходивший на форум Гриценко, представляющий Зеленского, такую бородатую проститутку еще поискать
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Однажды чЛЕНИН Сралин и Микоян придумали сыграть ОРКЕСТР...
Джугашвили...
Вова ты простой литератор и автор 55 томов чЛЕНИНА...я террорист
За кем будущее Вова?
чЛЕНИН подумал и говорит : Коба ты казел...нельзя убивать РЮССКИХ ради бредовой ИДЕИ... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 9926
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ти гля говно не тоне) сірожа вже до клоуна перебіг. І офшори не мішають Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 2907
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А не зарано ці обшарпанці зображають себе наступною владою? Вони ж не розуміють що вдяглись як гопота на рівні 90-х. Яке враження про них буде у амерів?
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Рюсские не сдаюцца..даже в ЧЕЧНЕ,ГРУЗИИ,УКУРАИНГЕ,СИРИИ и даже братской ВЕНЕСУЭЛЕ......карочи..быдло не дохнет... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 1941
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Зеленський артист і на виборах грає роль кандидата за чужі гроші. Грає так як вміє, і не дуже чимось переймається якимось політпрограмами, командами, завчив кілька реплік головного режисера. Покажіть в оточенні Зеленського хоч одного політика.
Переможе не переможе йому байдуже, за роль заплатили.
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не чула щоби юльку запрошували ... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 2643
чи було ?
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По ідеї вони мають зустрітись зі всіма рейтинговими кандидатами.
Цікаво би дізнатись, яка саме "змістовна" розмова відбувалась за тим столом...
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все йулькины методички давно известны, никого не интересуют.
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А что пэтю приглашали? Передали сапогом под жопу от госдепа вот и вся встреча,ни о чём не говорит?
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)) предложение от которого волкер не мог отказаться
- кофу идёш пить !!!
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РЮССКИЕ...быдлосы..вас зовет Сикелев и Салавьев...а ОЛЬГА СКАБЕЕВА отдаст последнее..ради РЮССКАГА каздлда...ю Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 274
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А на Цензоре- как всегда- если шо-то тварям не понравится- так сразу- в спам. Ну, так ******** *****, твари.
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даже не верится, что это происходит у нас...
что это президентская избирательная компания... а не шоу... или съемки фильма...
(а где-то идет война... да-да, я не из окопа пишу, но за тех сыночков не забываю!)
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Незабываешь ты, гнида соевая,только о своем кармане
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Квартирович нашёл себе нового папика... Милота... Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 4608
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Не вдалося вовану розсмішити Волкера...
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У бородатой шлюхи вопросов по апшорам к Зеро не возникает?
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Рюбсскае быдло...а что опаснее...Радиоактивный пепел Педофила...или ТОМАГАВК Трампа для повара Пригожина Путлера в Сирии?
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Лещенко лижит у всех существующих популярных кандидатов? За всеми бегает. А Зеленский клоун, реально вместо путина к нему на встречу прийдёт галустян...
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Со всем уважением к Курту Волкеру хотелось бы понимать что происходит
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обычная практика на западе. Беседовать со всеми кандидатами, что бы потом небыло неожиданностей.
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Каждые сутки в Петербург прибывает 2 борта с трупами ВагнерНЕТов РАБссии,причем эта военно-медицинская академия им.КИРОВА принимает только 100 трупов рюсскага гоффна,спецов не хватает...
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Люди почали розчаровуватися в Зеленському! Його рейтинг падає. Усі нарешті стали усвідомлювати, шо він не той, за кого себе вдавав, що він не нове обличчя, а просто фігура Коломойського. Також, розчарування підсилила викрита брехня Зеленського, про те, що він нібито закрив весь бізнес в Росії ще у 2014-м році.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером. ФОТО
 
 
 
 
 
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