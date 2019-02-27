 Зеленский в компании нардепа Лещенко и экс-министра финансов Данилюка встретился с Волкером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальной странице в Фейсбуке "Команда Зеленского".
В сообщении отмечается: "Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером.
Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!".
Обращает на себя винмание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко.
Лещ стал 'языком' зЕли?
тоже на подсосе у Коломойского...
Но в одной водолазке на такой встрече чистое быдлячество....
Украине, ее ангелы хранители просто зае-лись показывать знаки, за знаками про этого проходимца....
Показывать его интервью, его выступления, его тупые высказывания, его дресс-код...
Но нет..., по ходу изберут вот это все таки...
ну если только рок какой нибудь вмешается..
Прийшли оцінювати чи здатне воно мислити самостійно..
Президент- патриот плюс Артист мирового класса---Два Ноль в пользу Зеленского!!
построить такую прекрасную карьеру за свою жизнь, любовь миллионов как к артисту, сколотить прекрасное состояние...
и за 3 месяца взять и всё просрать.. всю свою репутацию опустить ниже плинтуса..
всё равно ведь не стать тебе президентом, а рейтинг ты свой потерял и уважение..
Владимир Александрович представляет американским партнерам
нового министра финансов и генерального прокурора Украины
Вроде всегда горожане голосованием выбирали.
Украина "по-Новому" - Полицаи Авакова оштрафовали украинца, который за свой счет восстановил дорогуУкраина "по-Новому"
Полицаи Авакова оштрафовали украинца, который за свой счет восстановил дорогу, из-за ям на которой его родственник попал в смертельное ДТП.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805651
Джугашвили...
Вова ты простой литератор и автор 55 томов чЛЕНИНА...я террорист
За кем будущее Вова?
чЛЕНИН подумал и говорит : Коба ты казел...нельзя убивать РЮССКИХ ради бредовой ИДЕИ...
Переможе не переможе йому байдуже, за роль заплатили.
чи було ?
Цікаво би дізнатись, яка саме "змістовна" розмова відбувалась за тим столом...
- кофу идёш пить !!!
Зеленський - 27.3%;
Тимошенко - 18.8%;
Порошенко - 18.2%
что это президентская избирательная компания... а не шоу... или съемки фильма...
(а где-то идет война... да-да, я не из окопа пишу, но за тех сыночков не забываю!)