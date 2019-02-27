 Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне

Победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Суспільного. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.
"Альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидение-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.
Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в "Евровидении" с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам национального отбора", - говорится в сообщении.
Однако группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении-2019".
"Конкурс - это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя - выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире.
Но национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части вызывает возмущение и неприятие.
Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.
В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".
Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов из государством-агрессором на будущее", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль.
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
Потому что, Голубка мира не полетит нести луч правды мировому сообществу про зверства хунты и про нуженмир
Кацапская спецоперация, хоть и опозданием, но жестко обломана
цю владу треба міняти нахер
Вєрка Сєрдючка на щастя сиділа в жюрі.
Щоб від України під час війни з рфією виступали прорфівські "дами" це занадто як на мене.
Так - що з цікавістю подивлюся на те, яка дівчина з бородою переможе на євробаченні цього разу.