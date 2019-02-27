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 Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Суспільного. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем

"Альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидение-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.

Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в "Евровидении" с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам национального отбора", - говорится в сообщении.

Однако группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении-2019".

Также читайте: KAZKA отказалась ехать на Евровидение

"Конкурс - это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя - выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире.

Но национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части вызывает возмущение и неприятие.

Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

Читайте также: Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019"

В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов из государством-агрессором на будущее", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль.

Читайте: Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Источник: https://censor.net.ua/n3114085
 
   
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Лучше так, чем просепарские артисты от имени Украины.... Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне - Цензор.НЕТ 1265
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Лучше так, чем ватная с**ка с голым задом...
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Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне - Цензор.НЕТ 6155 ну и слава Богу - отмучились...

Поздравляю всех с окончанием этого кашмара...
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В ситуації що склалась, найкраще нікому з цього фіналу, не погоджуватись на участь в євробаченні 2019.
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И правильно сделали.Пусть лучше эти деньги на более насущные нужды отправят.Переживем.Шо нам то Евровидение.А за концерты с отбором участников спасибо,хоть лично я их не смотрела,за исключением интересующих моментов.И вообще я концерты не смотрю по телеку,их надо смотреть в живую.
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Ну і зашибуха. Євробачення це конкурс для дегенартів. Або шизоїдів.
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Неприятно во всем этом то, что в бездарной параше находятся кому ехать со своим козлиным блеянием, а в столь талантливой в певческом плане Украине, из-за рукожопости держиморд бездарных, неспособных просчитать на ход вперед, но щедро получающих зряплату, оказалось что ехать некому...
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Пам'ятаєте той скандал, коли на Євробачення поїхала представниця Ізраїлю, яка не визнавала палестинської агресії?Тоді офіційний Тель-Авів феєрично провалив культурну дипломатію на світовому рівні. Її заяви з протокольної прес-конференції розтаскали всі кому не лінь.В Таймсі навіть написали: "Які санкції ви хочете проти Палестини, якщо самі не визначилися, що діється на ваших територіях".Не пам'ятаєте? І я не пам'ятаю. Ізраїль, звісно, і не торгує з Палестиною. Але логіка "горить хата - хай горить сарай" - не найкраще правило для країн, які воюють.Люди, які з'являються в моїй стрічці з плачами за Марув! Ви ж самі б писали розпачливі пости, якби вона, після розкішного виступу, на весь світ ляпнула шось про брацкій народ. Вам би мало БДСМу не показалось.Так, затупили з відбором. У нас за роки незалежності це перша війна. По-дурному трапилося. Україна не братиме участі в "Євробаченні-2019", - Суспільне - Цензор.НЕТ 5547
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Почему кремлеботы так беснуются?
Потому что, Голубка мира не полетит нести луч правды мировому сообществу про зверства хунты и про нуженмир
Кацапская спецоперация, хоть и опозданием, но жестко обломана
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Переконаний, що мишебратья не можуть презентувати Україну на Євробаченні. Бо це - євробачення. Мишебратья нехай їдуть делегатами 5 колони на конкурс в Пєнзу. Але ж ці мишебратья вийшли до фіналу. Не просто так вийшли. За них проголосували глядачі. Справедливість понад усе. Тому представляти Україну на цьому стріп форумі мають мишебратья, яких організатори допустили до участі.
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от якраз і питання до тих. хто відбирав і допускав на конкурс
цю владу треба міняти нахер
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нової Руслани серед кандидатів я не побачила.
Вєрка Сєрдючка на щастя сиділа в жюрі.
Щоб від України під час війни з рфією виступали прорфівські "дами" це занадто як на мене.
Так - що з цікавістю подивлюся на те, яка дівчина з бородою переможе на євробаченні цього разу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне
 
 
 
 
 
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