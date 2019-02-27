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 Приказ, выданный министром Лебедевым и главой ГШ Заманой в декабре 2013 года требует следствия, - военный эксперт Козий

Военный аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий заявил о том, что совместный приказ, который выдали Лебедев и Замана в декабря 2013 года требует следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Козий отметил: "СМИ часто обращаются ко мне по оценке деятельности бывшего НГШ-ГК ВСУ генерал-полковника Заманы. Хотел бы обратить внимание на то, что я его лично не знаю, ни в качестве человека, ни в качестве "полководца". Вместе с тем, общий приказ министра обороны Лебедева и НГШ Заманы, который вышел в середине декабря 2013 требует следствия.

И когда утверждают, что сами слышали или знают, что он остановил применение армии против народа и ЧФ РФ ему был врагом, я бы не был бы столь уверенным только потому что архивы не горят. Упомянутый приказ действовал до августа прошлого года и Военная прокуратура имела экземпляр для его анализа. Создал ли он "казус белли" по отношению к народу для себя или преемника, думаю да.

Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что это не первый случай, когда высший офицер привлечен к ответственности и Комитет ВРУ по вопросам безопасности и обороны четко отметил что к расследованию хищений в армии должны быть привлеченыь не только и не столько министры обороны, а и начальники Генерального штаба и другие с 1991 по нынешнее время".

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Козий продолжил: "На мой взгляд основная причина такого явления кроется в первую очередь в обществе, когда политики не хотят брать на себя ответственность и заставляют "слабых" подчиненных им военных принимать неправомерные решения, такие "удобные ид...." с пониженным уровнем социальной ответственности.

Как выяснилось высший офицерский состав становится заложником действий политиков за своей слабости и желания получить очередное повышение или звание которое единолично присваивает предоставляет Президент. Как защитить военных от этого беззакония? Предотвратить это может только введение мощной системы демократического гражданского контроля (ДГК), которая предоставил бы Комитету ВРУ определенные полномочия и возможности, но парадокс в том что политики не хотят этого а военные не понимают этого. Интересно, что и от новых избранников на пост президента мы тоже не услышали вопрос внедрения ДГК

Простой вопрос кому у нас принадлежит армия - народу, государству или политическим силам? Есть ли у нас армия вне политики? Есть ли ведомство контролирующее участие военных в политике? Как результат - очередное дело".

"Кто растягивает армию по партийным ячейкам когда их руководство активно сотрудничает с партиями - СДПУ, КПУ, БЮТ, Народный Рух, Свобода, Партия регионов и БПП т.п. Гражданскому обществу есть над чем подумать и определить как защитить защитника, потому что, к сожалению ни один из политиков этого делать не хочет!", - резюмировал Козий.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/n3114084
 
 
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Армия - это инструмент политического руководства страны!...
Не морочьте голову!...
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Произошло сознательное уничтожение армии и в этом кто-то виноват однозначно. Кремль только руководил этим процессом а исполнители(кроме граждан РФ Саламатина, Лебедева и Якименка) находятся в Украине. Почему-то не вспоминают М.Гольдарба, соратника П.Лебедева.
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Весь вопрос в том, кто главней - начштаба или министр, начштаба или главнокомандующий, т.е. президент. И когда говорят, что можно отказаться от выполнения приказа главнокомандующего, это заставляет напрячься - всю ли правду нам говорят. Особенно после драки.
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О генплонулол виявив новацію - спільний наказ Міністра і Нач Генштабу . Хто компетентний , таке може бути щоб міністр разом з підлеглим видавали спільні накази на папері ?
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Потрібно згадати і мільйони холуїв, які привели до влади Яника. Вони і зараз є, виступають проти НАТО і ЕС.
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От,шоколадка гибридная закрутила.В декабре 2013 года Украину с парашей соединяло куча двухсторонних и в рамках СНД,военных и не только договоров.Все Президенты,ВР сокращали ВСУ ,разоружали их в первую очередь по требованию западных партнёров...Какие нахер НГШ начиная с 91г могли все это отменить,какие правовые основания они для этого имели,инструменты?Военные перевороты должны были делать,и содержать армию 700 штук?..И нынешний сейчас получается совершает военное и уголовное преступление.Дает-принимает информацию от НАТО,понатягивал инструкторов-советчиков,а ведь натовцы у нас гибридно отжали шельф вокруг Змеиного,яо и кучу обычной техники,оружия и вооружения.Давай ,соя,и его арестуем,или шо.
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ЖОПА , а не военный эксперт. УКАЗ???!!! Может ПРИКАЗ? Квалификация ИксперДа ниже плинтуса...
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бугага ОТАК І ПАЛЯТЬСЯ КАЦАПИ на незнанні української мови. Українець чудово знає, що наказ це не "указ", а кацапською "пріказ". Але зверніть увагу, фСБ(у) мишей не ловить - кацапйо сидить під українськими айпішниками!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПриказ, выданный министром Лебедевым и главой ГШ Заманой в декабре 2013 года требует следствия, - военный эксперт Козий
 
 
 
 
 
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