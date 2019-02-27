 Общий указ Лебдева-Заманы выданный в декабре 2013 года требует следствия, - военный эксперт Козий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Козий отметил: "СМИ часто обращаются ко мне по оценке деятельности бывшего НГШ-ГК ВСУ генерал-полковника Заманы. Хотел бы обратить внимание на то, что я его лично не знаю, ни в качестве человека, ни в качестве "полководца". Вместе с тем, общий приказ министра обороны Лебедева и НГШ Заманы, который вышел в середине декабря 2013 требует следствия.

И когда утверждают, что сами слышали или знают, что он остановил применение армии против народа и ЧФ РФ ему был врагом, я бы не был бы столь уверенным только потому что архивы не горят. Упомянутый приказ действовал до августа прошлого года и Военная прокуратура имела экземпляр для его анализа. Создал ли он "казус белли" по отношению к народу для себя или преемника, думаю да.

Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что это не первый случай, когда высший офицер привлечен к ответственности и Комитет ВРУ по вопросам безопасности и обороны четко отметил что к расследованию хищений в армии должны быть привлеченыь не только и не столько министры обороны, а и начальники Генерального штаба и другие с 1991 по нынешнее время".

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Козий продолжил: "На мой взгляд основная причина такого явления кроется в первую очередь в обществе, когда политики не хотят брать на себя ответственность и заставляют "слабых" подчиненных им военных принимать неправомерные решения, такие "удобные ид...." с пониженным уровнем социальной ответственности.

Как выяснилось высший офицерский состав становится заложником действий политиков за своей слабости и желания получить очередное повышение или звание которое единолично присваивает предоставляет Президент. Как защитить военных от этого беззакония? Предотвратить это может только введение мощной системы демократического гражданского контроля (ДГК), которая предоставил бы Комитету ВРУ определенные полномочия и возможности, но парадокс в том что политики не хотят этого а военные не понимают этого. Интересно, что и от новых избранников на пост президента мы тоже не услышали вопрос внедрения ДГК

Простой вопрос кому у нас принадлежит армия - народу, государству или политическим силам? Есть ли у нас армия вне политики? Есть ли ведомство контролирующее участие военных в политике? Как результат - очередное дело".

"Кто растягивает армию по партийным ячейкам когда их руководство активно сотрудничает с партиями - СДПУ, КПУ, БЮТ, Народный Рух, Свобода, Партия регионов и БПП т.п. Гражданскому обществу есть над чем подумать и определить как защитить защитника, потому что, к сожалению ни один из политиков этого делать не хочет!", - резюмировал Козий.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.