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 Наемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода, - СЦКК

По сообщению украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также в зоне безопасности и за пределами выделенных мест хранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На днях в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано 5 буксируемых гаубиц. На полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72. У населенного пункта Михайловка - 3 единицы боевых машин пехоты БМП-1. В районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК

Вблизи Лобачева зафиксировано 3 танка Т-64, 7 боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ, и по странному стечению обстоятельств именно Лобачево, которое почти никогда не фигурировало в сводках с линии соприкосновения, на следующий день было обстреляно из запрещенных минскими договоренностями вооружения.

Также в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 3 миномета 2Б14.

Также смотрите: Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3114083
 
 
 Топ комментарии
 
Так это запчасти приехали, скоро подтянуться торговые представители противоположной стороны
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Не дай Бог Зеленского изберут, нам капец.
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Штаб Порошенко: Путин, введи войска!
Теперь в штабе Порошенко кроме матов всё громче слышится - Путин, введи войска!
Об этом только что написал в Фейсбуке известный общественный активист Юрий Касьянов.
«А как ещё по-другому сохраниться во власти и остаться в живых?..», - пояснил Касьянов.
Он также добавил вот это короткое видео:
***
В тему:
- Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ. Готовит «военное положение»?
- Тимошенко: возможное обострение на фронте станет прикрытием для коррупции Порошенко
https://goo.gl/M7Dahz
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Так это запчасти приехали, скоро подтянуться торговые представители противоположной стороны
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Во время войны нет зон безопасности, а торговля с врагом -это государственная измена,за такое мало расстрелять.
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Ох, ох, ... почитайте чуть раньше новость - как там обсуждали на комитете закупку комплектующих к военной технике у контрабандистов по цене в 3 раза дороже.
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Я уже ничему не удивляюсь,эта власть вне закона и морали.
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а ти зїзди на передок і скажи сепарам, що незаконно тогувати гумкою, навіть якщо вона з підорахії, їм ще теж істи хочеться
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Продовжується підготовка росії до широкомасшабної агресії проти України. Я спеціально слухав цю тему на "Ехо москви". Кацапи розуміють, що з Кримом без води вони у дупі, тому хочуть захопити Херсонську область.
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Не дай Бог Зеленского изберут, нам капец.
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Это и дураку понятно, но только не нашей власти. Пэдря беспрецедентно торгует с агрессором и не думает прекращать и вводить визы.
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Карамультук почистил ? Или из ближней Азии спокойней ?
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Мені говорять, що українки найкращі, найкрасивіші...Судячи по цьому випадку так і є "Іди нах#й, бл#дь, й#баний в рот! Ти не розумієш?" - у Тернополі нетвереза жінка на позашляховику протаранила огорожу і вилетіла на тротуар - Цензор.НЕТ 6063

Твои слова ??? Панюхай ослика ....
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Пора заводы по производству ,,Струнги,, и ,,Колибри,, переводить в три смены и без выходных и усиленно обучать подразделения по их применению.Если не можем им противопоставить коичественное равенство бронетехники то вполне в состоянии ихнюю бронетехнику уничтожить.А из живой силой народ страны уж как нибуть то справится.Хохлы грызутся между собой только до тех пор пока до них никто не вмешивается а в этом кацапы могли убедится когда вторглись на восток Украины и впервую очередь им дали по зубам именно те на кого они расчитывали- русскоязычные украинцы.
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Прямо можно и не сказать ничего, бо пресса- есть пресса. Тогда остается что? А качать на косвенных. Я попробовал, увидев вот эту сегодняшнюю заяву донецкого губернатора Куця: "В областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе получили оборудование и готовят к открытию 6 современных операционных."(с).
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Штаб Порошенко: Путин, введи войска!
Теперь в штабе Порошенко кроме матов всё громче слышится - Путин, введи войска!
Об этом только что написал в Фейсбуке известный общественный активист Юрий Касьянов.
«А как ещё по-другому сохраниться во власти и остаться в живых?..», - пояснил Касьянов.
Он также добавил вот это короткое видео:
***
В тему:
- Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ. Готовит «военное положение»?
- Тимошенко: возможное обострение на фронте станет прикрытием для коррупции Порошенко
https://goo.gl/M7Dahz
 показать весь комментарий
 
 
Думка Тимошенко зараз нікого не має турбувати. В неї істерика через усвідомлення того, що навіть другий тур їй не світить. А за витрату грошей "невідомого походження", мабуть, треба буде звітувати. То ж вона і розвила бурхливу діяльність, намагаючись обвалити рейтинг Порошенка. І то не важливо, чи вона каже правду, чи бреше. Мовляв, до виборів нема часу, щоб все перевірити, а слід у свідомості якоїсь частини народу залишиться.
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Наемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8018

Sofia NepomnyaschayaСтежити

25 лютого о 09:53

"В 1799 ГОДУ СУВОРОВ ПЕРЕШЁЛ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
(выдержки из юбилейного)
…А зачем русский фельдмаршал с 20 тысячами солдат ходил через Альпы в Швейцарию?
Цель была ― очистить Швейцарию от революционных французских войск и идти потом на Париж.Потому, что Париж был сердцем революции, городом, провозгласившим свободу, равенство, братство. И смерть королям.
Цель была ― подавить революцию, усмирить Францию, загнать людей в прежнее бесправие, восстановить старый порядок.
От Москвы до Швейцарии 2 с лишним тысячи километров, а до Парижа и того больше. Пешком шла русская пехота через всю Европу, чтобы на полях Тосканы погибать во имя рабства и падать в альпийские пропасти во славу монархии, крепостного права, тюрем и цензуры.
В 1830 году восстала Бельгия и отделилась от Голландии.
Царь Николай I выпустил манифест, где грозил Бельгии за ее восстание, за то, что отделилась, не спросив разрешения в Санкт-Петербурге, за то, что выгнала своего короля и нарушила порядок, за ее мысли о конституции, правах человека и свободе. И уже собирались войска, чтобы идти подавлять бельгийскую революцию, но только тут восстали поляки, и стало не до Бельгии.
Три раза восставали поляки, в 1794-м, в 1830-м и в 1863 годах, против заведомо более сильного врага, вступали в бой со стотысячными и двухсоттысячными армиями, приходившими с Востока, вели партизанскую войну, гибли сотнями и тысячами, мечтали о независимой Польше, о свободе и конституции. А после разгрома восстаний шли по этапу на пожизненную ссылку в Сибирь.
Трижды империя подавляла польские восстания, вытравляла из поляков саму мысль о независимости, вешала и сажала в тюрьмы, выгоняла профессоров и поэтов в эмиграцию, наваливалась всей тушей и настаивала на своем: Польша - неотъемлемая часть России, и не быть ей свободной.
Но, глядя из сегодняшнего дня, видим, что бессмысленным был этот упорный, занявший века труд по принуждению Польши. Ума и чутья не хватило понять, в какую сторону идет история. Только тысячи людей погубили без толку.
В центре Будапешта стоит памятник генералу Бему. В 1848 году, во время венгерской революции, поляк Бем командовал венгерскими войсками. Но, как польские восстания Россия давила вместе с Пруссией, заранее определяя, кому в какой области расстреливать и вешать, так венгерскую революцию давили вместе с Австрией. Кажется, что нам до Венгрии, пусть живет, как хочет! Но нет, нельзя позволять людям жить, как хотят, ― и поэтому сюда, в Венгрию, в Трансильванию, шла сотни верст пешим ходом русская армия, чтобы подавлять, разгонять, усмирять и возвращать людей под ту власть, которую они ненавидели и терпеть не хотели.
Это и была должность России, начиная с конца ***** века ― жандарм Европы. Он посылал корпуса в Италию и дивизии в Венгрию, шпионил за Герценом в Лондоне, охотился за русскими политическими эмигрантами во Франции и Австрии. Шел в Париж срывать с парижан якобинские колпаки, приводить их под присягу старым порядкам, а дошел, в конце концов, до подвала Ипатьевского дома.
В Библии бесы, изгнанные из людей, вселяются в свиней, в фильмах ужасов монстр из убитого тела перепрыгивает в новое, здоровое. Так имперское чванство и имперский садизм переселились из русской империи в советскую республику. И теперь уже те, кто убил жандарма во имя свободы, сами стали жандармами. И снова смотрел недоброжелательным взглядом всеевропейский соглядатай, отслеживая малейшее дуновение свежего ветра в оккупированной Европе. Снова тяжело снимались с места армии и шли подавлять.
Танки против вышедших на улицы берлинских рабочих 1953 года.
Против повстанцев в Будапеште 1956 года.
Против Пражской весны 1968 года.
Все то же, что было, только словесная обертка и пропагандистская оболочка иная. Снова Россия, как какой-то неизбывный монстр с Востока, набрасывалась и давила польские, немецкие, чехословацкие поползновения к свободе, демократии, многопартийности и отсутствию цензуры, снова убивала и ссылала, допрашивала и сажала.
И снова была слепота, только имперские бельма на глазах сменились советскими. Как прежде Романовы, так теперь генсеки, не чуяли, не видели, не понимали, куда идет время, которое им не дано остановить.
Мертвенным своим взглядом обводя Европу, они видели повсюду жизнь, желающую жить, студентов, грезящих свободой, рабочих, мечтающих о профсоюзах, писателей, ненавидящих цензуру, демонстрантов, протестующих против оккупации.
И ни разу в их закостеневших мозгах не возник вопрос: «А зачем мы все это делаем? Зачем лезем в чужие дела и навязываем людям то, что им ненавистно? Зачем тратим силы страны и ее историческое время на подавление того, что все равно подавить нельзя? Разве у нас в России, в нищей, пустеющей, обескровленной России, - нет дел?…"
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"Наемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода". Якщо "їх там нема", то нехай їх там і не буде. Чому російські маріонетки (а де-факто, Росія) можуть щодня грубо порушувати мінські домовленості, а Україна має їх суворо додержуватись? Рознести, до дідькової матері, місця незаконного перебування ворожої техніки керованими снарядами або високоточними "Вільхами" з касетними боєголовками. Ну, трохи покричать - вони і зараз в усьому звинувачують україньку сторону. Але вже навряд чи будуть далі порушувати визначені умови.
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Ну вы и нафантазировали тут . Мы что Индия ? Или даже Пакистан ? Нее ! У нас миролюбивая безальтернативная политика . Мы , как сказал , Гарант за мирное решение . Агрессор уже теряет целый 1! % от своих доходов в год и не за горами уход кацапов и с украинского Крыма и и с Донбасса .Верьте Гаранту .Он и его адепты на правильном пути. На пути в НАТО и ЕС .Через какие то жалкие 50 лет .....
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Надо быть полным лохом чтобы верить оркам с РФ ! Они с Сирии уже три раза войска выводили, и шо вывели ? Орки РФ будут наращивать и будут готовиться к дальнейшему вторжению по любому . Пример Чечня чтобы развязать войну они взорвали гражданских в своих домах , ранее расстреляли свою погран заставу чтобы начать войну с Финляндией , Япония придерживалась договора о не нападении на ссср , ссср напал без проблем в 45 году . Авганистан ,. вырезали весь дворец для вторжения , вторжение в Грузию на плечах сепаров с Осетии , да массу примеров как русня начинала войны. И Украина не исключение . Им нужен предлог и всё, если его не будет они его сделают.
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Олена Білозерська с Яной Зінкевич и ещё 4.

Делегація українських фронтовичок прибула до Брюсселю! Попереду багато зустрічей, завтра - штаб-квартири НАТО.
Наемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7406
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ продолжают размещать танки и артиллерию в зоне безопасности и за линиями отвода, - СЦКК
 
 
 
 
 
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