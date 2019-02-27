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 Политика Украины
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 Протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам. ДОКУМЕНТ

Протокол Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, устанавливающий распределение квот на вылов рыбы, подписан по дипломатическим каналам.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства рыбного хозяйства на запрос Цензор.НЕТ.

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В ведомстве напомнили, что 30-я сессия Украино-Российской Комиссии по вопросам рыболовли в Азовском море работала с 23 по 25 октября 2018 года. Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая, и вызвал полицию для выдворения из Украины членов российской делегации.

Госрыбагентсов отмечает, что из-за отсутствия протокола работы комиссии не установлены лимиты на вылов рыбы в Азовском море, а украинские рыбаки не могли законно работать. Также в ведомстве указывают на то, отсутствие документа давало возможность силовым структурам РФ усилить давление на украинских рыбаков, а также - задерживать украинские корабли в Азовском море.

"Также это предоставит Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства за международными соглашениями", - отмечается в ответе ведомства.

Как сообщил глава Госрыбагентства Ярослав Белов, после консультаций между органами исполнительной власти было решено направить протокол Комиссии на подпись российской стороне по дипломатическим каналам. Протокол был подписан.

Среди важных для Украины пунктов договора Белов назвал большую квоту на вылов бычка для Украины, а также обязательство передавать задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат

Протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам 01
Протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114082
 
 
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не заключай с кацапом договор!

проверь оружие и взведи затвор!

будь начеку , готовься воевать..

на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!

и помни исторический урок.

там где кацап- война, террор...

не заключайте с ними договор
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Ви вже оголосіть весь список: де ми з кацапами торгуємо, договори підписуємо, контрабандимо, що б хлопці на передовій точно знали, за що воюють.
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отакот! петя мальдивский уже на коленях подписывает договора с рашкой ))
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Фууххх, теперь то пудинг точно не нападьот Протокол Комиссии по вопросам рыболовства в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам, - Госрыбагентство - Цензор.НЕТ 8484
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Значит договорились таки по квотам. И почему указано что Украина будет ловить больше именно бычка, а как насчет остальных видов рыб.
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Слишком поздно, слишком дешево, овчинка выделки не стоит. Причём для нас больше. Самый большой консервный завод в Керчи---очень давно. Работали со свежей рыбой---ну почти. Рыб-совхозы клепали бычка в томате мало. Глось шёл на рынок. переловили массово давно. А была и белуга---но давно очень. Браконьеры лихо молотили---изза икры. На балык не шла, не спрячешь. Тюлька, килька, бычок---в 12 мильной зоне ловят с баркаса. Потом морозят наскоро и на заводы подальше везут, там морозят в склад на месяцы и по мере надобности с мукой пополам и томат-соком в банку---вкус детства. Вспомните мульку *Братская могила* про большую банку консервов в томате за 40 и 60 коп с городской булкой за 6 коп и 05л беленькой! Не вернёшь!
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Вот такая у нас война, одни в окопах а другие договора о совместном вылове рыбы подписуют.
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Кому война кому и мать родная. Соя, такая соя
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Форумную зрадофильную публику тоже чем-то кормить надо. А то напишут при Порошенке и рыба кончилась в Азове ).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией подписан по дипломатическим каналам. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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