 Враг применял управляемые ракеты и минометы 122, 120 и 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза открывали огонь по нашим опорным пунктам, в частности, из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык; из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял наши позиции: дважды - из артиллерийских систем калибра 122 мм и противотанковых ракетных комплексов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское.
"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отмечается в сообщении.
Напомним, 26 февраля российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ранены 3 украинских воинов.