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 Общество
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Все про:туалет (52) школа (1834) Гриневич (358)

 В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич

В Украине сейчас 680 школ имеют холодные туалеты на улице, больше всего таких школ в Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на заседании Кабинета министров 27 февраля заявила Министерка образования Лилия Гриневич.

Гриневич назвала наличие таких туалетов "позорным явлением", которое надо полностью ликвидировать.

Она отметила, что на решение этой проблемы планируют потратить 267 млн гривен с прошлогодней образовательной субвенции - "если еще присоединятся органы местного самоуправления, то мы сможем закрыть этот вопрос".

Программу назвали "Достоинство ребенка".

"Дети должны иметь довольны базовые потребности", - отметила Гриневич.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Министерство регионального развития должно помочь с этим вопросом - "не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать".

"Пожалуйста, в разрезе каждой области, сколько таких школ, в каких районах. Поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые нормальные туалеты ", - сказал Гройсман, добавив, что на улице 21 века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня в 10% украинских школ туалеты расположены на улице, - Парцхаладзе

Источник: https://censor.net.ua/n3114079
 
 
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"Дети должны иметь довольны базовые потребности", - отметила Гриневич.

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Редактори! У вас підлога країни відклеїлася!
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Внимание! Наезд на журналистов. Барыги наехали на свободу слова и не пускают журналистов на свои прессконференции. Это первые признаки Диктатуры. Уже сейчас украинцам завязывают глаза и закрывают Рот. https://www.youtube.com/watch?v=Db9_To2kRG8
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Эта не та умничка,.которая рот ********** сливным бачком назвала?
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Правильно и делают . " Пусти козла в огород " В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич - Цензор.НЕТ 4860 . .! Они же всё перекрутят и завтра весь Цензор будет обсуждать ЗРАДУ !! .
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Учите детей в Англии как Петр Алексеевич
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"У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!" (с)
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А что ж по этому поводу скажет товарищ Сиярто . В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич - Цензор.НЕТ 6147 .
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если бы параша Верховной Рады была на улице... в Закарпатье..., может, дело и сдвинулось бы с мертвой точки... хотя, в тех случаях, которые описаны, скорее всего надо не туалеты новые строить, а уже школы... и канализацию централизованную... как иначе они себе представляют вывоз отходов жизнедеятельности? каждый день дважды "водокачка"?...
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Для начала нужно разрешить собирать валежник и отапливать им эти "холодные" туалеты.
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позорное явление пиз..ть даже у армии во сремя войны, что говорить о других возможностях - поэтому и туалетов нет, подумаешь - им пох что солдат псвоей жизнью рассчитался за то, что кто-то гов-о купил, а то детям в туалет на улицу сходить
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич
 
 
 
 
 
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